DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- ÇÖKEN BİNANIN ENKAZINDA ÖLENLERİN SAYISI 16'YA YÜKSELDİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2 vatandaşımız, evladımız daha Şevval Yıldız ve 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu enkazdan çıkarıldı."

"40 saat önce bir sismik hareket gözlenmişti. Onun üzerine bir sismik hareket daha oldu. Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - KARTAL'da şu ana kadar 16 kişinin hayatını kaybetmesine ve 14 kişinin de yaralanmasına neden olan çöken binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sırasında, sismik hareketlenme tehlikesi yaşandı. Güvenlik riski nedeniyle çalışmalara bir süre ara verildi. Ekipler, basın mensupları ve çevredeki vatandaşlar bir süre alandan uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olay yerindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Alanda sismik hareketlenme yaşandığını belirten Soylu, hayatını kaybedenlerin sayısının 16 olduğunu ve çalışmaların yeniden başladığı söyledi. Kartal'da çöken binanın bulunduğu alanda süren enkaz kaldırma ve aramalar sırasında saat 01.00 sıralarında sismik hareketlenme nedeniyle çalışmalara bir süre ara verildi. Çöken binanın yanındaki bir binada sismik hareketlenme nedeniyle kayma riski olabileceği için bölgedeki ekipler, basın mensupları ve çevredeki vatandaşlar anonslarla uyarılarak alan boşaltıldı. Bu sırada bazı kişilerin telaş yaparak alan dışına çıktıkları görüldü. Güvenli bölge oluşturulmasının ardından uzman ekiplerce lazerle alan kontrol edildi. Aynı dakikalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, basın mensuplarına açıklama yaptı.

ÖLENLERİN SAYISI 16'YA YÜKSELDİ

Bakan Soylu, "Verdiğimiz rakamlar 14 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 14 vatandaşımızın da yaralı olarak kurtarıldığı yönündeydi. O saatten sonra, 2 vatandaşımız, evladımız daha Şevval Yıldız ve 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu enkazdan çıkarıldı" dedi. SİSMİK HAREKETLENME OLDU

Soylu, çalışmalara bir süre ara verilmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Yaklaşık 20 dakika önce sismik bir hareket gözlendi. Ama binayı uzun zamandan beri takip ediyor ve izliyoruz. Biraz sonra Çevre ve Şehircilik Bakanımız da gelecek. Valimiz, teknik arkadaşlarımız hep beraber binanın içine girdik. Daha önce yerleştirilen denge çubuklarında herhangi bir farklılık gözlenmedi. Şimdi çalışma tekrar başladı. Biraz daha hem dengeli hem kısıtlı bir çalışma yapacağız. Bir farklılık şu ana kadar gözlenmiş değil. Onun için arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Enkazın tamamını kaldırabilmek için çabalar aynı gayrette sürdürülecek. Elbette ki bu çalışmalarda bütün kurumlar bir koordinasyonla çalışmaları yürütüyorlar. AFAD ve sayın valimiz bizzat koordinasyonun başında. Kızılay'dan İBB'ye kadar tüm STK'lar, tüm sağlık birimlerimiz burada. Bir koordinasyon yapılıp çalışma tekrar başladı. Daha önce de aynı sismik hareket gözlenmişti. O sismik hareket sürekli takip ediliyor. 40 saat önce bir sismik hareket gözlenmişti. Onun üzerine bir sismik hareket daha oldu. Aşağıya bir takım denge çubukları konuldu, onlara bakıldı. Takip devam ediyor, çalışmalar devam edecek."

SOYLU: ÇÖKEN BİNADA BİRİNCİ KATA ULAŞTIK

Soylu, çalışmalarla ilgili de, "Birinci kattaki çalışmalar da iyi gidiyor. Şöyle bir zorluğu var çalışmaların: Alınmak istendiği zaman bazı tablaları alabiliyoruz ama bazı tablalar, inşaatın kalitesinden dolayı yukarı çekilmek istendiğinde dağılarak kendini aşağıya bırakıyor. Tek bir zorluk o. Ama onu da arkadaşlarımız büyük bir gayretle aşmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan, olay yerine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, Bakan Soylu ve Vali Yerlikaya ile enkazının bulunduğu alana giderek çökme tehlikesi bulunan binada incelemelerde bulundu. Heyet incelemelerin tamamlanmasının ardından enkaz bölgesinden ayrıldı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dışarıya çıkan vatandaşlar

-Enkazda çalışların dışarıya çıkılması

-Enkaz bölgesine giderek incelemeler

-Bakan Soylu ve Vali Yerlikaya'nın gelmesi

-Bakan Soylu'nun yetkilerden bilgi alması

-Bakan Soylu'nun açıklamaları

-Enkaz bölgesine giderek inceleme yapması

-Bölgeden ayrılmaları

-Genel ve detaylar 2- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİSİ ŞEVVAL YILMAZ'IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA

Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında yapılan aramalarda hemşirelik öğrencisi Şevval Yılmaz (23)'ın da cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Google Maps'deki 2014'te çekilmiş sokak görüntülerinde, Yeşilyurt Apartmanı'nın 3'üncü katındaki pencerede görünen küçük kızın, şimdi hemşirelik okuyan Şevval Yılmaz olduğu belirtiliyordu.

Görüntü Dökümü:

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-Şevval Yılmaz'ın fotoğrafı

-Haritadaki fotoğrafı

-Cenazenin çıkarılması 08.02.2019 - 20.05 Haber Kodu : 190208250

08.02.2019 - 19.39 Haber Kodu : 190208247 3 - KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN ENKAZINDAN LEYLA YAMAN'IN KURTARILMA ANI Haber: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Kartal'da çöken binada enkazdan kurtarılan Leyla Yamanın çıkarılması anı görüntülere yansıdı.

