DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

(ÖZEL)

1- TAKSİ GASPÇISI POLİSLE ÇATIŞMADA VURULDU Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece'de, sürücüsünü silahla etkisiz hale getirdiği taksiyi gasp eden sabıkalı gaspçı, iki araca çarptıktan sonra polisle girdiği silahlı çatışma sonucu vuruldu. Olay, polisi alarma geçirirken yaralanan gaspçı, hastaneye kaldırıldı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre; Sefaköy'de bir kişi, sürücüsünü etkisiz hale getirdiği taksiyi gasp ederek kaçmaya başladı. Bildirilmesi üzerine alarma geçen polis, gaspçının peşine takıldı. Polis, D-100 Karayolu yan yol Avcılar istikametine doğru taksi ile kaçan gaspçıya Cennet'te ulaştı. Gaspçı, polisin 'Dur' ihtarına aldırmayarak taksinin hızını artırınca önündeki biri taksi olmak üzere iki araca çarptı. Kaza nedeniyle duran araçtan inen gaspçı, polise doğru silahla ateş etmeye başladı. Polis de ateşe karşılık verince çıkan çatışmada gaspçı vurularak etkisiz hale getirildi. Gelen ambulansla olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve adı öğrenilemeyen gaspçı, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan araştırmada şüphelinin, çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu ve çok sayıda suçtan polis tarafından arandığı öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil araştırması yaptı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken D-100 Karayolu yan yol Avcılar istikameti yaklaşık 4 saat trafiğe kapatıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Gasp edilen taksi

-Çarptığı araçlar

-Polisin olay yeri incelemesi

-Kapatılan yol

-Detaylar 24.09.2018 - 01.59 Haber Kodu : 180924007 =============================== 2- İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 21 KİŞİ GÖZALTINDA Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA -

İSTANBUL'da 24 ilçede yapılan eş zamanlı terör operasyonunda FETÖ/PDY terör örgütünün kriptolu haberleşme programının kullandıkları gerekçesiyle 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin bilgisayar ve cep telefonlarına da el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü tarafından, FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 24 ilçede 54 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 21 kişi gözaltına alınırken, kişilerin cep telefonu ve bilgisayarlarına el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin ise daha önceden örgüte ait dershane ve okullarda çalıştıkları ya da devlet kadrolarından ihraç edilmiş öğretmenler oldukları belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar devam ediyor.

============================== 3- FUAT OKTAY: 29 EKİM'DE HAVALİMANIMIZI AÇIYORUZ Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA)

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katıldı. Oktay, "Kısmet olursa, 29 Ekim'de havalimanımızı açıyoruz. Zaten bunun gerekli testleri yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız kendileri de fiilen indiler. Dolayısıyla bu güven anlamında, en üst düzeyde bir güvenin göstergesidir." dedi.

"Ayakları Yere Basmayan İlk Festival" sloganıyla Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İBB tarafından düzenlenen, sponsorları arasında Demirören Medya Grubu'nun da bulunduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bugün son erdi. "AVRUPA'NIN EN BÜYÜK HAVALİMANI OLACAK"

Festivalde bugünkü etkinlileri takip ederek, dereceye giren yarışmacılara ödüller takdim eden Fuat Oktay, basın mensuplarının soruları üzerine, "Cumhurbaşkanı'mız da sabah açıkladı. Kısmet olursa, 29 Ekim'de havalimanımızı açıyoruz. Zaten bunun gerekli testleri yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız kendileri de fiilen indiler. Dolayısıyla bu güven anlamında en üst düzeyde bir güvenin göstergesidir. Şu andaki festivalle ilgili tüm hava araçlarımız iniş ve kalkışı buradan yapıyorlar. Dünyanın en büyük havalimanlarından. Avrupa'nın en büyük havalimanı olmuş olacak. İnşallah bunun işletme boyutunda da çok hızlı bir şekilde sonuçlarını yine görüyor olacağız, lojistik boyutta da. İstanbul zaten "hub" olmuştu. Bu gelişerek de devam edecek" açıklamasında bulundu.

YERLİ MOTOR HEDEFİNE DEĞİNDİ

Oktay, "Özgün helikopterimiz, ATAK helikopterimiz hem sahada operasyonlarımızda, güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde hep birlikte, bütün Türkiye olarak hatta dünya izliyor. Dünyada teknolojilerde en ilerilerden birisi. Özgün helikopterlerimizle teknolojiyi bir üst aşamaya götürüyoruz. İnşallah kendi motorlarımızı da, kendi tasarladığımız, kendi geliştirdiğimiz ve kendi imal ettiğimiz motorlarımızı da takarak yerlileştirdiğimizde, gerçek anlamda özgün helikopterimize de ulaşmış olacağız. Bu helikopterimizi fiilen de test etmiş ve havalandırmış durumdayız. SİHA'lar, İHA'lar bizim gurur kaynağımız. Dünyadaki en ileri teknolojiye sahip alanımız. Savunma sanayii bizim özel sektörle birlikte bir bütün olarak kalkınmayı, ivmeyi yakaladığımız bir alan. Bunu biz diğer alanlara da taşımak istiyoruz. Sağlık, ulaştırma sektörüne de taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı. "YARIM MİLYONUN ÜZERİNDE KATILIM OLDU"

Festivali değerlendiren Oktay, "Muhteşem bir ortam. Muhteşem bir organizasyon. 100'ü aşkın firmanın katıldığı ve henüz açılmamış bir havalimanımıza şu anda yarım milyonun üzerinde katılımın olduğu bir organizasyondayız. Gelecek yıllarda da devam ettiğinde, çok daha artarak devam edecektir, ki bu şunun göstergesi: Türkiye teknolojide, havacılıkta, savunma sanayiinde ve yine sivil havacılık alanında çok ciddi bir take off'u, bir kalkışı başlatmıştı. Uzun zamandan beri bunun alt yapıları devam ediyordu. Bu organizasyon, bunun sonuçlarını aldığımız, gördüğümüz bir organizasyon. Bundan son derece mutluyuz" dedi.