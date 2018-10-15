DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- ERDOĞAN SUUDİ KRALI SELMAN İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılması meselesi ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suud Kralı Selman'ın, olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini de vurguladıkları öğrenildi. ======================= 2- SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda akşam saatlerinde hareketlilik yaşandı. Ellerinde iki siyah çanta ve laptop bulunan üç kişi konsolosluktan çıkarak sivil plakalı araçla bölgeden uzaklaştı.

Saat 22.00 sıralarında başlayan hareketlilik sırasında ilk olarak, sivil plakalı iki araç konsolosluğun kapısına yaklaştı. Bir süre sonra içeriden çıkan sivil kıyafetli iki kişi araçlara binerek Konsolosluk önünden uzaklaştı.

SİYAH ÇANTALI 3 KİŞİ KONSOLOSLUKTAN AYRILDI

Saat 23.00 sıralarında ise sivil plakalı bir araç daha konsolosluğun çıkış kapısına yaklaştı. Ellerinde siyah iki çanta ve laptop çantası bulunan 3 kişi daha konsolosluktan ayrıldı. Aracın arka koltuğuna oturan 3 kişinin ellerindeki çantada ne olduğu ise bilinmiyor. GAZETECİLERİN GÖRÜNTÜ ZOR ANLARI

Konsoloslukta yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ulusal ve uluslar arası basın mensupları, çıkan araçları çekebilmek için zor anlar yaşadı. Konsolosluğun etrafını çevreleyen bariyerlerin üzerinden görüntü almaya çalışan gazeteciler zor anlar yaşadı. Bu arada, 13.45 sıralarında Başkonsololuğa giren 4 kişi de saat 23.20 sıralarında geldikleri sivil plakalı araçla konsolosluk binasından ayrıldılar. Görüntü Dökümü:

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-Konsolosluğa giren araçlar

-Araçlardan inerek konsolosluğa girenler

-Araçların sıralı şekilde beklemesi

-Konsolosluktan çıkan iki kişinin araçlara binmesi

-Konsolosluktan çıkan elerinde siyah çanta olan 3 kişinin araca binişi

-Öğle saatlerinden giren sivil 4 kişinin çıkışı

-Genel ve detay görüntüler.

14.10.2018 - 23.35 Haber Kodu : 181014149 3- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDEN PATEN VE BİSİKLETLE GEÇEN O GENÇLER YAKALANDI -Köprüden paten ve bisikletle geçen gençlerin yürekleri ağza getiren görüntüleri sosyal medyaya yüklendi. Haber-Kamera Ali AKSOYERİSTANBUL,(DHA)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinden trafiği tehlikeye düşürecek şekilde geçen patenli ve bisikletli 2 genç yakalandı. Tehlikeli bir biçimde araçların arasından geçtikleri görüntüleri sosyal medyaya koyan gençler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İsmail Öznam ve İslam Soysal ikamet ettikleri adreslerinde polis tarafından alınarak Arnavutköy Polis merkezine götürüldü. 216'şar lira para cezası kesilen gençler daha sonra serbest bırakıldı. GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYAYA YÜKLEDİLER

Gençlerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuklarının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde gençlerin tehlikeye aldırmadan seyir halindeki araçlara tutunarak bisiklet ve paten ile yolculuk yaptıkları görülüyor.

Görüntü dökümü

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-Sosyal medyaya yükledikleri görüntüler

-Şüphelilerin sağlık kontrolüne çıkarılması

-Genel ve detaylar

14.10.2018 - 21.56 Haber Kodu : 181014144 ========================= 4- ADNAN OKTAR VE GRUBU SORUŞTURMASI: TARKAN YAVAŞ ÖRGÜTÜN 3. NUMARALI İSMİ

Haber:Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adnan Oktar ve Grubuna yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Tarkan Yavaş'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkındaki suçlamaların detayları belli oldu. Savcılığın sevk yazısında, Tarkan Yavaş'ın örgütün 3. numaralı ismi olduğunu, örgüt içerisinde Adnan Oktar'dan sonra erkekler içerisindeki en yetkili imam olduğu belirtildi.

SAVCILIK SEVK YAZISI

Savcılık sevk yazısında şüpheli Tarkan Yavaş'ın Ulviye Didem Ürür'den sonra örgütün 3 numaralı ismi olduğu, örgüt içerisinde Adnan Oktar'dan sonra erkekler içerisindeki en yetkili imam olduğu, imam kardeşlerin ve örgütün yürütme ekibinin başı olduğu, ticari faaliyetleri ve hukuk işlerini düzenleyen ve örgüt lideri Adnan Oktar adına sözcüsü olarak basın açıklaması yapan kişi olduğu kaydedildi. Tarkan Yavaş'ın inşaat firmasının çalışanı olduğu ve yaptığı inşaatlardan örgüte kaynak aktardığı da öne sürülen savcılığın sevk yazısında emniyet ve adliye içerisinde üst düzey yetkililerle görüşerek örgüt faaliyetlerine almış olduğu bilgiler ile yön verdiği, örgüt lideri Anan Oktar, Mehmet Noyan Orcan ve Mehmet Alp Ünlü ile birlikte sürekli istişare halinde olan örgüt yöneticisi olduğu, örgüt yöneticisi/lideri olan şahsın tüm eylemlerden sorumlu olduğu belirtildi. Ayrıca Yavaş'ın olay tarihinde yaşı küçük olan müşteki H.A. ile cinsel birliktelik yaşadığına dair dosyada deliller bulunduğu ifade edildi. Diğer şüpheliler hakkındaki suçlamalara da ayrıntılı olarak yer verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Öte yandan, Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında geçen hafta 9 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden aralarında Tarkan Yavaş'ın da bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmedilmişti.

Görüntü Dökümü:

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Arşiv görüntüler