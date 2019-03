DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

Görüntü Dökümü:

-Kaza yapan araç

-Araçtan yara almadan çıkan kazazedeler

-Polis ekiplerinin çalışması

-Belediye ekiplerinin çalışması

-Kaza yapan sürücüye alkol testi yapılması

-Çarpma nedeniyle yıkılan ağaç

-Genel ve detay görüntüler

3- BAKAN SOYLU: ŞİMDİ 5 METRE KARDA 250 OPERASYON YAPIYOR BİZİMKİLER

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İstanbul(DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Avcılar'da sürdürdü. Soylu'ya Avcılar AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy da eşlik etti. Soylu, önce Kadın seçmenlerle buluştu ardından Marmara Caddesi'nde miting düzenledi. Mitingin ardından Soylu ve beraberindekiler, kanaat önderleri ile birlikte yemek yedi.

"5 METRE KARDA 250 OPERASYON"

Avcılar'da bir düğün salonunda kadın seçmenlerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'yi terörün teslim aldığı günlere dönmek istemiyoruz. 15 bin terörist vardı dağlarda. Bugün 700 kaldı. Şimdi 5 metre karda 250 operasyon yapıyor bizimkiler. Her tarafta operasyondalar. İnleri bulup, onları etkisiz hale getirmeye, onların bu ülkeye bir daha bedel ödetmesine müsaade etmemek için feda-i can etmeyi kendi gönlüne can etmiş yürüyen evlatlarımız var. Biz onlara karşı sorumluyuz." Dedi.