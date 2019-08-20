DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- ZEYTİNBURNU'DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BIÇAKLI KAVGA KAMERADA Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

Zeytinburnu'nda meydana gelen bıçaklı kavgada Afgan uyruklu bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yenidoğan Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta yaşanan kavgada Afganistan uyruklu J.A bıçaklanarak öldürüldü. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlatarak çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İncelemede olay anının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı belirlendi. Görüntülerde, bir grubun kavga ettiği, bıçaklama

olayına karışan şüphelilerin kavgadan sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek aynı gün, Afgan uyruklu R.N. (25), S.K. (21), M.E.L'yi (22) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. ve M.E.L adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken R.N. tutuklandı. Görüntü Dökümü:

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-Kavga anının güvenlik kamera görüntüleri

-Şüphelilerin emniyetten çıkışları

19.08.2019 - 21.25 Haber Kodu : 190819185

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Galatasaray Üniversitesi'nin Çırağan Caddesi üzerinde bulunan Ortaköy Yerleşkesi'nde yangın çıktı. Sistem Odası'nda çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Galatasaray Üniversitesi'nin Çırağan Caddesi'nde bulunan Ortaköy Yerleşkesi'nde gece saatlerinde yangın çıktı. Yerleşkede Sistem Odası'nda çıktığı öğrenilen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonucu sistem odasında hasar meydana geldi. 6 YIL ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞTI

Aynı yerleşkede 22 Ocak 2013'te büyük bir yangın çıkmış, yangın sonucu yaklaşık 150 yıllık tarihi bina büyük çapta hasar görmüş ve çatısı çökmüştü. Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye araçlarının üniversitenin içine girişi

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Üniversite binası içindeki itfaiye araçları

-Meraklı vatandaşların çalışmaları izlemesi

-İtfaiye araçlarının olay yerinden ayrılması

-Genel ve detay görüntüler

20.08.2019 - 03.36 Haber Kodu : 190820010

================================== 3- OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI: SÜRÜCÜ ÖLDÜ Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA - BAHÇELİEVLER'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak yeşillik alana savruldu. Kazada sürücü Hüseyin Ulutepe (28) olay yerinde hayatını keybetti.

Kaza, Yeni Havalimanı Caddesi'nde, saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Atatürk Havalimanı istikametinde 34 RG 4445 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Hüseyin Ulutepe (28), İstanbul AFAD Birlik Müdürlüğü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra yeşil alana savruldu. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrilerek parçalara ayrıldı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarları üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücü Ulutepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Bu sırada polis ekipleri de olay yeri çevresinde güvenlik önlemi alırken, Olay Yeri İnceleme ekibi de kaza yerinde incelemelerde bulundu. Sürücünün cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yeri

- Ekiplerin çalışmaları

- Kaza yapan otomobil

- Genel ve detay görüntüler

20.08.2019 -07.50 Haber Kodu : 190820011 ================================================ 4- KÖPRÜLER AFGANİSTAN'IN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ İÇİN KIRMIZI VE YEŞİL İLE AYDINLATILDI Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Afganistan'ın kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri akşam saatlerinden itibaren kırmızı ve yeşil renklerle aydınlatıldı. FSM ve YSS köprüleri, Afganistan İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle ülkenin bayrağındaki kırmızı ve yeşil renklere büründü. Görüntü Dökümü:

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-FSM köprüsünden detaylar

-Afganistanlı vatandaşlar köprüde fotoğraf çekilmesi

-Genel ve detaylar

20.08.2019 - 01.08 Haber Kodu : 190820005 ================================================= 5 - ECZACI- AKTAR TARTIŞMASI Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER- İlknur SARGUT- İdris TİFTİKÇİ /İSTANBUL, (DHA) BİTKİSEL ürünlerin insan sağlığını tehdit edip etmediği tartışmaları gündemden düşmüyor. Tıbbi Aromatik Bitkileri Araştıran TBMM Komisyonu'nda da aktarlarda satılan ürünlerin kötü koşullarda saklandığı vurgulandı. İstanbul Eczacı Odası yönetim kurulu üyesi Şeker Pınar Özcan, "İlacı zehirden ayıran tek şey dozudur. Bu anlamda da tıbbı etki taşıyan bitkileri de zehirden ayırabilecek tek şey dozudur ve bunu size doğru şekilde söyleyebilecek tek kişi de eczacıdır" dedi.

