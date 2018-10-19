DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

1- ŞİŞLİ'DE ÇÖKME TEHLİKESİ: 4 BİNA TAHLİYE EDİLDİ Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA ŞİŞLİ'de 8 katlı bir binanın giriş katındaki bakkalda bir kolonda çatlak meydana gelmesi üzerine, çökme tehlikesi bulunan bina ile çevresindeki 3 bina tahliye edildi. Olay sırasında büyük bir ses duyduklarını belirten bina sakinleri panik yaşadı. Olay, Feriköy Mahallesi Beyzade Sokak'ta bulunan 8 katlı apartmanın giriş katındaki bakkalda dükkânında gece yarısı meydana geldi. Bir kolonda çatlak meydana gelmesi üzerine büyük bir ses duyuldu. Ses duyan bina sakinleri panikle dışarıya çıkarak durumu itfaiye ve zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen zabıta ekipleri tedbir amaçlı olarak zemin katında çatlak oluşan binayı ve çevredeki 3 binayı tahliye etti. Öte yandan İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nden de uzman ekipler gelerek binada incelemelerde bulundu. Ekipler, apartman sakinlerine geceyi binada geçirmelerinin riskli olduğunu söyledi. İBB ekipleri, sabah saatlerinde çatlağın meydana geldiği binayla ilgili çalışmalara devam edecek.

ÜRKÜTÜCÜ BİR SES GELDİ, KENDİMİZİ DIŞARI ATTIK Olayın olduğu bakkalda oturan Metin Çelik isimli bir vatandaş, "Olay gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Bakkalı kapatma sırasında arkalardan kolonlardan ses geldi. Arkamızı dönüp baktığımızda, demirlerin yamulduğunu gördük. Kolonların kırıldığını gördük. Hemen ilgili birime aktardık. Zabıtları ve itfaiye ekiplerini aradık. Daha sonra ilgili arkadaşlar gelerek şerit çekerek binayı boşalttılar. Ürkütücü bir ses geldi, kolonlar çatladı. Bir an panikle dışarı çıktık, bakkalı boşalttık. Toplam da on sekiz daire boşaltıldı. Şu anda olayla ilgili denetimler yapılıyor. Bekliyoruz şu anda" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Dışarıya çıkan bina sakinlerinden görüntü

-Zabıta ekiplerinden görüntü

-İBB ekiplerinin incelemesinden görüntü

-Bakkal sahibi Röp.

-Genel ve Detaylar

19.10.2018 - 03.54 Haber Kodu : 181019008 2- İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başta Başakşehir, Esenler ve Bahçelievler ilçeleri olmak üzere çok sayıda adrese saat 05.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Bazı adreslerde yapılan aramalarda ise suç unsurları elde edildiği öğrenildi. Polis ekiplerinin adreslerdeki arama ve gözaltı işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Özel Harekât ekiplerinden görüntü

-Ekiplerin adreslere girişi

-Genel ve detaylar

19.10.2018 - 07.53 Haber Kodu : 181019009 3- İBB BAŞKANI UYSAL'DAN METRO AÇIKLAMASI Ümraniye-Çekmeköy hattı 21 Ekim Pazar günü saat 15.30'da hizmete alınacak İSTANBUL DHA

İstanbul Büyük Şehir Belediye(İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosunun 2. etabının 21 Ekim Pazar günü açılacağını bildirdi.

İBBBaşkanı Mevlüt Uysal, Uysal, Dünya Ticaret Merkezi'ndeki çalışma ofisinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Üsküdar-Ümraniye metro hattının geçen yıl aralık ayında açıldığını, Ümraniye-Çekmeköy hattının ise 21 Ekim Pazar günü saat 15.30'da

hizmete alınacağını söyledi.

Çekmeköy Madenler Meydanı'ndaki açılışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirileceğini dile getiren Uysal, "Bütün Çekmeköylüleri, özellikle bu hattan istifade edecek Sancaktepelileri, bütün İstanbulluları açılışımıza bekliyoruz." dedi.

Uysal, 7 istasyonun yer aldığı kısmın açılmasıyla, hattaki toplam durak sayısının 16'ya yükseleceğini ifade etti.