Görüntülerde, olay yerinde bulunan AFAD, AKUT,UMKE, İHH ve İtfaiye ekipleri enkazının altından çıkarılan bir kişi için battaniye istiyor. Sağlık ekipleri, ilk müdahale yaptığı sırada enkazda kurtarılan kişinin 63 yaşındaki Leyla Yaman olduğunu tespit etti. Kısa süre içerisinde Leyla yaman sedye yardımıyla ambulansa götürülüyor. Yaman'n Kartal DR. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldığı durumun iyi olduğu belirtildi. Görüntü Dökümü

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-Ekipleri çalışması

-Enkazdan kurtarılan Leyla Yaman

-Sedye yardımıyla götürülmesi

-Genel ve detaylar 08.02.2019 - 21.30 Haber Kodu : 190208265 4 - ÇÖKEN BİNADA BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA) - KARTAL'da çöken binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sırasında 62 saat sonra bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkaz çalışmaları sürerken sabah saat 05.30 sıralarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altından çıkarılan kişinin naaşı ambulansa konularak morga götürüldü. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Ambulanstan görüntü

-Sağlık ekipleri

-Afad ekiplerinden görüntü

-Genel ve Detaylar ================================= 5- AVCILAR'DA KAZA YAPAN MOTOSİKLET ALEV ALDI, 2 OTOMOBİL YANDI Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)

Avcılar'da ters yöne giren bir otomobil gazete dağıtan motosikletli kuryeye çarptı. Metrelerce sürüklenerek alev alan motosiklet 2 otomobilin yanmasına neden oldu. Alev alev yanan otomobiller cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. SAĞLIKÇILARDAN YARDIM İSTEDİ

Olay sabah saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Tek yönlü sokağa ters giren bir otomobil karşı yönden gelen motosikletli kuryeye çarptı. Motosiklet sürücüsü yere düşerek hafif şekilde yaralanırken, motosiklet metrelerce sürüklenerek alev aldı. Sızan yakıtla birlikte daha da büyüyen alevler yol kenarına akarak bir otomobilin tamamen bir başka otomobilin ise kısmen yanmasına neden oldu. Bu sırada sokaktan geçen bir kişi, sokak üzerinde bulunan bir özel ambulans şirketinde çalışan sağlıkçılardan yardım istedi. Sağlık çalışanları daha büyük bir tehlikeyi önlemek için içerisinde oksijen tüpü gibi çok sayıda yanıcı madde olan ambulansları olay yerinden uzaklaştırdı. Yangın söndürme tüpleriyle de alevlere müdahale edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araç ve motosiklete müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yere düşerek hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü ise ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek olayla ilgili çalışma yaptı.

"AMBULANSLARIMIZI KURTARMAYA ÇALIŞTIK"

Yaşanan olayı anlatan ve yangına ilk müdahalede bulunan sağlıkçı Serdar Sekizkardeş, " Camlara vurup biri kaçtı bizi uyandırdı. olay zaten ilk biz müdahale ettik. Araçlara doğru ilerleyen alevlere yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştık daha sonra itfaiyeyi aradık. Ambulanslarımızı kurtarmaya çalıştık. Motosiklet sürücüsü hafif yaralıydı" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

-Yanan araçlar AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Sokaktan görüntü

-Kazaya karışan motosiklet ve otomobilden görüntü

-Polis,sağlık ve itfaiye ekiplerinden görüntü

-Yanan araçlardan görüntü

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Diğer detaylar ============================= 6 - SİLİVRİ'DE FABRİKA YANGINI Haber-Kamera: Eren ERMİŞ- İSTANBUL DHA

Silivri'de tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı.

Silivri Alipaşa yolu üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasının depo kısmında saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Fabrikanın dış cephesi kepenkler ile kaplı olduğu için itfaiye zor anlar yaşadı. Yoğun duman yükselen fabrikadaki yangını itfaiye uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yükselen duman

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yangının havadan görüntüsü

-Detaylar 08.02.2019 - 18.25 Haber Kodu : 190208228

08.02.2019 - 19.32 Haber Kodu : 190208246

08.02.2019 - 20.09 Haber Kodu : 190208254 ========================= 7- AVCILAR'DA DUBLEKS DAİRE ALEV ALEV YANDI İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Avcılar'da 4 katlı binanın üstteki dubleks dairesi çıkan yangında tamamen küle döndü.

Yangın, bugün saat 18.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'ndeki Ormanlı Caddesi üzerindeki 4 katlı binada başladı. İddiaya göre, aynı zamanda hediyelik eşya imal edilerek satılan en üst kattaki dubleks dairede nedeni henüz bilinmeyen yangın başladı. Alevler kısa sürede binanın üst katını tamamen kapladı. İhbar üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Avcılar istasyonundan ekipler gönderildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de müdahalesi ile evde oturan 1'i bebek 3 kişi kurtarılırken, 112 Acil Servis'e de haber verildi. İtfaiye ekipleri alevlerin bitişikteki binalara sıçramaması için büyük çaba harcadı. Yangın ekiplerin mühadalesi ile söndürülürken, dubleks daire tamamen kullanılamaz hale geldi. Bina sakinlerinden biri, "Bu binadaki elektrik tesisarı matbaa makinesini kaldırır mı? Burada oturuyor, doğum günü gibi kutlamalar için hediyelik eşya hazırlayıp satıyorlardı" dedi.

Polis ve itfaiye soruşturmayı sürdürüyor.