"BİLGİLENDİRİLME İÇİN AKTARLAR DOĞRU YERLER DEĞİL"

Özcan, "Halk sağlığı açısından tıbbi bitkilerin hepsinin eczacılık kontrolünde halka sunulması gerekiyor. Halkın eczanelerde bilgilendirilmesi gerekiyor. Aktarlar bunun için kesinlikle doğru yerler değil" şeklinde konuştu. "AKTARLAR ÇOK CİDDİ YANLIŞ BİLGİLENDİRMELER YAPIYOR"

Aktarlarda sunulan ürünlerin uygun koşullarda saklanmadığını vurgulayan Özcan, "Üstü açık bir şekilde sunulan ürünler ciddi şekilde halk sağlığını tehdit ediyor. Hijyen açısından ciddi sıkıntılı. Bunun dışında hastalıkların tedavisiyle alakalı çok ciddi yanlış bilgilendirmeler yapılıyor. Aktarların tabii ki hastalıklarla alakalı yeterli bilgilendirmeyi yapması mümkün değil. Bunu yapabilecek tek kişi biz, 5 yıl boyunca bunun eğitiminin almış olan, bitkilerin tamamen eğitimini almış olan eczacılar. Hangi hastalıklarda hangi bitkilerin kullanılabileceğini ve bu ürünlerin ne kadar süreyle kullanabileceğini doğrusunu söyleyebilecek tek kişi eczacı" İfadelerini kullandı. "TIBBİ BİTKİLERİ SİZE DOĞRU ŞEKİLDE ÖNEREBİLECEK TEK KİŞİ ECZACI"

İlaçlarda olduğu gibi tıbbı bitkilerde de dozun önemini vurgulayan Özcan, "Ekinezya çok doğru bir örnek. Ekinezya çay olarak çok fazla piyasada olan bir ürün. Aktarların da sattığı bir ürün. Ama maalesef ki ekinezya uzun süreli kullanımda, uzun dediysem de çok çok uzun değil, 5-6 haftadan sonrasında ciddi karaciğer toksisitesine sebep oluyor. Yani karaciğerde birikmeye sebep olup karaciğer yetmezliğine götürebiliyor. Papatya örneğimiz var. Bir bebek ölümü vakamız var papatya zehirlenmesiyle alakalı. Kekik ile alakalı çok ciddi yan etkilerin olduğunu biliyoruz. Ülkemizde çok fazla bitki var. 400 tane papatya türü var, bunlardan sadece 1 tanesi tıbbi papatya. Ve bunu size doğru şekilde önerebilecek tek kişi de eczacı" dedi.

TIBBİ BİTKİLERİ DE İLAÇ OLARAK DÜŞÜNMELİYİZ

Emsey Hospital Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl de bu ürünlerin standartlara uygun saklanıp saklanmadığının çok önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ortamın nem oranı ürünlerin saklandığı kaplar çok önemli. Bunun yanı sıra bazen trafik çok işlek olduğu yol kenarlarında aktar dükkanları oluyor. Bu da sakıncalı bir durum. Açıkta ağzı kapaklarla örtülmeyen ürünler sağlık riski barındırıyor. Bunların tıbbi açıdan yarar sağlayacağını söyleyemeyiz. Tıbbi bitkileri de bir ilaç olarak düşünmeliyiz. Bir de ürünün tıbbi olup olmadığı önemli. Örneğin bizim kullandığımız bir tıbbi papatya var. Bu Türkiye'de çok dar bir bölgede yetişiyor. Bazı aktarlarda tıbbi papatya adı altında bu ürünlerin satıldığına şahit oluyoruz. Satılan ürün doğru mu ve düzgün koşullarda saklanıyor mu? Bunlar önemli kriterler. Bu tür satış yapılan yerlerde denetimlerin düzgün yapılıyor olması gerekir. Bitkilerin sağlıkta kullanımı çok eski dönemlere dayanıyor. Son 5-10 yıldır bu konulara ilgi tekrardan arttı. Sağlık Bakanlığı'nda da Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Daire Başkanlığı kuruldu. Böyle kurumların öncülüğünde daha da yaygınlaştı."

