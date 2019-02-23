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DHA İSTANBUL - BİNALİ YILDIRIM SARIYER'DE

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 18:25 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sarıyer'de seçim çalışmalarında bulundu.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sarıyer'de seçim çalışmalarında bulundu.
Yıldırım, Sarıyer'deki programları kapsamında, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı ardından da MHP Sarıyer İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Ziyaret sonrası esnafla bir araya gelen Yıldırım, bir esnafın ikram ettiği böreği yedi. Basın mensuplarına da börek ikramında bulunan Yıldırım, daha sonra sahildeki balıkçılarla bir araya gelerek, bir süre sohbet etti. Binali Yıldırım, martılara da simit attı.

Görüntü Dökümü;:
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-Yıldırım'ın ziyaretleri
-Esnafla konuşması
-Balıkçıyla sohbeti
-Martıya yem atması

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