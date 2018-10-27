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DHA İSTANBUL  - BEYOĞLU'NDA TAKSİNİN ÇARPTIĞI TURİST YARALANDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 16:45 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul, DHA Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçmek isteyen turiste taksi çarptı.

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul, DHA
Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçmek isteyen turiste taksi çarptı. Kaza, Beyoğlu, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Bir taksi, yolun karşısına geçmek isteyen Azerbeycan uyruklu Pegu Mardani'ye çarptı. Kazada, Mardani yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardani, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Taksi sürücüsü ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.

Görüntü dökümü:
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-Yaralının hastaneye girişi
-Taksi sürücüsünün polise kazayı anlatması
-Kazaya karışan taksi
-Genel ve detaylar

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