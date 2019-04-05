DHA İSTANBUL BÜLTEN- 1

(havadan görüntüyle)

1- ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN "BÜYÜK TAŞINMA" BAŞLADI Haber-Kamera: Enver ALAS-İbrahim YILDIZ-Yılmaz BEZGİN-İdris TİFTİKCİ-Murat SOLAK-SONER HASIRCIOĞLU-Çağatay KENARLI-Anıl UÇAN / İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 'Büyük Taşınma' operasyonu başladı. Konteynerler ile yüklü TIR'lar 03.00 itibariyle

yola çıktı. 45 saat sürecek operasyonda toplam 47 bin ton malzeme taşınacak.

"Büyük Göç" olarak da adlandırılan Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 45 saat sürecek taşınma operasyonu başladı.

THY'nin yanı sıra Atatürk Havalimanı'nda hizmet veren diğer havayolu şirketlerine ait malzeme ve araçları taşıyan TIR'lar apronda yüklenerek, İstanbul Havalimanı'na naklediliyor. 47 BİN TON MALZEME TAŞINACAK

45 saat sürecek taşınmada toplam 47 bin ton malzeme, 686 TIR ile İstanbul Havalimanı'na taşınacak. Operasyonda bin 800'den fazla personel görev yapıyor. Ayrıca aralarında apronda yolcu taşıyan otobüslerin de olduğu 700 operasyonel araç da kara yoluyla götürülecek. Atatürk Havalimanı'nda belirlenen üç noktada bekleyen TIR'lara, aralarında 44 tonluk uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar yaklaşık 47 bin 300 ton malzeme belli aralıklarla yükleniyor. 10 bin parçadan fazla malzemenin oluşturduğu bu yük, 45 saatlik süreçte taşınacak. Bin 800'den fazla personelin görev alacağı taşınma sırasında, bazı yollar trafiğe kapanacak.

5 YARDIM İSTASYONU

Ayrıca taşınma operasyonu sırasında iki havalimanı arasında 40 kilometrelik güzergah üzerinde acil durum için yardım istasyonları kuruldu. Yaşanabilecek aksaklıklar göz önüne alınarak, 5 ayrı noktada kukulu yardım istasyonları devreye girecek. Araçlarda meydana gelebilecek arıza ve diğer durumlara bu noktalardaki görevliler anında müdahale edilebilecek. SON SEFER SİNGAPUR'A

Taşınma süresince, 6 Nisan saat 02.00'ye kadar THY'nin tüm uçuşları, Atatürk Havalimanından devam edecek. Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nda 6 Nisan saat 02.00'den saat 14.00'e kadar, 12 saat boyunca ticari yolcu uçuşları duracak. Atatürk Havalimanı'ndan yolcu taşıyacak son uçak ise Singapur seferini yapacak. Çift taraflı olarak ticari yolculu uçuşlara ara verilecek 12 saatlik kapalılık döneminden sonra THY ilk uçuşunu, 6 Nisan saat 14.00'te İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya yapacak.

Öte yandan, THY'nin Dalaman-İstanbul seferini yapan TK2559 sefer sayılı uçak da 21.25'te Atatürk Havalimanı'na inerek yolcularını bıraktıktan sonra boş halde saat 23.45'te İstanbul Havalimanı'na hareket etti.

UÇUŞLAR KADEMELİ OLARAK ARTIRILACAK

İstanbul Havalimanı'ndan icra edilecek uçuşlar da taşınmanın ardından belirli bir planla kademeli olarak artırılacak. Atatürk Havalimanı, tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak. Havalimanı, müstakil kargo, bakım, onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklere göre kullanılacak. AKOM KRİZ MERKEZİ OLUŞTURDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM), taşınma süreci dolayısıyla Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı olmak üzere üç farklı noktada kriz merkezi oluşturuldu. Burada, taşınmaya konu edilen tüm unsurların temsilcileri, 45 saat boyunca hazır bulunacak. TAŞINMA SÜRECİNDE TRAFİKTE DE DÜZENLEMELER YAPILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de taşınmanın başarılı bir şekilde gerçekleşmesi ve İstanbulluların olumsuz etkilenmemesi için güzergahlarda bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda trafikte yapılan düzenlemeler ve alınan tedbirler şöyle:

"Atatürk Havalimanı ile Mahmutbey Batı Kavşağı istikameti 5 Nisan'da saat 22.00 ila 6 Nisan saat 23.59'da 26 saat süreyle trafiğe kapatılacak. Mahmutbey Batı Kavşağı ile İstanbul Havalimanı istikameti 5 Nisan saat 22.00 ile 6 Nisan saat 10.00 arası 12 saat trafiğe kapalı olacak.

