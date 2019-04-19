DHA İSTANBUL - BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

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OTOMOBİL MOTOSİKLETİ 400 METRE SÜRÜKLEDİ Çarpışma sonrası aşırı hızlı olduğu iddia edilen 34 KK 7771 plakalı otomobil ise altına sıkışan motosikleti yaklaşık 400 metre boyunca sürükledi. Sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçen otomobil, ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobilin sürücüsü yaralanırken, araçtaki 2 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Çırağan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Beşiktaş istikametine doğru ilerleyen ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 KK 7771 plakalı otomobil, Kabataş Lisesi'nin önüne geldiğinde önünde bulunan taksiyi sollamak istedi. Bu sırada karşı istikametten gelen ve 34 SG 2722 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savulup ağaca çarparak feci şekilde yaşamını yitirdi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle savrulan ve ağaca çarpan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilin sürücüsü ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

OTOMOBİLDE BULUNAN 2 KİŞİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Kaza sonrası otomobilde bulunan ve yara almadan kurtulan 2 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Yoldaki trafik akışı polis ekiplerince tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken araçların çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.

MOTOSİKLET PARÇALARI ETRAFA SAVRULDU

Çarpmanın ardından otomobil tarafından metrelerce sürüklenen motosikletin ve otomobilin parçaları etrafa savruldu. Kaza sonrası olay yeri inceleme ekipleri de incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden genel görüntü

-Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü

-Sağlık ekipleri

-Ambulansa alınan yaralı sürücü

-Polis ekiplerinin çalışması

-Karakola götürülenler

-Kazaya karışan araçlar

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

-Cenaze aracı

-Genel ve detay görüntüler

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

