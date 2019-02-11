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DHA İSTANBUL - BEŞİKTAŞ'TA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 05:48 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - BEŞİKTAŞ Ortaköy'de bulunan bir gece kulübünde iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - BEŞİKTAŞ Ortaköy'de bulunan bir gece kulübünde iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünde saat 04.00 sıralarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma Çıktı. İçeride başlayan tartışma dışarıda da bir süre devam etti. Kısa sürede büyüyen tartışmada silahlar konuştu. Bir kişinin silahla yaralandığı olayın ardından, silahı ateşleyen saldırgan olay yerinden özel bir otomobille kaçtı. Yaralanan kişi, özel bir araçla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis, kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yeri
-Polis ekiplerinin çevre güvenliği alması
-Olay yerine gelen ambulanslar
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Gece kulübünün önündeki kalabalık
-Yerdeki boş kovanlar
-Genel ve detay görüntüler

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