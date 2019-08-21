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DHA İSTANBUL - BEYOĞLU'NDA ŞÜPHELİ ÇANTA ALARMI

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 03:00 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - BEYOĞLU Güzelce İmam-Hatip Ortaokulu'nun önünde bulunan otobüs durağında bulunan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - BEYOĞLU Güzelce İmam-Hatip Ortaokulu'nun önünde bulunan otobüs durağında bulunan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çantanın içinden ayakkabı ve inşaat malzemeleri çıktı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Camiikebir Mahallesi Bahariye Caddesi'nde bulunan Güzelce İmam-Hatip Ortaokulu'nun önündeki otobüs durağında meydana geldi. Otobüs durağında unutulan çanta polisi ihbar üzerine harekete geçirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri alanı güvenlik çemberine aldı. Daha sonra ise bomba imha uzmanı olay yerine gelerek şüpheli çantaya fünye yerleştirdi. Kontrollü olarak patlatılan çantanın içinden ayakkabı ve inşaat malzemeleri çıktı.
CADDE ULAŞIMA KAPATILDI
Öte yandan, şüpheli çanta ihbarı üzerine polis ekipleri Bahariye Caddesi'ni tamamen ulaşıma kapattı. Çantanın fünye ile kontrollü şekilde patlatılmasının ardından ulaşım normale döndü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Polis ekiplerinin çevre güvenliği alması
Trafiğin kapatılması
-Bomba İmha uzmanının şüpheli pakete gitmesi
-Fünyenin yerleştirilmesi
-Fünye ile şüpheli paketin patlatılması
-Çantadan çıkan malzemeler
-Trafiğin tekrar ulaşıma açılması
-Genel ve detay görüntüler

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