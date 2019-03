DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

Haber-Kamera: Sibel GÜLERSÖYLER-Harun UYANIK / İSTANBUL DHA Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Pendik'te sürdürdü. Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği'nin düzenlediği etkinliğe katılan İmamoğlu, kadınların hayatın her alanında olması gerektiğine vurgu yaparak, "Şu anda Türkiye'de eğer biz istediğimiz yerde değilsek, kadının toplumdaki yerini sağlıklı bir yere taşıyamadığımızın kanıtıdır" dedi. Balkan dansları eşliğinde başlayan programda konuşan İmamoğlu, "Bugün 8 Mart, çok özel bir gündeyiz. Sizler benim söylediklerimi en iyi anlayan, yorumlayan insanlarsınız. Kadınların toplumdaki yeri o kadar önemli ki. Şu anda Türkiye'de eğer biz istediğimiz yerde değilsek, kadının toplumdaki yerini sağlıklı bir yere taşıyamadığımızın kanıtıdır. Eskiden Türkiye'de kadınlar çok daha verimliydi, tarımla uğraşıyorlardı ve gerçekten karı, koca, erkeği kadını verimliliği yüksekti ama artık hepimiz şehirlerde yaşadığımız için, kadın yeterince hayatın içinde değil. Türkiye o yüzden bu halde. Çağdaş anlamda, ekonomik anlamda, sosyal anlamda yoksulluğun sebebinin temeli kadının toplumdaki yeri. O yüzden hem biz mücadele edeceğiz erkekler ve siyasiler hem de kadınlar mücadele etmek zorundalar" diye konuştu. İmamoğlu'nun sözleri sık sık 'büyük başkan' sloganları ile kesildi. İmamoğlu, kalabalığın coşkusuna, "Estağfurullah büyük sizsiniz, büyük işinde yokum" şeklinde cevap verdi.

10- ÜNLÜLER "GELECEĞİN GÜÇLÜ KADINLARI"NI YALNIZ BIRAKMADI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHA

"Geleceğin Güçlü Kadınları" adlı proje için bir araya gelen kendi alanında başarılı 26 kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde DasDas'ta düzenlenen defilede podyuma çıktı.

Kaan Sekban'ın sunduğu, Can Bonomo, Fatma Turgut ve Ferman Akgül'ün sahne aldığı gecede Burcu Biricik, Alina Boz, Bade İşçil, Aydan Taş gibi ünlü isimlerin içinde olduğu 26 kadın, Barrus London tasarımları ile podyumda yürüdü. Etkinlikten elde edilecek gelirin tamamının İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Bölümü'nde okuyan genç kızların eğitimi için kullanılacağı geceye izleyici olarak İsmail Demirci, Neslişah Alkoçlar, Sinan Engin ve eşi Ayşe Karasu Engin, Birol Namoğlu ve Barış Yurtçu katıldı.

Etkinliğin mimarları olan İdil Fırat, Aydan Taş, Didem Balçın ve gecede giyilen kıyafetlerin tasarımcısı Neslişah Yılmaz, defile öncesi basın açıklaması yaptı.

İdil Fırat, "Çok heyecanlıyız. Çok güzel bir amaca hizmet edecek proje için beraberiz. O kadar çok kişi emek verdi ve çalıştı ki. Hepsine sizin vesilenizle teşekkür etmek istiyorum. Neslişah tasarımcımız, onun kıyafetleriyle bugün burada olacağız." dedi.

Tasarımcı Neslişah Yılmaz da, "Çok önemli bir gece için toplanmış bulunuyoruz. İTÜ'de okuyan kız çocuklarımıza burs sağlamak amacıyla buradayız. Kıyafetlerimiz de yine oyuncularımız gibi güçlü. Ve burada okuyan kızlarımız gibi güçlü karakterleri temsil edecekler. Ben yine ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Geleceğin Güçlü Kadınları" projesinin fikir sahibi Aydan Taş şöyle konuştu:

Çok güzel bir masalın içinde hissediyorum kendimi. Ve bu masalın içinde çok güzel kahramanlar var. Hepsi bana bu yolculukta eşlik etti. Bir fikirle yola çıktım. Bunu bir projeye dönüştürmeyi hedefledim. Ve bu amaçla Neslişah'ın kapısını çaldım. İdil'in kapısını, Didem'in kapısını. Bütün kapıları çalarak, hepsi sonuna kadar yanımda durarak destek oldular. Hep birlikte yola çıktık. Hep birlikte bu projeyi bu noktaya getirdik. Aslında ben sadece fikir sahibiyim. Ama bu projenin, bu kadar güçlü ve güzel durmasının, bu kadar iyi bir yerde durmasının sebebi aslında yanımda duran güçlü kadınlar. Bugün öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Çok güzel bir amaca hizmet ediyoruz. Bu projeyle İTÜ mühendislikte okuyan başarı güçlü, kendi ayakları üzerinde durmayı hedefleyen genç kızlara burs sağlanacak bu biletlerin gelirlerinin hepsiyle. Biz de kendi ayakları üzerinde duran güçlü kadınlar olarak, geleceğin kendi ayakları üzerinde durmayı hedefleyen güçlü kadınlarına destek olmayı hedefliyoruz. Ve inşallah her yıl böyle bir yerlere ulaşabiliriz.

Gecede podyumda, Alina Boz, Aydan Taş, Bade İşçil, Burcu Biricik, Çiğdem Batur, Deniz Baysal, Derya Beşerler, Didem Balçın, Dilara Aksüyek, Ecem Özkaya Üstündağ, Ece Yosmaoğlu, Elif Engin, Gaye Turgut Evin, Hande Soral, Hande Subaşı, İdil Fırat, Nila Fırat, Jesica May, Merve Oflaz, Rojda Demirer, Sedef Avcı, Seray Kaya, Tuvana Türkay, Zeynep Beşerler ve onur konuğu Meral Çetinkaya ile Neslican Tay genç kızlar için yürüdü.

Gecenin sonunda programa katılamayan Ayşe Arman'ın tasarımları olan kolye setleri açık arttırma izleyicilere satıldı. 500 liradan başlatılan açık arttırma 3 bin liraya kadar çıktı.