İSTANBUL HAVALİMANI İLE ATATÜRK HAVALİMANI İSTİKAMETİ

İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki Kuzey Marmara Otoyolu ile Basın Ekspress yolu, Mahmutbey batı kavşağı ile Yeşilköy havuzlu Kavşağı istikametinde 6 Nisan saat 01.00 ila 6 Nisan saat sabah 10.00'a kadar 9 saat trafiğe kapatılacak. Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Reşadiye Kavşağı ile Yassıören Kavşağı istikametinde 5 Nisan Cuma günü saat 22.00 ile 6 Nisan Cumartesi günü saat 10.00'a kadar gidiş ve geliş yönünde 12 saat süreyle trafiğe kapatılacak." İlk etap açılışı sonrası bayrak taşıyıcının tarifeli ek seferler gerçekleştirdiği İstanbul Havalimanı "ISL" kodu ile temsil ediliyordu. Büyük taşınma sonrası "IATA" kodlarının değişimi gerçekleşecek ve 6 Nisan saat 03.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı'nın "IST" kodu İstanbul Havalimanı'na verilecek. Görnüntü DÖkümü

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-Aprondaki TIR'lar

-Görevli personel

-Vinçlerin konteynerleri taşıması

-TIR'ların hareket etmesi

-Genel ve detaylar 05.04.2019 - 04.36 Haber Kodu : 190405017

05.04.2019 - 04.19 Haber Kodu : 190405016

05.04.2019 - 04.15 Haber Kodu : 190405015

05.04.2019 - 03.29 Haber Kodu : 190405013 2- ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN BÜYÜK TAŞINMA: UÇAKLAR TAŞINIYOR

Anıl UÇAN-Can EROK/İSTANBUL(DHA) TÜRK Hava Yolları'nın Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na boş uçakları gelmeye başladı.

THY'nin Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Havalimanına "Büyük Göç"ü başladı. Gece 03.00'da başlayan taşınmaya uçaklar da dahil oldu. Taşınma planı kapsamında THY'nin filosunda bulunan uçakların yolcusuz bir şekilde İstanbul Havalimanı'na gelmesi hedeflenmişti. Bu kapsamda gece yarısından itibaren Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçaklar yolcusuz şekilde İstanbul Havalimanı'na geliyor. Yolcusuz şekilde gelen uçaklar, havalimanı açıldıktan sonra yolcusunu alarak tekrar hareket edecek. Görüntü dökümü:

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-Uçakların iniş görüntüsü

-Detaylar 05.04.2019 - 07.30 Haber Kodu : 190405028 3 - TIR'LAR İSTANBUL HAVALİMANI'NA GİRİŞ YAPTI Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-Anıl UÇAN-İdris TİFTİKÇİ /İSTANBUL,(DHA)

BÜYÜK göç olarak adlandırılan ve 45 saatte tamamlanacak Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılan büyük taşınma başladı. Türk Hava Yolları'nın (THY) Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci bu gece 03.00'te başladı. Atatürk Havalimanı'ndan çıkış yapan TIR'lar saat 04.30'da peş peşe İstanbul Havalimanı'na giriş başladı. İstanbul Havalimanı ana giriş noktasından havalimanına gelen TIR'lar buradan apron bölgesine hareket etti.

Görüntü Dökümü:

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-Tırların İstanbul Havalimanına girişi

-Detay görüntüler 05.04.2019 - 05.43 Haber Kodu : 190405024 ====================== 4- BÜYÜK TAŞINMA: 96 TIR SEFER YAPTI, YÜZDE 36 TAMAMLANDI Enver ALAS - İstanbul DHA

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, havalimanı taşınmasında yüzde 36'lık bölümün tamamlandığını açıkladı.

