DHA İSTANBUL - BEYKOZ'DA SAĞLIK OCAĞINDA DEHŞET SAÇAN KİŞİ TUTUKLANDI

Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA

Beykoz’da bir kişi aile sağlık merkezinde görevliye ve hastaya saldıran kişi tutuklandı.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay Nurullah Baldöktü Aile Sağlık Merkezi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Çavuşbaşı’nda bulunan aile sağlık merkezine gelen A.M.S. (41), yanında olmayan çocuğu için kendi adına ilaç yazdırmak istedi. Tıbbi sekreterin bunun yasal olmadığını söylemesi sinirlenen A.M.S., önce tıbbi sekretere yumruklarla saldırmaya başladı. Kadının yardımına yaşlı bir hasta koştu. Ancak saldırganı engellemek isteyen yaşlı adam da yumrukların hedefi oldu. Saldırgan yaşlı adamı da yumruk atarak yere düşürdü. Sağlık merkezindekilerin araya girmesiyle saldırgan durduruldu.

A.M.S. olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen A.M.S. "Kasten Yaralama" suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Saldırının güvenlik kamerası görüntüsü

