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DHA İSTANBUL-  BEŞİKTAŞ'TA KABOTAJ BAYRAMI KUTLAMASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 14:51 | Son Güncelleme

 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93.

Haber-Kamera: Ümit UZUN-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL(DHA) - 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yıldönümü Beşiktaş sahilinde törenle kutlandı.
Barbaros Hayrettin Paşa anıtının önündeki törene İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran katıldı.
Törende, İTÜ Denizcilik Fakültesi Boru Trompet Takımı, Beşiktaş Belediyesi Bando Takımı, İBB Engelliler Müdürlüğü Mehter Takımı gösteri yaptı. Marmara Denizi'nde bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gemilerle su tankı oluşturarak görsel bir şölen yaptı.
DALGIÇLAR DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ YAPTI
Törenin ardından, Deniztemiz Derneği TURMEPA gönüllü dalgıçlarla birlikte deniz dibi temizliği yaptı. Temizliğe, İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü Su Altı Grubu Amirliği'nden polisler de katıldı. Yaklaşık 20 dakikalık dalış sonrası denizden, cam ve plastik şişe ağırlıklı olmak üzere, cep telefonu, tespih, akbil, güneş gözlüğü, bardak, tepsi gibi çeşitli atıklar çıkarıldı.
Aktif Balık Adamlar Spor Derneği adına etkinliğe katılan dalgıçlardan Kaan Döşdemir, “20 dakikalık dalışta, çıkan çöpler ortada. Genelde şişe ağırlıklı. Aklınıza plastik anlamda gelebilecek her şey var. Plastik şişeler hareketli oldukları için çoğunu yakalayamıyoruz. Bu etkinliği her yıl yapmamızın amacı, insanların denize attığı çöpün kaybolmadığını göstermek. Temizlememizin bir anlamı yok, mühim olan kirletmememiz. Tavsiyemiz, kesinlikle denize ait olmayan bir şeyi denize göndermememiz lazım. Burada bir yaşam var. Denizler çok önemli bizim için. Dolayısıyla, mümkün olduğu kadar denize bir şey atmamayı insanlarımıza öğretmemiz lazım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Protokol görüntüsü
-Bando takımları gösterisi
-Mehter takımı gösterisi
-Gemilerin su ile gösterisi
-Dalgıçların denizden çöp çıkarması
-Çıkan çöpler detay
-Dalgıçlarla röportaj
-Genel ve detaylar

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