Söz konusu güzergahın yoğun olduğuna dikkati çeken Uysal, Ümraniye-Çekmeköy hattının devreye girmesiyle ulaşımda ciddi bir rahatlama olacağını düşündüğünü vurguladı.

Mevlüt Uysal, hatta günlük ortalama 600-700 bin kişinin taşınacağını, hattın tam kapasite işlemesi için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü:

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-Uysal'ın açıklamaları

18.10.2018 - 23.24 Haber Kodu : 181018232 4- MEHMET ALİ ERBİL AMELİYAT EDİLDİ Haber-Kamera: Ozan URAL - Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL DHA

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, evinde banyoda düşerek yaralandı. Göğüs boşluğunda kan biriken Erbil, kaldırıldığı Maslak'taki özel hastanede ameliyat edildi. Ünlü şovmenin kaburgasında kırıklar olduğu belirtildi.

Hastanede müşahede altında tutulan Mehmet Ali Erbil'in yanında, ağabeyi Mustafa Erbil ile kızları Sezin ile Yasmin'in olduğu öğrenildi.

Mustafa Erbil hastaneden çıkarken basın mensuplarının soruları üzerine, "Durumu iyi, bir şeyi yok" dedi.

Hastaneden yapılan açıklama şöyle:

"18 Ekim 2018, Perşembe günü akşam saatlerinde, düşme nedeniyle Acıbadem Maslak Hastanesi Acil Servisine kaldırılan ünlü sanatçı Mehmet Ali Erbil ameliyat edildi. Acıbadem Maslak Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Halezeroğlu, sanatçının durumu ile ilgili şu bilgileri verdi: "Hastamız Mehmet Ali Erbil evinde düşme sonrası Acıbadem Maslak Hastanesi Acil Servisine getirilmiştir. Yapılan tetkiklerde kaburgalarında çoklu kırıklar ve sonucunda gelişen göğüs boşluğunda kanama ve hava birikmesi tanıları ile acil operasyona alınmıştır. Operasyon başarıyla sonuçlanmış ve hastamız yoğun bakımda takibe alınmıştır. Genel durumu şu an iyidir."

Görüntü Dökümü:

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-Hastaneden detaylar

-Erbil'in ağabeyi Mustafa Erbil ve beraberindekilerin çıkışı,

-Mustafa Erbil'in basın mensuplarının sorusuna yanıt vermesi

18.10.2018 - 23.42 Haber Kodu : 181018233_ 5- GÜNGÖREN'DE SİLAHLA SAHAYA GİRMEYE ÇALIŞAN KİŞİ YAKALANDI Maç sırasında silahla sahaya giren kırmızı kart gören çocuğun akrabası Ü.B. yakalandı. Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL,(DHA)

Güngören'de hafta sonu oynanan U-15 Amatör Lig karşılaşmasında kırmızı kart gören çocuğun akrabası silahla sahaya girmek istedi. Havaya ateş açmak isteyen kişinin silahı tutukluk yaptı. Paniğe neden olan kişi güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüpheliyi Arnavutköy'de 1 kurusıkı tabanca ile yakalayarak gözaltına aldı.

Güngören Belediyesi Güneştepe Futbol Sahası'nda Pazar günü Haznedar Çetinkaya Spor Kulübü ile Yıldıztabya Mimar Sinan Spor Kulübü arasında oynanan U-15\B 13. Grup Amatör Ligi maçı sonunda misafir takım oyuncusu bir çocuğun kırmızı kart görmesinin ardından çıkan olaylarda bir kişi silahla ateş etmek istedi. İddialara göre maçın bitimine 2 dakika kala Yıldıztabya Mimar Sinan Spor Kulübü oyuncularından bir çocuğun kırmızı kart görmesinin ardından saha dışında veliler arasında tartışma başladı. Maçın bitmesinin ardından ise kırmızı kart gören oyuncunun yakını olduğu öğrenilen bir kişi arabasından aldığı silahla sahanın kenarına geldi. Havaya ateş etmek isteyen kişinin silahı tutukluk yaptı. Saha görevlileri ise o sırada demir kapıyı kapatarak şüphelinin içeri girmesini engelledi. Silahın kabzasıyla demir kapıya vuran kişi etrafta bulunan vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

ÇOCUKLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Sahadaki çocukların büyük panik yaşadığı olay sonucunda şüpheli çocuğu alarak olay yerinden ayrıldı. Şüphelinin elindeki silahla gelişi ve havaya ateş açmaya çalışması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında ayrıca maçı seyretmeye gelen çocuklar ve vatandaşlarında paniğe kapılıp olay yerinden kaçtığı görülüyor. "SAHA İÇİNDE ÇOCUKLAR KORKARAK ETRAFA KAÇIŞTI"

Haznedar Çetinkaya Spor Kulübü Teknik Direktörü Mehmet Nurullah Öztekin yaşanan olayları şöyle anlattı; "Pazar günü 14.10'da maç sırasında saha içinde ufak bir gerginlik oldu. Rakibin bir oyuncusunun kırmızı kart yemesiyle sahada bir kargaşa başladı. Daha sonra çocuğun velisi karşı taraftan bu tarafa doğru gelerek elinde silahla saldırmaya çalıştı. Çocuğun velisiydi. Çocuğun kırmızı kart yemesinden sonra etrafa saldırmasıyla, o da daha sonra sinirlenip gelip 'çocuğumu bana verin' diyordu. Saha içindeki çocuklar korkarak etrafa kaçıştılar"

Olayla ilgili soruşturma başlatan Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ü.B.'yi Arnavutköy'de 1 kurusıkı tabanca ile yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelin emniyete getirilerek sorguya alındı.

Görüntü dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Silahla gelişi

-Havaya ateş etmek istemesi

-Kaçışan çocuklar -AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Olay yeri

-Öztekin ile röp

-Genel ve detaylar 18.10.2018 - 11.54 Haber Kodu : 181018066 ============================ 6- MİLYON LİRALIK OTOMOBİLİ İTEREK KURTARAN BELEDİYE EKİBİ KONUŞTU Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş'ta yolda kalan 3.5 milyon liralık otomobili iterek kurtaran ve trafiği açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanları o anları anlattı. İBB ekibi, kendileri için otomobilin maddi değerinin önemli olmadığını, yolda kalanı kurtarmanın ve trafiği açmanın görevleri olduğunu vurguladı.

Beşiktaş'ta bugün kaydedilen görüntülerde, yaklaşık olarak 3.5 milyon lira değerindeki lüks bir otomobilin yolda kaldığı ve trafiğin durma noktasına geldiği görülmüştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Müdürlüğü'ne bağlı bir ekibin, yolda kalan milyonluk otomobili iterek yol kenarına çektiği ve tıkanan trafiği açtığı anlar kameraya yansımıştı. O ekipte yer alan Serkan Çalışır, Recep Aykun ve Birol Tosun, o anları anlattı.

"ARACIN MARKASI, MODELİ, FİYATI FARK ETMİYOR"

Ekibin en genç üyesi olan Serkan Çalışır, "Bizim için sıradan bir hizmetti aslında ama sosyal medyada paylaşılıp büyük bir konu olacağı hiç aklımıza bile gelmeden orada normal işimizi yapıyorduk. Yolda araç arızası gördük, yardımcı olmak istedik. Bütün konu bu yani. Aracın sahibinin de üzüntülü bir ifadesi vardı ama yapacak bir şey yok, sonuçta arızalanmış yani. Çıkış amacımız hizmet. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize öncelikli talimatı gönül belediyeciliği olmuştur. Bu anlayışla hizmetimize devam ediyoruz. Yani aracın markası, modeli, fiyatı hiç fark etmiyor" dedi. "VATANDAŞIN KARŞILAŞMIŞ OLDUĞU SIKINTIYI GİDERMEK ÖNEMLİYDİ"

