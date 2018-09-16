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DHA İSTANBUL - BEYOĞLU'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 11:09 | Son Güncelleme

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 450 adet fişekler halinde 144,5 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 450 adet fişekler halinde 144,5 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan R.K. (25) tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri 13 Eylül'de Beyoğlu Çukur Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde bilgi edindi. Harekete geçen ekipler, şüpheli hareketler sergileyen ve bir bina içerisine düzenli olarak girip çıkan R.K.'yı kaçmaya çalıştığı sırada yakalayarak, gözaltına aldı. Yapılan aramada 450 adet fişekler halinde daralı ağırlığı 144,5 gram gelen uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 60 TL para ele geçirildi. R.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
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Şüphelinin polis merkezinden çıkarılması
Ele geçirilen uyuşturuculardan görüntü
Genel ve detaylar

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