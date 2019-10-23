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DHA İSTANBUL -  -BEYOĞLU'NDA ARKADAŞININ İTMESİ SONUCU YARALANAN ÇOCUK: PARK İSTİYORUZ

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 12:02 | Son Güncelleme

- Sokakta top oynarken bir arkadaşının itmesi sonucu merdiven boşluğuna düşerek yaralanan çocuk taburcu oldu - 11 yaşındaki Emir, "Sürekli burada oynuyoruz başka oynayacak alan yok.

- Sokakta top oynarken bir arkadaşının itmesi sonucu merdiven boşluğuna düşerek yaralanan çocuk taburcu oldu
- 11 yaşındaki Emir, "Sürekli burada oynuyoruz başka oynayacak alan yok. Park istiyoruz" dedi.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- Beyoğlu'nda, sokakta oynarken bir arkadaşının itmesiyle yaklaşık 2 metre yükseklikten düşerek yaralanan 11 yaşındaki Emir Haktan Doğan taburcu oldu. Düştüğü alanda herhangi bir önlem alınmadığını belirten Emir Haktan Doğan yetkililerden çocukların oyun oynayacağı bir parkın yapılmasını istedi.
Piyalepaşa Mahallesi Akçay sokakta dün arkadaşlarıyla oyun oynayan 11 yaşındaki Emir Haktan Doğan, bir arkadaşı tarafından itilmesi sonucu 2 metre yükseklikten, binanın bodrum katına inen merdiven boşluğuna kafa üstü düşerek yaralandı. Olayın ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Emir, sabaha karşı hastaneden taburcu olarak evine geldi.

DÜŞTÜĞÜM ALANDA HERHANGİ BİR ÖNLEM ALINMAMIŞTI
Olay anını DHA'ya anlatan Emir, düştüğü alanda herhangi bir önlem alınmadığını söyledi. Sağ kolunun kırıldığını ve başının da yarıldığını belirten Emir, “Arkadaşlarımla yolda top oynuyorduk. Top bendeydi arkadaşım da benden top almaya çalıştı. Arkadaşım benden topu almaya çalışırken alamadı sonra beni itti. Bende orada korkuluklar olmadığı için oradan aşağıya yuvarlandım. Sürekli burada oynuyoruz başka oynayacak alan yok. Düştüğüm alanda bir ağ veya korkuluk gibi önlem olsa bizim için daha iyi olur. Kolumda kırıklar var. Kolum şuanda alçıda, kırık tam olarak kaynamazsa ameliyat olacağım. Kafamda da yarıklar var. Bu yakınlarda park yok bu bölgeye park yapılsa bizim için daha iyi olur" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Evde yatan çocuktan görüntü
-Emir ile röp
-Çocuğun düştüğü yer
-Sokaktan görüntü
-Genel ve detaylar
-GÜVENLİK KAMERASI
-Çocukların top oynaması
-Bir çocuğun başka çocuğu itmesi
-Çocuğun 3 metreden düşmesi
-Diğer çocukların başına toplanması
-AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Çocuğun boşluktaki halinden detay görüntü
-Bir kişinin yaralı çocuğun başında oluşan kanamaya pansuman yapması
-112 Ekiplerinin gelişi
-Sağlık ekiplerinin yaralı çocuğa müdahalesi
-Çocuğun annesinden genel ve yakın detaylar
-Çocuğun sedye ile ambulansa alınması
-Ambulansın gidişi
-Toplanan kalabalıktan detay görüntü
-Çocuğun düştüğü yerden genel ve yakın detaylar
-Sokak sakini kadın ile röportaj

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