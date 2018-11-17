DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- SAMATYA'DA İKİ BİNA ÇÖKME RİSKİ NEDENİYLE BOŞALTILDI

Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ / İSTANBUL DHA

Fatih Samatya'da iki bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Binalardan biriminin bir kısmı çöktü.

Olay saat 18.15 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Samatya Sahili Sokağı üzerinde bulunan biri dolu diğeri boş iki bitişik binada meydana geldi. İddialara göre dolu olan binada henüz bilinmeyen nedenden dolayı göçük meydana geldi. O sırada ev sahipleri büyük bir gürültü olduğunu duyunca panik yaşadı. Dolu olan bina sahipleri kendilerini dışarı attı. Tamamen boşaltılan iki binada çökme riski yaşandı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çökme riski yaşanan iki bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Çökme riski olan binalardan görüntü

-Ekiplerin çalışmaları

-Genel ve detaylar

16.11.2018 - 20.50 Haber Kodu : 181116197

16.11.2018 - 19.23 Haber Kodu : 181116192

16.11.2018 - 18.56 Haber Kodu : 181116187

2- OSMAN KAVALA SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ SERBEST

Özden ATİK / İSTANBUL DHA

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 4 ilde

düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Anadolu Kültür AŞ Depo Program Koordinatörü Asena Günal ile Anadolu Kültür AŞ Sivil İtaatsizlik'ten Bora Sarı, ifadeleri alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı konularak salıverildi. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin ise işlemleri sürüyor.