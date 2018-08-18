DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

(ÖZEL)

1- BEBEK AÇIKLARINDA KORKU DOLU ANLAR Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Boğazı'nda, tehlikenin eşiğinden dönüldü. Bebek açıklarında kontrolden çıkan Malta bandıralı bir tanker, kıyıya doğru sürüklendi. Yolcu teknelerine de çarpma tehlikesi yaşayan tanker, son anda dümen kırdı. O anlar DHA kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'dan, Rusya Federasyonu'na giden Malta bandıralı FMT Bergama adlı tanker, saat 18.45 sıralarında, Bebek açıklarında kontrolden çıktı. Tanker sahile doğru sürüklenmeye başlarken, yolcu teknelerine de çarpma tehlikesi yaşandı.

Tankerin kaptanı, kıyıya yaklaşık 100 metre kala dümen kırarak olası bir facianın önüne geçti. Yaşanan tehlikenin ardından tanker Karadeniz'e doğru seyrine devam etti. O anlar DHA kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntü Dökümü:

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-Geminin kıyıya doğru sürüklenmesi

-Yolcu teknelerine yaklaşması

-Dümen kırması

-Karadeniz'e doğru seyretmesi

-Kıyıda yüzenler

- Detaylar 17.08.2018 - 20.47 Haber Kodu : 180817231

========================== 2- İSTANBUL GENELİNDE HUZUR DENETİMLERİ Haber -Kamera : Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'un 39 ilçesinde 280 noktada, 4 bin 600 polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur 14" denetimleri yapıldı.

Özel harekat polisleri ve polis helikopterinin de destek verdiği denetimler kapsamında; hava, deniz ve kara taşıtları kontrolden geçirilirken yayalar kimlik taramasından geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla; Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, "Yeditepe Huzur 14" denetimleri gerçekleştirildi. İstanbul'un 39 ilçesinde 280 noktada saat 20.00'de eş zamanlı olarak başlatılan denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü'nden 4 bin 600 polis katıldı.

Denetimlerde; özel harekat polisleri kurulan arama noktaları yakınlarında güvenlik önlemi alırken polis helikopteri de havadan destek verdi. Polis arama noktalarında şüpheli gördükleri araçları durdurarak sürücü ve araç içerisindekileri kimlik kontrolünden geçirip üstlerini aradı. Araçlar da didik didik arandı. Denetim noktalarından birisi de Beşiktaş İskelesiydi. Polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurup aramalar yaptı. Üstleri aranan sürücü ve yolcular, GBT(Genel Bilgi Tarama) sorgulaması yapıldı.

Bir diğer denetim noktalarından birisi olan Çamlıca Gişelerinde; İstanbul'a giriş yapan araçlardan şüpheli görülenler, durdurulup arandı. Üstleri aranan sürücü ve yolcular GBT taramasından geçirildi. Polis helikopteri de denetim noktasına havadan destek verdi.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin denetim noktalarında güvenlik önlemi alması

-Şüpheli görülen araçların durdurulması

-Araçlarda arama yapılması

-Araç sürücüleri ve yolcuların üst aramasının yapılması

-Araçlarda arama

-Polis helikopterinden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar 17.08.2018 - 21.21 Haber Kodu : 180817236

17.08.2018 - 21.03 Haber Kodu : 180817235 ============================= 3- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KURBAN BAYRAMI TATİLİ YOĞUNLUĞU Haber: Anıl UÇAN / İSTANBUL, (DHA)

Kurban Bayramı tatilinin başlamasının ardından Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk yaşandı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte tatilini yurtdışı ve yurt içinde geçirmek isteyen yolcular, Atatürk Havalimanı'na akın etti. Yoğunluk nedeniyle başta Atatürk Havalimanı İç ve Dış Hatlar Gidiş Terminal girişlerinde, check-in kontuarları önünde ve Pasaport kontrol bankolarında uzun kuyruklar oluştu. Görevliler yolcu işlemlerini hızlandırmak için yoğun çaba harcadı. Bayram tatili yoğunluğu nedeniyle havayolları yetkilileri, yolcularının uçuş saatinden en az 3 saat kala havalimanlarında olması konusunda uyarıda bulundu.

HEM TATİL HEM İŞ ZİYARETİ

Bayram tatili için Arnavutluk'un Tiran şehrine gidecek olan Serdar Koç, "Öncelikle ticaret ve gezi amaçlı gidiyoruz. Bayram tatilini böyle değerlendirelim istedik. Bir hafta tatil yapacağız. Tiran'a gideceğiz. Orada bizi karşılayacak olan müşterilerimiz var. Tatilimizi yapacağız, denizimize gireceğiz" dedi. Selim Ateş ise, "Ortağımın dediği gibi bayram tatili oldukça uzun, 9 gün. Hem tatil amaçlı, hem de orada olan müşterilerimizi ziyaret edeceğiz. Uzun bir süre. Bunu değerlendirmek istedik" dedi.

Bir diğer yolcu Akın Yılmaztekin ise, "Bayram nedeniyle memlekete gideceğiz. Ailemizle vakit geçireceğiz. 9 gün tatil olduğundan dolayı gidiyoruz. 2-3 gün olsaydı gitmezdik" dedi. Tatil için Almanya'dan Bodrum'a gittiği belirten Kübra Yılmaz ise, "Almanya'dan gelip Bodrum'a gidiyorum tatil amacıyla. Almanya'dan tatil aldım. Onu da bayrama denk getirdim" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Pasaporttan yoğunluk detayları

-Terminal içinden yoğunluk detayları

-Serdar Koç röp

-Selim Ateş röp

-Akın Yılmaztekin röp

-Kübra yılmaz röp

-Detaylar

17.08.2018 - 19.21 Haber Kodu : 180817210 ======================= 4- OTOGARLARDAKİ BAYRAM TATİLİ YOĞUNLUĞU Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA - Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ve Alibeyköy Cep Otogarı'nda bayram tatili yoğunluğu dün akşam artarak devam etti.

9 günlük Kurban Bayramı tatili, dün mesai bitimiyle başladı. İstanbul'da yaşayanlar da Kurban Bayramı tatilini aileleriyle memleketinde veya tatil beldelerinde geçirmek için otogarlarda yoğunluk oluşturdu. Bu nedenle Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ile Alibeyköy Cep Otogarı'nda hareketlilik dün akşam artarak devam etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otobüs bekleyen tatilciler

-Otobüsleri hareket etmesi

-Röportajlar

-Genel ve detaylar 18.08.2018 - 00.06Haber Kodu : 180818001 ==================================== 5- İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Yılmaz BEZGİN - İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA

9 günlük bayram tatili dün başladı. İstanbul'da çok sayıda kişi tatil için yola çıktı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki dün akşam saatlerinde trafik durumu havadan görüntülendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile TEM Bağcılar mevkiinde ise trafik akıcı ilerledi.