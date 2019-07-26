DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

1- BEYLİKDÜZÜ'NDE FABRİKA YANGINI, ÇOK SAYIDA İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ Haber-Kamera: Alper KORKMAZ /İSTANBUL ,(DHA)

Beylikdüzü'nde plastik ambalaj üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinde kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen çok sayıda işçi ambulanslara alındı.

Yangın saat 07.30 sıralarında Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi 2.Cadde üzerine bulunan bir plastik ambalaj üretimi yapan fabrikada meydana geldi. 4 katlı fabrikanın bodrum katında bulunan kimyasal maddelerinde bulunduğu depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların diğer katlarda yayılmasıyla büyük korku yaşayan işçiler binayı tahliye etti. Bu sırada çok sayıda işçi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen işçiler kontrol amaçlı ambulanslara alınırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Binayı terk eden işçiler yangının nasıl çıktığını bilmediklerini herhangi bir yaralının da olmadığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Dumandan etkilenen işçilerden görüntü

-Ambulanslardan görüntü

-İtfaiyeden görüntü

-Fabrikadan görüntü

-İşçilerden görüntü

-Genel ve detaylar 26.07.2019 - 08.32 - Haber Kodu : 190726014_ 2- ATAKÖY MARİNA'DA TEKNE YANGINI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAKIRKÖY'de bulunan Ataköy marinada sahile bağlı teknede yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonucu teknede hasar oluştu.

Ataköy Marina'da sahile bağlı teknede sabah saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tekneden dumanların yükseldiğini gören görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle teknedeki yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bir süre soğutma çalışması yapıldı. Sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazır bekledi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemeler sürüyor. Teknede yangın sonucu hasar meydana geldi. Görüntü dökümü:

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- Olayın meydana geldiği marina

- Yangın çıkan teknenin görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Genel ve detaylar

26.07.2019 - 08.47 - Haber Kodu : 190726016 3- PENDİK MARİNA'DA BAKIMA ALINAN TEKNEDE YANGIN Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA - PENDİK Marina'da bakım için kızağa alınan lüks bir teknede yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonucu teknede hasar oluştu.

Pendik Marina'da bakım için kızağa alınan lüks bir teknede sabah saat 06.40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Teknede aniden alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bir süre soğutma çalışması yapıldı. Yangın sonucu teknede hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan teknenin görüntüsü

-Genel ve detaylar =============================== 4- KÂĞITHANE'DE MİNİBÜS DEVRİLDİ: 2'Sİ AĞIR 3 YARALI Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - KÂĞITHANE'de kontrolden çıkan minibüs, önce bariyerlere çarptı sonra devrildi. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 03.00 sıralarında TEM Otoyolu Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda bulunan Sadabad Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Kemerburgaz istikametinden Okmeydanı yönüne giden Mahmut Uyuş'un kullandığı 34 BN 0096 plakalı minibüs, Sadabad viyadüğüne 100 metre mesafede sürücüsünün kontrolünden çıktı. Önce bariyerlere çarpan minibüs ardından yan yattı. Kazada, araçta bulunan sürücü Mahmut Uyuş, Ali Osman Uyuş ve Mahmut Şaban Çokdan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılardan Mahmut Uyuş Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali Osman Uyuş ve Mahmut Şaban Çokdan ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ali Osman Uyuş ile Mahmut Şaban Çokdan'ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle TEM Otoyolu, Hasdal-Okmeydanı bağlantısında trafik yoğunluğu oluşurken, ulaşım polis ekiplerince tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan minibüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan minibüs

-Yaralıların ambulansa bindirilmesi

-Sağlık ekiplerinin çalışmaları

-Polis ekiplerinin çalışması

-Devrilen minibüsün çekici ile düzeltilmesi

-Minibüsün çekiciye yüklenmesi

-Genel ve detay görüntüler 26.07.2019 - 04.28 - Haber Kodu : 190726011 5- RAHATSIZLANAN YAŞLI KADINI, PENCEREDEN EVE GİREN İTFAİYE KURTARDI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAKIRKÖY'de oturan Şükran Çınar (84), gece saatlerinde rahatsızlandı. Komşusunun ihbarı üzerine adrese gelen itfiaye ekipleri, yaşlı kadını pencereden girerek kurtardı. Tansiyon ile şeker hastası olan Şükran Çınar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Kartaltepe Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında yaşandı. Pembe Ay Sokak'taki 4 katlı bir binanın birinci katında oturan Şükran Çınar gece saatlerinde rahatsızlandı. Komşusunu arayıp "ben iyi değilim" diyen Çınar'a yardım için gelen apartman sakinleri kapıların içeriden kilitli olması nedeniyle eve giremedi. Yaşlı kadın da yerinden kalkıp kapıyı açamayınca, apartman sakinleri durumu sağlık, itfaiye ve polise bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla dairenin penceresine uzanarak camı kırdı. Pencereden eve giren itfaiye erinin kapıyı açmasıyla daireye giren sağlık görevlileri, tansiyon ile şeker hastası olduğu öğrenilen Çınar'a ilk müdahaleyi evde yaptı. Sedye ile daireden çıkarılan yaşlı kadın ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çınar'ın tedavisi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olayın meydana geldiği yer

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

- Apartman sakinlerinden görüntü

- İtfaiyenin camdan girmesi

- Yaşlı kadının çıkarılması

- Komşu ile röp.

- Genel ve detaylar 26.07.2019 - 05.25 - Haber Kodu : 190726012 6- GÜNAY TUNCEL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Haber-Kamera: Ümit UZUN-Güven USTA/İSTANBUL(DHA)

Solunum ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Günay Restoran'ın eski sahibi Günay Tuncel son yolculuğuna uğurlandı.

Günay Tuncel'in cenaze namazı Zincirlikuyu Camii'nde kılındı. Cenazeye, Tuncel'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Tuncel'in oğlu Büke Tuncel taziyeleri kabul etti. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Tuncel'in naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığına defnedildi. "SON GAZİNOCU, ONU DA KAYBETTİK"

Günay Tuncel'in arkadaşı İsmet Çınkı, "Günay ağabey, bizim 40 yıllık dostumuz, ağabeyimizdi. İstanbul'un efsaneleri vardır, Galata Kulesi, Kız Kulesi, boğaz gibi Günay ağabey de onlardan birisiydi. Günay ağabey çok zengin bir insan değildi ama çok varlıklıydı. Herkese çok iyilik yaptı. Birçok sanatçıyı şu anda bulundukları yere getirdi. Öldüğü güne kadar projelerin peşinde koştu. Bizim için çok büyük bir kayıp. Bir yıldız kaydı, gönül isterdi ki böyle bitmesin. Ama her canlı maalesef ölümü tadıyor. Çok üzgünüz.ö dedi. Necat Hepkon ise, "Gazinoculuk da bitti artık. Son Günay'dı. Fahrettin Aslan, ardından Günay, son gazinocu onu da kaybettik." ifadelerini kullandı.