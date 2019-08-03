DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- ŞİŞLİ GÜNE ALEVLERLE UYANDI, ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA)

Şişli'de, çoğunlukla Afrika uyruklu kişilerin yaşadığı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Binada büyük çapta maddi hasar oluştu.

Gülbahar Mahallesi, Galataderesi Caddesi, Çil Sokak'ta bulunan 9 katlı bir apartmanda saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çoğunluğunu Afrika uyruklu kişilerin oluşturduğu apartman sakinleri, binanın çatısındaki yangını fark ederek panikle sokağa çıktı. Hızla büyüyen yangında alevler kısa sürede çatıyı sararken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Şişli ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu kontrol altına aldı. Ardından soğutma çalışması yapıldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmaması sevindirirken, binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü dökümü:

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- Olay yeri

- İtfaiye ekipleri

- Vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

03.08.2019 - 07.26 - Haber Kodu : 190803010 ================================= (ÖZEL)

2- SULTANGAZİ'DE 5 DAKİKADA 200 BİN LİRALIK HIRSIZLIK KAMERADA Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,(DHA)

Sultangazi'de, konfeksiyon atölyesine gelen yüzleri maskeli 6 kişi, 5 dakika içinde işyerinden 200 bin liralık kot pantolon çaldı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken şüpheliler, kendileriyle yüz yüze gelen bir vatandaşa aldırmadan hırsızlığa devam etti.

Olay, Sultangazi'de yönetmen ve işadamı Murat Uygur'a ait olan konfeksiyon atölyesinde 1 Ağustos'ta saat 06.20 sıralarında meydana geldi. 5 DAKİKADA 200 BİN LİRALIK HIRSIZLIK

Sabah saatlerinde bir minibüsle konfeksiyon atölyesinin önüne gelen yüzleri maskeli 6 kişi, çevrede bir süre inceleme yaptıktan sonra hırsızlık için harekete geçti. Yanlarında getirdikleri demir kesme makasıyla işyerinin kilidini kesen şüpheliler, kapısını açtıkları işyerine girdi. Yaklaşık 5 dakika içinde işyerinde satışa hazır halde bulunan 200 bin lira değerindeki kot pantolonu minibüse doldurdu. Hırsızlık sırasında işyerinin alarmı çalmaya başlayınca yüzü maskeli bir kişi, kepenklere tırmanarak alarmı bulunduğu yerden söktü ve parçaladı. Sonrasında hırsızlığa devam eden şüpheliler ile o sırada sokaktan geçen bir vatandaş yüz yüze geldi. Şüpheliler, vatandaşa aldırmadan hırsızlık olayına devam etti. İşyerindeki kotları alan şüpheliler, geldikleri minibüsle olay yerinden uzaklaştı.

POLİS İNCELEME YAPTI

Hırsızlık olayını gören vatandaşların haber vermesiyle polis ekipleri ve iş yeri sahibi Murat Uygur olay yerine geldi. Polis ekipleri, bir süre inceleme yaparak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Yaklaşık 5 dakika süren hırsızlık işyerinin girişinde ve içinde bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüs ile işyerinin önüne gelen şüpheliler, bir süre inceleme yaptıktan sonra demir kesme makasıyla işyerinin kilidini kesiyor. Sonrasında işyerine giren şüpheliler, çaldıkları kot pantolonları minibüse yüklüyor. Bu sırada işyerinin alarmının çalması üzerine bir kişi, kepenklere tırmanarak çalmaya başlayan alarmı yerinden sökerek parçalıyor. Hırsızlığa devam eden şüpheliler ile yoldan geçen bir vatandaş yüz yüze geliyor. Vatandaşa aldırış etmeyen şüpheliler, hırsızlığı tamamlayarak geldikleri minibüs ile olay yerinden kaçıyor. "MAĞDURUZ"

Olayla ilgili açıklama yapan işyeri sahibi Murat Uygur, "Adamlar gündüz geliyor. Kilidi kırıyor. Kepenkleri kaldırıyor. Alarm ötüyor. Alarmı söküyor. İçeriye girip çalıp gidiyorlar. Bayağı bir mağduruz. Polisimiz bu konuda bir çalışma yapması lazım. Görüntülerde görüldüğü gibi bu araçla 4 ay önce de, 4 gün önce de hırsızlık yapılmış" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık olayının farklı açılardan güvenlik kamerasına yansıması

-Hırsızlık anları

-Çalan alarmın sökülme anı

-Hırsızların vatandaşla yüz yüze gelme anı

-İşyerinden detaylar

-Murat Uygur röportaj

-Genel ve detaylar 02.08.2019 - 20.56 - Haber Kodu : 190802189

02.08.2019 - 21.02 - Haber Kodu : 190802190 3- KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI SEBZE YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ, 2 YARALI Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA

TEM Otoyolu Edirne istikametinde Bağcılar mevkiinde seyir halinde giden bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden sebze yüklü kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, komyonet ise devrildi. Kaza sonrası her iki aracın da sürücüsü yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikametinde gece saat 01.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LDM 51 plakalı araç seyir halindeyken, Bağcılar mevkiine geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, aynı yönde önünde seyreden Yasin yıldız'ın kullandığı 51 DU 702 plakalı sebze yüklü kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, Yıldız'ın kullandığı kamyonet de devrildi. Kamyonetin kasasında bulunan sebzeler yola saçılırken, sürücüsü Yasin Yıldız ise araçta sıkıştı. Otomobil sürücüsü de hafif şekilde yaralandı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada yardıma koşan vatandaşlar, kamyonette sıkışan sürücü Yasin Yıldız'ı bulunduğu yerden çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü Yıldız ile otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları en yakın çevre hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri de araçlarda bir süre inceleme yaptı.

Kaza sonrası TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, polis ekipleri çevrede ikinci bir kaza olmaması için önlem aldı. Kazaya karışan otomobil ile kamyonet, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza esnasında devrilen kamyonetten yola saçılan sebzeleri ise Yıldız'ın arkadaşları gelerek topladı. Yolun tamamen temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Kazaya karışan otomobil

- Devrilen kamyonet

- Vatandaş ile röp

- Kamyonetten yola saçılan sebzeler

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Araçların çekilmesi

- Trafikten görüntü

- Genel ve detaylar 03.08.2019 - 02.47 - Haber Kodu : 190803009 ===================== 4- KÜÇÜKÇEKMECE D-100 KARAYOLU'NDA KAZA: 3 YARALI Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik oluştu.

Kaza, 07.00 sıralarında Küçükçekmece D-100 Karayolu Sefaköy Yanyol Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 34 ANJ 392 plakalı otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen 34 UG 1945 plakalı Çetin Akgül yönetimindeki otomobile çarptı. Çapmanın etkisiyle otomobil bariyerlere savruldu. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde oluşan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Kazaya karışan araçlar

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Oluşan trafik

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-İzleyen vatandaşlar

-Genel ve Detaylar 03.08.2019 - 08.36 - Haber Kodu : 190803013 ===================== 5- İSTANBUL'DA "YEDİTEPE HUZUR -13" DENETİMLERİ YAPILDI Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ-Hüseyin COŞKUN-Mustafa BAKIRHAN-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dha

İstanbul genelinde birçok farklı noktada "Yeditepe Huzur-13" denetimleri yapıldı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

İstanbul'un çeşitli noktalarında bu akşam eş zamanlı olarak Yeditepe Huzur denetimlerinin 13'üncüsü yapıldı. Kadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi'nde yapılan denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve yunus polisleri katıldı. Polis helikopteri denetimlere havadan destek verdi. Polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı.

Beşiktaş ve Fatih'teki arama noktalarında da polis ekipleri, durdurdukları araçlarda arama yaparken, bazı kişileri üstlerini arayıp kimlik kontrolünden geçirdi. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

Görüntü Dökümü:

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Kadıköy, Beşiktaş ve Fatih arama noktalarından görüntüler

-Polis ekiplerinin araçları durdurması

-Polis ekiplerinin araçları araması

-Polis ekiplerinin kişilere kimlik kontrolü yapması

-Polislerin kişilerin üst aramaları yapması

-Denetimlere havadan destek veren polis helikopteri

-Genel ve detay 02.08.2019 - 21.30 - Haber Kodu : 190802192

02.08.2019 - 21.32 - Haber Kodu : 190802193

02.08.2019 - 21.35 - Haber Kodu : 190802194 =================== 6- SULTANGAZİ'DE TACİZ İDDİASI KANLI BİTTİ Emin YEŞİL /İSTANBUL DHA

Sultangazi'de esnaflık yapan Murat adlı kişi, işyerinde genç bir kızı taciz ettiği iddiasıyla silahla vurularak yaralandı. Taciz edildiği ileri sürülen kızın yakını olan saldırgandan kaçan esnafa sığındığı ayakkabıcı yardım etti.

Olay, 75. Yıl Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehane önünde saat 17.30'da meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi, cadde üzerinde gördüğü esnaf Murat adlı kişiye, yakını olan kıza tacizde bulunduğunu ileri sürerek silahlı saldırıda bulundu. Yaralanan esnaf kaçarak yakındaki bir ayakkabıcı dükkanına sığındı. Ayakkabıcının yardım ettiği yaralı esnaf, gelen ambulansa alınarak Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.