Ekşi, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece yapılan taşıma ile (96 TIR seferi yapıldı) taşımalarımızın planlandığı gibi yüzde 36'si tamamlandı. Ayrıca dün 6 geniş gövde uçağımız İstanbul Havalimanına intikal etti" dedi. ============================== 5- AK PARTİ İL BAŞKANI ŞENOCAK: OYLAR ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE SAYILIYOR Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

İstanbul'da Ak Parti'nin yaptığı itirazlar üzerine birçok ilçede geçersiz sayılan oyların yeniden sayımı devam ediyor. Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu'na giderek son durum hakkında bilgi aldı.

Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şenocak, toplam 12 bin 300 civarında oyun Ak Parti lehine yazıldığını söyledi. İl Seçim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Beyoğlu'nda geçersiz oyların sayımının devam ettiğini belirten Şenocak, "İçeride işler yolunda, gayet demokrasi işliyor. Oylar şeffaf bir şekilde sayılıyor. Daha öncede ifade ettiğimiz gibi milletimizin kafasında hiç bir soru işareti bırakmamak gerekiyor. Onun için gerekirse canlı yayında, gerekirse tüm kameraların önünde milletimizi en iyi şekilde aydınlatmamız lazım. Çünkü biz inanıyoruz ki her bir oyun çok kıymetli düşünüyoruz. Çünkü sonuçta bu milletimiz sandığa gitti ve iradeyi ortaya koymaya karar verdi. " dedi.

12 BİN 300 OY LEHİMİZE YAZILDI

Milletin ortaya koyduğu iradeye sahip çıkacaklarını vurgulayan Şenocak, "Bizde ortaya koyulan bu iradenin sonuna kadar yanında olup, milletimizin oyuna sahip olmamız lazım. Sonuç ne olursa olsun, biz en iyi şekilde milletimizin kullandığı oyu temsili anlamında sonuna kadar şeffaf bir şekilde yanında olmaya gayret edeceğiz. Şu saat itibariyle lehimize dönen oy sayısı 12 bin 300 seviyesine ulaşmış durumda. Yani bizim lehimize tescil edilmiş oldu. Bu sürekli artarak devam ediyor. İnşallah en son ana kadar bu milletimizin, tüm sandıklarda kullanmış olduğu oyların haklarını da sonuna kadar koruyacağımızı beyan etmiş olalım" diye konuştu. 39 İLÇENİN YENİDEN SAYILMASI İLE İLGİLİ TALEPLERİMİZ VAR

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şenocak, 39 ilçenin tamamında mı geçersiz oylar sayılacak? Sorusu üzerine, "Beyoğlu'ndan başladık. Yarın sabah itibariyle devam edebilir o seçim kurulunun alacağı kararlara göre değişiyor. Bu konuda taleplerimiz var" diye yanıtladı. Şenocak ayrıca, Oyların tamamının yeniden sayılması mı? Talep edildi şeklindeki soruya ise, "Tabi ki bu talebe göre değişiyor. Ama bizim özellikle ilçeler bazında, yapmış olduğumuz çalışmada, biz orada herhangi bir şeffaflığa aykırı bir durum varsa biz gerekli itirazlarımızı yerine getiriyoruz. İlk önce ilçe seçim kurulları olmuyorsa, il seçim kurulu, olmuyorsa bir üstü. Bunun hiyerarşisi bellidir. Ama şu ana kadar bizim yapmış olduğumuz hiyerarşiyi takip eden süreçler içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde bu akşam Beyoğlu'ndan bu çalışmayı hayata geçirmiş olduk. İnşallah burada da güzel sonuçlar alırız. Şu anda Beyoğlu'nda açılan sandıklara da baktığımızda burada da lehimize sonuçlanan güzel sonuçlar olduğunu görmüş bulunmaktayız" şeklinde cevap verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İlçe seçim kurulu önünde bekleyen vatandaşlar

-Okul girişinde bekleyen polisler

-Polisin Güvenlik önlemi alması

-İl Başkanı'nın basın açıklaması

-İl Başkanını ayrılması

-Genel ve detay görüntüler 05.04.2019 - 03.18 Haber Kodu : 190405012 6- ERDOĞAN 'HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ'Nİ ZİYARET ETTİ Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası ayağına yapılan "Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti. Erdoğan çıkışta vatandaşlarla sohbet etti. Engelli bir kişiyle yakından ilgilenen Erdoğan, sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Erdoğan daha sonra buradan ayrıldı. Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın müzeden çıkışı

