DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- ÜMRANİYE'DE YOL ÇÖKTÜ: 1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU - Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA - ÜMRANİYE'de metro yapımı çalışmasının sürdüğü yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yan taraftaki bir inşaatın güvenlik kulübesinde gece nöbetinde bulunan 2 güvenlik görevlisi toprak altında kaldı. Görevlilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi üzerinde yapımı süren metro çalışmasının olduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle saat 01.30 sıralarında yolda çökme meydana geldi. Bu sırada yandaki inşaat alanında bulunan güvenlik kulübesindeki iki görevli göçük altından kaldı. Göçük çevrede paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin arama kurtarma çalışmaları sırasında saat 07.30 sıralarında güvenlik görevlilerinden birinin cansız bedenine ulaşıldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı.

Açıklama şu şekilde" 01.20 saatlerinde Dudullu - Bostancı Metro Hattı'nın Parseller İstasyonu ile Depo Sahası arasındaki tünel imalatlarının, istasyon tarafındaki son genişletme etabında çökme meydana gelmiştir.

İstasyon kazı destek sisteminde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Çöken kısım istasyon dışında; yol altında, site önünde yer almakta olup siteye ait güvenlik kulübesi oluşan boşluğa düşmüştür. Alınan ilk bilgilerde güvenlik kulübesi içerisinde 2 kişinin bulunduğu ifade edilmiş olup kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir"

"3 BİNA TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILMIŞTIR"

"İBB Raylı Sistemler, AKOM, İtfaiye, Yol Bakım, İSKİ, Zabıta, 153 Yerinde Çözüm ekipleri 10 araç ve iş makinesi, 38 personel ile olay yerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışmalar esnasında çevredeki bina ve yol ölçümleri düzenli olarak kontrol edilmekte olup, yapılan kontrollerde olay öncesinde herhangi bir deformasyon gözlenmemiştir. Çevredeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Meydana gelen çökmenin zemin altında oluşan boşluktan kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir" İTFAİYE EKİBİNİ TAŞIYAN HALATLAR KOPTU 1 İTFAİYECİ ELİNDEN YARALANDI

Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi üzerinde metro çalışması sırasında yaşanan göçük olayıyla ilgili toprak altındaki güvenlik görevlilerini arama kurtarma çalışmaları esnasında itfaiye ekiplerini taşıyan vince bağlı 4 halattan 3'ü koptu. Kopan halata bağlı sepetteki itfaiyecilerden Ekip Amiri Serdar Yahşi hafif şekilde elinden yaralandı. Yahşi'ye ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından olay yerindeki ambulansta yapıldı. Elinden yaralanan Yahşi'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İnşaattan detaylar

-Çökmenin meydana geldiği yer

-Çalışmalardan detaylar (EK-1)

-Drone görüntüleri (1) (EK-2)

-Kalabalıktan ve çevreden görüntü

-İtafiye ekipleri

-Çöken yoldan görüntü

-Çalışmalardan görüntü

-Güvenlik görevlilerinin yakınları

-Genel ve detaylar (EK-3)

Canlı verilen görüntüler (canlı yayın) (EK-4)

Cep telefonu görüntüsü (1) (EK-5)

-Göçükten genel ve detay

-İtfaiye ekipleri

-Polis ekipleri

-Arama kurtarma çalışmaları

-Çevredeki vatandaşlar

-Genel ve detaylar

-Röp. (EK-6)

Drone görüntüleri (2) (EK-7)

Cep telefonu görüntüleri (2) (EK-8)

-Ekiplerin çalışmları

-Çökme meydana gelen kısım

-Röp. Genel ve detaylar (EK-9)

Drone görüntüleri (3) (EK-10)

-Toprak yığınının kepçe ile açılması

-Polisin geniş güvenlik önlemleri

-Röp.

-Ekiplerden ve çöken yoldan detay

-Genel ve detaylar ====================================== 2- ÜMRANİYE'DE GÖÇÜK ALANININ GÜNDÜZ ÇEKİLEN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA

ÜMRANİYE'de metro yapımı çalışmasının sürdüğü yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yan taraftaki bir inşaatın güvenlik kulübesinde gece nöbetinde bulunan 2 güvenlik görevlisi toprak altında kaldı. Güvenlik görevlilerinden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Çökme meydana gelen alanın çevresindeki 3 bina boşaltıldı.

Görüntü Dökümü:

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-alanın havadan görüntüsü ============================ 3 - TUZLA'DA TERSANEDEKİ BİR GEMİDE YANGIN Haber: Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - Gamze ŞİMŞEK - Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

Tuzla Tersaneler bölgesinde bulunan bir tersanede bakım yapılan Litvanya bandıralı Andromeda isimli adlı kuru yük gemisinde yangın çıktı. Yangın, denizden ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangın saat 17.00'de Tuzla Tersaneler bölgesinde bulunan bir tersanede bakım yapılan Litvanya bandıralı Andromeda isimli gemisinde çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayrıca kıyı emniyeti ekipleri de bölgeye sevk edildi. Kıyı emniyeti denizden, itfaiye ekipleri karadan müdahale ederek yaklaşık 1 saatte yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken bir kaç kişinin dumandan etkilendikleri öğrenildi. İSTANBUL EMNİYETİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Litvanya bandıralı bir gemide yangın çıktığı ve yangında ölen veya yaralananın olmadığı, bir kaç kişinin dumandan etkilendiği belirtildi. Açıklamada, yangında herhangi bir patlama ya da terör olayının sözkonusu olmadığı bildirildi.

İBB'DEN AÇIKLAMA

Yangına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'den yapılan açıklama şöyle:

Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi 6 sayılı Tuzla Gemi Endüstri A.Ş Tersanesi içerisinde tadilat halindeki Litvanya Bandıralı Andromeda isimli (tahmini 100 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde) kuru yük gemisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerimiz 17 araç 50 personel ile müdahale etmektedir. Yaralı ve can kaybı yoktur. Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin gelişi

-Ambulans girişi

-Polis ekipleri

-Yanan gemiye yapılan karadan ve denizden müdahale

-Yangına müdahale sürerken havada çekilen görüntüler

-Cep telefonu kamerasından yangının hemen sonrası ============================== 4 - VALİ ŞAHİN'E VEDA PROGRAMI Mehmet İlkay ÖZER-İbrahim MAŞE/İSTANBUL DHA

Valiler kararnamesiyle Ankara Valiliği'ne atanan İstanbul Valisi Vasip Şahin için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından veda programı düzenlendi. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Vali Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İlçe Belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Ankara Valiliğine atanan Şahin programda katılımcılara hitaben bir konuşma yaparak, helallik istedi. Şahin, "İstanbul Valisi Vasip Şahin

Burada dört yılı aşkın bir zaman, kendi açımdan baktığım zaman çok güzel günler geçirdim. Çok güzel dostluklar biriktirdim. Bu aziz şehirde bütün zorlukları, bütün sıkıntıları çok mübarek bir şehir olmanın bereketiyle, çok verimli zaman geçirmiş oldum. Bunu siz kıymetli dostlarımın desteğiyle yapabildim" dedi.