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DHA İSTANBUL - BİNALİ YILDIRIM, PENDİK'TE TERAVİH NAMAZI SONRASI VATANDAŞLARA SESLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 02:04 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, PESİAN'ın düzenlediği iftar programının ardından Çamçeşme mahallesi Merkez Kaynarca Camisi'nde teravih namazı kıldı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, PESİAN'ın düzenlediği iftar programının ardından Çamçeşme mahallesi Merkez Kaynarca Camisi'nde teravih namazı kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla çay içip sohbet eden Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "31 Mart'ta oylarınızı çalanlara hesabını soracak mısınız?" diye seslendi.

Ak Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, akşam saatlerinde önce Pendik'te PESİAN'ın düzenlediği iftar programına katıldı. Yıldırım, iftarın ardından teravih namazını kılmak üzere Çamçeşme Mahallesi Merkez Kaynarca Camii'ne geldi. Yıldırım, camii girişinde vatandaşların yoğun ilgilisiyle karşılandı. Namaz sonrası Pendik Belediyesi Başkanı Ahmet Cin ile birlikte camii avlusundaki çay ocağına giden Yıldırım, vatandaşlarla çay içip bir süre sohbet etti. Yıldırım, vatandaşların hatıra fotoğrafı çekilme taleplerini de geri çevirmedi.

Daha sonra buradaki kalabalığa seslenen Yıldırım "Çamçeşme'nin güzel insanları, hemşerilerim hepinizi muhabbetle selamlıyorum. 31 Mart'ta oylarınızı çalanlara hesabını soracak mısınız?" diye sordu. Vatandaşlardan "Soracağız" cevabını alan Yıldırım, "Allah sizlerden razı olsun. Allah Yar ve yardımcımız olsun" diyerek camiden ayrıldı.

Yıldırım, camii çıkışı Pendik Belediye Başkanı Cin'le birlikte caminin karşısındaki Halil ve İlknur Tüfekçi çiftinin evini ziyaret etti. Aile üyeleriyle sohbet eden Yıldırım, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Çamçeşme Mahallesi hakkında bilgi aldı.
Yıldırım ve Cin, ziyaret sonrası evden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Binali Yıldırım cami çıkısı
-Vatandaşların Binali Yıldırım'a ilgisi
-Çay ocağında toplanan vatandaşlar
-Binali Yıldırım ve Ahmet Cin vatandaşlarla sohbet etmesi
-Binali Yıldırım sohbet sonrası vatandaşlara seslenmesi
-Vatandaşların Binali Yıldırımla hatıra fotoğrafları çekilmesi
-Binali Yıldırım ve Ahmet Cin eve ziyaret gitmesi
-Ziyaretten detaylar
-Binali Yıldırım ve Ahmet Cin evden ayrılması
-Genel ve detaylar

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