DHA İSTANBUL - BİNALİ YILDIRIM SARIYER'DE

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sarıyer'de seçim çalışmalarında bulundu.

Yıldırım, Sarıyer'deki programları kapsamında, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı ardından da MHP Sarıyer İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası esnafla bir araya gelen Yıldırım, bir esnafın ikram ettiği böreği yedi. Basın mensuplarına da börek ikramında bulunan Yıldırım, daha sonra sahildeki balıkçılarla bir araya gelerek, bir süre sohbet etti. Binali Yıldırım, martılara da simit attı.

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-Yıldırım'ın ziyaretleri

-Esnafla konuşması

-Balıkçıyla sohbeti

-Martıya yem atması