Ekipten Recep Aykun, önemli olanın vatandaşların sıkıntılarını çözmek olduğunu ifade ederek, "Bir anda trafik sıkıştı, biz orada çalışma yaparken. Bir aracın arızalandığını gördük, yardım etmek istedik. Aracın ne olduğu değil de, orada vatandaşın karşılaşmış olduğu sıkıntıyı gidermek önemliydi. Bizim görevimiz olduğu için o trafiği en iyi şekilde, sağlıklı bir şekilde ve o vatandaşı da emniyetli bir şekilde yol kenarına çekmek gerekiyordu" diye konuştu. Kendisi de ekibin sürücüsü olarak, İstanbul trafiğindeki sürücülerden bir ricada bulunan Aykun, çalışma yaptıkları yollara yerleştirdikleri uyarılara saygı göstermelerini istedi.

"ÇOK AĞIRDI"

Ekibin bir diğer üyesi Birol Tosun ise, iterek yol kenarına çektikleri otomobilin çok ağır olduğunu anlatarak, "Arızalanmış olan herhangi bir araçtı, ben araçların arasında herhangi bir fark görmüyorum. Biz de gittik yardımcı olduk. Trafik sıkışmıştı, gelen giden korna basıyordu. Hem yolda kalan aracı kurtarmak, hem de trafiği açmak önceliğimizdi. Biz de iterek yolun sağına çektik aracı, yardımcı olduk. Çok ağırdı" şeklinde konuştu. Görüntü Dökümü:

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- Belediye ekibinin sohbet ettiği anlar

- Belediye ekibi ile röp.

-Ekiplerin aracı itmesi (İBB kamerası)

- Genel ve detay görüntüler

18.10.2018 - 19.11 Haber Kodu : 181018202 7- BANKA SOYAN ŞÜPHELİLER 2 GÜN SONRA YAKALANDI Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

SANCAKTEPE'de bir banka şubesine girip silahlı soygun yaparak 18 bin lira gasp eden iki kişi polis tarafından yakalandı. Banka soygunu gerçekleştirdiği tespit edilen Y.İ. ve M.Ç. Gasp Büro Amirliğinde sorgulanıyor. Sancaktepe, İnönü Mahallesi, Eski Ankara caddesi no 35'de bulunan banka şubesinde 16 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen olayda saat 16.48'de iki kişi müşteri gibi içeri girdi. Şüphelilerden biri güvenlik görevlisini oyalarken diğer şüpheli bankoya yönelik silahını çıkarttı. 18 bin lirayı bir poşete doldurtan şüpheliler daha sonra içerde bulunanları tehdit ederek yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Soygunun duyulmasının ardından alarma geçen polis şüphelilerin peşine düştü. Güvenlik kamera görüntüleri kullanılarak şüphelilerin önce eşkali ardından kimlikleri tespit edildi. Polis peşine düştüğü şüphelilerin izini bugün saat 15.30 sıralarında Sancaktepe, Eyüp Sultan Mahallesi, Kızılay caddesinde buldu. Caddede yürüyen şüpheliler Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler olayla ilgili sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışları

-Olay anının güvenlik kamera görüntüleri

-Olay yerinden görüntüler

18.10.2018 - 22.08 Haber Kodu : 181018224_ 8- SİLİVRİ'DE BİR KİŞİ 60 METRELİK YÜKSEKLİKTEN DÜŞEREK YARALANDI İSTANBUL DHA

Silivri sahilinde yaklaşık 60 metrelik yükseklikten ağaçlık alana düşen İzzet U. yaralandı.

Silivri sahilinde akşam saatlerinde 1 kişinin yüksek bir yerden ağaçlık alana düştüğünü gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaklaşık 60 metrelik yükseklikten ağaçlık alana düşerek yaralanan İzzet U.'ya olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Sedyeye konularak itfaiye ekiplerinin yardımıyle yukarı çıkarılan İzzet U., ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İzzet U.'nun tedavisi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Sedyeye konularak çıkarılması

