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DHA İSTANBUL - BM RAPORTÖRÜ CALLAMARD'DAN SUUDİ BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE İNCELEME

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 11:35 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Harun UYANIK - İstanbul DHA Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Levent'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önüne geldi.

Haber-Kamera: Harun UYANIK - İstanbul DHA
Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Levent'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önüne geldi. Callamard ve beraberindekiler başkonsolosluk önünde bir süre inceleme yaptı. Agnes Callamard basın mensuplarına açıklamalarda bulunduktan sonra ayrıldı. Agnes Callamard'in gün içinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:
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-Callamard'ın konsolosluk önüne gelişi
-İncelemeleri
-Açıklamalar
-Detaylar

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