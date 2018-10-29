DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- SUUDİ BAŞSAVCI İSTANBUL'A GELDİ İbrahim YILDIZ - Hüseyin COŞKUN / İstanbul DHA

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan öldürüldüğü açıklanan Cemal Kaşıkçı soruşturması ile ilgili Suudi Başsavcısı El Muceb İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı VİP Salonundan çıkış yapan Suudi Başsavcı daha sonra Beşiktaş'ta bir otele geçti. Görüntü Dökümü:

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-Başsavcının kaldığı otelden detay

29.10.2018 - 02.26 Haber Kodu : 181029005_ 2 - TARİHİ AÇILIŞ ÖNCESİ YENİ HAVALİMANI HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

DÜNYANIN sıfırdan inşa edilen en büyük havalimanı unvanına sahip İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışı bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Açılışa konuk cumhurbaşkanlarının yanı sıra, sanatçılar ve çok sayıda davetli katılacak. Tarihi açılış öncesi yeni havalimanı havadan DHA tarafından görüntülendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı gerçekleştirilecek İstanbul Yeni Havalimanı'nda son hazırlıklar devam ediyor. Bugün havalimanının 90 milyon yolcu kapasiteli ilk fazı faaliyete başlayacak. İstanbul Yeni Havalimanı'nın terminal büyüklüğü 1.3 milyon metrekare, toplam inşaat alanı ise 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. Bütün fazlar tamamlandığında İstanbul Yeni Havalimanı 6 bağımsız pist, 500 uçak kapasitesi 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcusu ile dünyanın en büyük havalimanı olacak. Buradan 250 havayolu şirketi uçuşlarını gerçekleştirecek.

İLK SEFER BOEİNG 777 TİPİ UÇAKLA YAPILACAK

Açılışın ardından ilk sefer, 31 Ekim'de saat 11.30'da gerçekleştirilecek Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Ankara seferi olacak. THY ilk seferini Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçakla icra ederken, ikinci sefer ise Boeing 737-800 tipi uçakla Ercan Havalimanı olacak. İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk iniş yapacak olan Ankara-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının saat 14.15'de piste teker koyması planlanıyor. THY, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan Ankara, Ercan ve Bakü seferlerini gerçekleştirecek. Seferler zamanla kademeli olarak attırılacak. Görüntü Dökümü:

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-Yeni havalimanının havadan görüntülenen son durumu

29.10.2018 - 08.18 Haber Kodu : 181029011_ 3- İSTANBUL YENİ HAVALİMANI RUHSAT TAKDİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ Haber-Kamera: Cansel KİRAZ-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Yeni Havalimanı Ruhsat Takdim Töreni'ne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak imzalanan sertifika ile havacılık faaliyetlerine başlamaya hazır olduğu belirlenen İstanbul Yeni Havalimanı'nın milletimize hayırlı olmasını diliyor ve bütün katılımcılara teşekkür ediyorumö dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan İstanbul Yeni Havalimanı Ruhsat Takdim törenine katıldı. Törende Turhan, sivil havacılıkta emniyet ve güvenliğin önemli iki ana unsur olduğunu söyledi. Turhan, "Havalimanları uluslararası standartları olan yerlerdir ve bunların emniyet, güvenlik ve seyrüsefer gereklilikleri Uluslararası Havacılık Örgütü Konvansiyonu (ICAO) Ek-14 dokümanında belirlenmiştir. Ayrıca 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve SHY-14 yönetmeliğinde sertifikasyon standartları açıkça ortaya konmuştur. Bu standartların sağlanması hayati önem taşımaktadır. Nitekim İstanbul Yeni Havalimanı'nın sertifikasyon süreci Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz tarafından titiz bir şekilde sürdürülmüş ve 4 Temmuz tarihinde başlayan süreç, yaklaşık 4 aylık bir çalışmanın ardından bugün itibariyle tamamlanarak Genel Müdür Vekili Bahri Kesici başkanlığında toplanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sertifikasyon Komisyonu, havalimanının uluslararası gereklilikler ile milli gereklilikleri karşıladığını belgeleyen raporunu hazırlayarak sertifikayı imzaya hazır hale getirmiştir" dedi.

"GEREKLİ STANDARTLARIN SAĞLANDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sertifikasyon ekibi yaklaşık 4 aylık süre boyunca Havaalanı fiziki şartlar ve emniyet, havacılık güvenliği, seyrüsefer hizmetleri sahalarındaki tüm gereklilikleri gün be gün takip ederek süreci sonuçlandırmıştır" diyen Turhan, "Bilinmelidir ki, havacılık emniyeti bir havalimanında başlar ve diğer havalimanında biter. Bu anlayış çerçevesinde çok sayıda denetim ve faaliyet yapılmıştır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sertifikasyon ekibi tarafından yapılan bazı önemli etkinlikleri hatırlatmakta fayda görüyorum. Havaalanı Mania Planı hazırlanmış ve uygulanmak üzere imar planı yapma ve uygulama yetkisi bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılmıştır. Terminaldeki tüm yolcu kolaylıklarının uluslararası standartlara uygun olduğu tespit edilerek Terminal İşletme Ruhsatı verilmiştir. Havaalanı emniyeti ile ilgili olarak, havaalanında çalışacak tüm personelin yaptıkları işlere yönelik eğitim almaları sağlanmıştır. Havaalanında görev yapacak yönetici personelin yeterlilikleri sağladığı tespit edilerek Form 4 onayları yapılmıştır. Pist, apron ve taksi yollarının fiziki özellikleri ile bu kaplamalı alanların üzerinde bulunan görsel yardımcıların kontrolleri yapılmış ve güncel Havacılık Bilgi Yayını içinde yer alan bilgilerin doğruluğundan emin olmak için havadan fotoğraflama ve ölçümlerle emniyet analizleri yapılmıştır. Havaalanındaki kurtarma ve yangınla mücadele, kuş ve yabani hayvanlarla mücadele, mâniaların kontrolü, apron yönetimi gibi işletim hizmetleri kapsamındaki gerekli standartların sağlandığı tespit edilmiştir" diye konuştu.