Detaylar

18.10.2018 - 23.44 Haber Kodu : 181018234 9-- DAVUTPAŞA PATLAMASI DAVASI... Haber-Kamera: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Davutpaşa'da 31 Ocak 2008 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı maytap atölyesi patlamasına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada, avukatlar ve şikayetçiler sanıkların duruşmada hazır edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların sorgularının yapıldığını, bozmaya karşı beyanlarının alındığını, bundan sonra duruşmalardan vareste tutulmamış olsalar bile yokluklarında yargılamaya devam edilerek hüküm kurulabileceğini belirterek, talebi reddetti. "SANIKLARIN DA BURADA HAZIR BULUNMALARINI İSTİYORUZ"

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3. duruşmada tutuksuz sanıklardan Rüstem Tekin hazır bulundu. Şikayetçi Avukatı Özlem Özkan mahkemeye sunduğu dilekçesini tekrar ettiğini ifade ederek, "Öncelikle burada hazır olmayan sanıklar yönünden duruşmalardan vareste (bağışık) tutulmalarına karar verilmediği halde hazır olmadıkları görülmüştür. Biz sunmuş olduğumuz dilekçemizi onların huzurunda açıklamak istiyoruz. Dolayısıyla onların hazır edilmesini talep ediyoruz. Dava 10 yıldır devam etmektedir. Şikayetçilerin, sanıkların huzurunda beyanlarını ve kendilerini ifade etmeleri gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Başka bir şikayetçi avukatı

Nermin Kaplan da "Saatlerdir biz mağdurlarla birlikte duruşma sıramızı bekledik. Sanıkların da burada hazır bulunmalarını istiyoruz. Ondan sonra beyanda bulunacağız" ifadelerini kullandı. Söz alan diğer avukatlar da sanıkların duruşmada hazır olmasından sonra beyanda bulunacaklarını ifade etti.

"BİZİM CANLARIMIZ TOPRAK ALTINDA"

Şikayetçiler de sanıkların hazır olmasının ardından beyanda bulunacaklarını ifade etti. Yaşanan patlamada kızı Semra Bakkal'ı kaybeden şikayetçi Nigar Bakkal, "Bizim canlarımız toprak altında, onlar keyif yapıyorlar. Mahkemeyi kale almıyorlar. Gelsinler yüzlerine söyleyelim. Bu ölenlerle dalga geçmektir" dedi. DURUŞMA OCAK AYINA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti de sanıkların sorgularının yapıldığını, bozmaya karşı beyanlarının alındığını, bundan sonra duruşmalardan vareste tutulmamış olsalar bile yokluklarında yargılamaya devam edilerek hüküm kurulabileceğini belirterek, şikayetçi avukatlarının talebini reddetti. Şikayetçi avukatlarına esas hakkındaki beyan ve iddialarını sunmaları için süre veren mahkeme heyeti duruşmayı Ocak ayına erteledi. ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Dava öncesi Bakırköy Adalet Sarayı önünde hayatını kaybedenlerin yakınları açıklama yaptı. Grup adına açıklama yapan Arzu Cesur davanın geldiği aşama hakkında bilgi vererek, "Bugünkü duruşmada mahkemenin verdiği kararda direnmesini talep edeceğiz. Tüm sorumlular yargılanana kadar adalet aramaya, davalarımızı takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Davutpaşa'da 31 Ocak 2008 tarihinde maytap atölyesinde meydanda gelen patlamada 21 kişinin hayatını kaybetti, 115 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma sonunda 10 sanık hakkında dava açtı.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi yargılama sonunda 14 Temmuz 2014 tarihinde davayı karara bağladı. Mahkeme heyeti, dönemin Zeytinburnu Belediyesi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Rüstem Tekin ile dönemin Zabıta Müdürü Feruz Kutsal'ı 7'şer yıl 6'şar ay, bina sahipleri Remzi ve Resul Koçyiğit kardeşleri de 5'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Dönemin İmar ve Şehircilik Müdürleri Şevket Yıldırım ve Servet Kırna'ya 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verilirken, bu cezalar 30'ar bin 400'er lira para cezasına çevrildi. Dönemin İmar ve Şehircilik Müdürü Hatice Küçükakyüz'ün 2,5 yıllık hapis cezası da 18 bin 200 liraya çevrildi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürü Atakan Tanış ile patlamanın olduğu atölyede işçi olarak çalışan Hasan Altay ise beraat etti.