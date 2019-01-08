HABER

DHA İSTANBUL -BEYOĞLU'NDA KAMYONET BİNAYA ÇARPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 15:43 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda  yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet bir binaya çarptı.

"Gök gürlüyor zannettim, bir de baktım ki kamyon eve girmiş"

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- Beyoğlu'nda yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet bir binaya çarptı. Bu sırada evde bulunanlar büyük korku yaşadı
Kaza Beyoğlu Çıksalın Mahallesi Çıksalın sokakta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 UL 5984 plakalı kamyoneti kullanan Ercan Yalçınkaya, yokuş aşağı inerken henüz bilinmeyen bir nedenle kamyonetin kontrolünü kaybetti. Yokuş aşağı kaymaya başlayan kamyonet kaldırıma çıkıp önce bir evin bahçe duvarına çarptı. Sürücünün direksiyonu kırması sonucu karşı istikamete yönelen kamyonet daha sonra da karşı tarafta bulunan başka bir evin oturma odasının penceresine çarptı. Kazadan hemen önce kamyonetin girdiği odada Kuran-ı Kerim okuyan 80 yaşındaki Hamide Çakmak abdest almak için başka odaya gitmesi hayatını kurtardı. Kaza sonrası büyük şok yaşayan Hamide Çakmak göz yaşlarına hakim olamadı. Kazaya karışan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kamyoneti kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Kazanın yaşandığı odada bulunan 83 yaşındaki Veli Çakmak o anları anlarda büyük korku yaşadığını belirtti.
Kazadan saniyelerle kurtulan 80 yaşındaki Hamide Çakmak da, “Ben burada camın önünde oturuyordum. Abdest almak için arka tarafa gittim. Sonra kaza meydana geldi. Ben gök gürlüyor zannettim, bir de baktım ki kamyon eve girmiş" dedi.

Görüntü Dökümü:
-------------------------
-Kazanın yaşandığı yer
-Eve giren kamyonet
-Polis ekiplerinden görüntü
-Çevrede toplanan vatandaşlardan görüntü
-Kamyonetin girdiği odanın görüntüsü
-Veli Çakmak ve Hamide Çakmak ile röp.
-Genel ve detaylar

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
'Empati Parkuru'nda gözleri kapalı yürümekte zorlandılar'Empati Parkuru'nda gözleri kapalı yürümekte zorlandılar
Tokat'ta yaban hayvanları için doğaya 4 ton yem bırakıldıTokat'ta yaban hayvanları için doğaya 4 ton yem bırakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Merve Kavakçı'nın kızı Cumhurbaşkanı Danışmanı oldu

Merve Kavakçı'nın kızı Cumhurbaşkanı Danışmanı oldu

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Liselinin öldüğü ilçede, bu kez köpekler saldırdıkları köpeği parçalayıp yedi

Liselinin öldüğü ilçede, bu kez köpekler saldırdıkları köpeği parçalayıp yedi

Şanlıurfa'da banka soygunu

Şanlıurfa'da banka soygunu

Turist sayısı 3'e katlandı! Doğu Ekspresi'ne binen soluğu Medeniyetler Beşiği'nde alıyor

Turist sayısı 3'e katlandı! Oraya giden hayran kalıyor

Sosyal medyanın popüler rotalarına bir rakip daha çıktı! Barış Manço ilham almıştı

Sosyal medyanın popüler rotalarına bir rakip daha çıktı!

Meclis koridorları karıştı! AK Parti ve HDP'li vekiller arasında yumruklu kavga

Meclis koridorları karıştı!

Öğrenci servisi ile tır çarpıştı! Çok sayıda öğrenci yaralı

Öğrenci servisi ile tır çarpıştı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.