-Vatandaşlarla sohbet etmesi

-Engelli bir kişiyle sohbet edip, fotoğraf çektirmesi

-Erdoğan'ın ayrılması

-Detaylar 04.04.2019 - 18.33 Haber Kodu : 190404188

04.04.2019 - 18.49 Haber Kodu : 190404192 =============== 7- ATAŞEHİR'DE DETERJAN FABRİKASINDA YANGIN Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHA

Ataşehir'de, bir deterjan fabrikasında elektrik tesisatından kaynaklı olduğu öğrenilen yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, dün saat 20.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi G49 sokak üzerinde bulunan bir deterjan fabrikasında çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yoğun dumanla kaplanan fabrikada ekipler, uzun süre duman tahliyesi yaptı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ve sağlık ekipleri, yoğun duman yüzünden zaman zaman zor anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri kimyasal maddelere karşı bölgede ölçümler yaptı. Yangının elektrik tesisatından çıktığı öğrenildi. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerindeki itfaiye araçları

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Yanan fabrika

-Çalışan ekiplerin maske takması

-Genel ve detay 04.04.2019 - 21.20 Haber Kodu : 190404220 =================== 8- KARTAL'TA, MİNİBÜS CAMİ DUVARINA ÇARPTI: 3 YARALI Haber-Kamera: Murat KORKMAZ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA

Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs cami duvarına çarptı. Kazada 1' çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Ayazma Caddesi'nde saat 18.00'de meydana geldi. Sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ZH 2759 plakalı minibüs, yoldan çıkarak Yayla Camii'nin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç aralarında sürücünün de bulunduğu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir görgü tanığı, "Ben evdeydim. 10-15 dakika arasında olmuş olay. Camide namaz kılınıyormuş. Ben geldiğimde zaten araba içeri girmişti. 3 tane genç çocuk. Biri kız ikisi erkek. Bir tanesi direksiyon başında olduğu için durumu ağırdı. Cevap vermiyordu. Diğerleri şoktaydı." dedi.

Kaza yapan minibüs, olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Duvara çarpan midibüs

-Olay yerindeki polis ekipleri

-midibüsün çekiciyle çekilmesi

-genel ve detay 04.04.2019 - 20.09 Haber Kodu : 190404210 ================ (öldürülen kadının fotoğrafları)

9-BAHÇELİEVLER'DEKİ KADIN CİNAYETİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

Bahçelievler'de günlük kiralık dairede çekyat altında bulunan kadın cesedinin Afgan uyruklu 25 yaşındaki Najıa Arabzai'ye ait olduğu öğrenilirken, yürütülen soruşturmada Afgan uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Zivar G. R.'nin kendisini yakalayan polislere verdiği ilk ifadesinde Arabzai'yi kendisiyle evlenmek istemediği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Bahçelievler'de günlük kiralık dairelerin bulunduğu binanın 3'üncü katında bulunan kadın cesediyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Yürütülen soruşturmada Afgan uyruklu bir kişi Fatih'te gözaltına alındı. Polisin yürüttüğü çalışmalar kapsamında bulunan cesedin 25 yaşındaki Afganistan Uyruklu Najıa Arabzai'ye ait olduğu tespit edildi. Arabzai'nin 30 Mart tarihinde belirtilen adreste boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli Zivar G. R.'nin 30 Mart günü saat 20.00 sıralarında büyük bir valizle olay yerine taksiyle geldiği belirlendi. Taksiciyle irtibata geçen ekipler taksicinin şüpheliyi Zeytinburnu'ndan aldığını öğrenerek, harekete geçti. Ekipler şüpheli Zivar G. R.'nin belirlenen adresteki dairede eşiyle kaldığını tespit ederek, 30 Mart günü evden büyük bir valizle ayrıldığını belirledi. Yapılan çalışmalarda şüpheli Zivar G. R. saat 16.45 te Fatih'te yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüphelinin ilk ifadesinde Arabzai'yi kendisiyle evlenmek istemediği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.