"Bu ürünlerin sağlık amaçlı kullanıldığı unutulmamalı. Bir hekim kontrolünde bu ürünleri kullanmalıyız" diyen Prof. Dr. Hakan Karagöl, "Aktarda ortamın temizliğini ürünlerin yerlerini kontrol etsinler. Ürünlerin üzerlerinde küf, mantar böceklenme olup olmadığına bakılmalı. Aynı zamanda kokusu da kontrol edilmeli. Bunun yanı sıra aktarın kim olduğu konusunda bilgi alınmalı. Nerden eğitim aldığı sorulmalı. Bitkisel ürün eğer eczanede satılıyorsa eczanelerden alınması konusunda uyarıyoruz. Korunaklı paketler ürünlerden satılan bitkileri almalarını tercih ediliyor. Miadı geçmiş bir ürün mide ile ilgili ciddi problemlere yol açar. Böbrek ve karaciğerde sağlık sorunları oluşturacaktır. Mantar üremişse ürün karaciğerde toksit etkisi yapar.

AKTAR MUHİTTİN TAN: BİZDE ÜRÜNLER GÜNLÜK TAZE SATILIYOR

Eminönü'nde aktar dükkanı olan Muhittin Tan ise insanları, bitkileri ne için ve nasıl kullanmaları gerektikleri konusunda bilgilendirdiklerini söyleyerek, "Bizde ürünler günlük taze satılıyor. Saklama koşullarıyla ilgili bir sıkıntı yok. Biz saklamıyoruz. Tezgahımıza koyuyoruz günlük. O mal bitiyor, boşalıyor. Bizde içeriye hava perdesi yap, klima yap malı içeride beklet gibi bir şey yok. Eczacı değiliz biz" dedi. KULAKTAN DOLMA BİLGİLERLE KULLANIYORLAR

Muhtaza Kamar isimli bir vatandaş ise aktarlardan şifalı bitki almadığını söyleyerek, "Ben insanların aktarlardan şifalı bitkiler almasını doğru bulmuyorum. Çünkü hem ambalajlama meselesi var hem de bu otların birebir faydası ispatlanmış değil. Hem de dozajı konusunda da sadece bir kulak dolgunluğu var. Net bir şekilde bir bilgi yok. Bazen kullandığınız ve iyi olduğunu düşündüğünğüz bir şey, çok ters tepki verebiliyor" İfadelerini kullandı. Görüntü Dökümü:

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-Mısır Çarşısı'ndaki aktarlardan görüntüler

-Aktarlar ile röp.

-Vatadanşlar ile röp.

-Ecz. Şeker Pınar Özcan ile röp.

-Muhabir anonsları (Beyza Nur Güler)

-Karagöl ile röp

-Genel ve detay

19.08.2019 - 17.43 Haber Kodu : 190819144

19.08.2019 - 17.46 Haber Kodu : 190819146

================================================= 6- KUZEY KANALI'NI YÜZEREK GEÇEN EN YAŞLI ERKEK YÜZÜCÜ ÜNVANINI ALDI Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Manş Denizi'ni daha önce yüzerek geçen en yaşlı Türk unvanını alan Kamil Alsaran, bu sefer de dünyanın en zor rotalarından biri olan Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen dünyadaki en yaşlı erkek unvanını aldı. Alsaran: "Bunu yapan dünyada 67. insanım. Bunu yapan en yaşlı erkeğim. Ve ilk Müslümanım." dedi.

Dünyanın en zor 7 rotasından biri olan Kuzey İrlanda-İskoçya arasındaki 35 kilometre uzunluğundaki Kuzey Kanalı'nı, 29 Temmuz'da, 13 saat 55 dakikada yüzerek geçen 58 yaşındaki Kamil Alsaran, kanalı yüzerek geçen dünyadaki en yaşlı erkek unvanını aldı.

Yüzücü Kamil Alsaran, "58 yaşındayım. 47 yaşında yüzmeye gerçek anlamda başladım. Emekliyim. Hayatımda yüzme çok büyük bir yer teşkil ediyor. Daha evvel iki kere Manş Denizi'ni yüzmüştüm. Manş'ı yüzen en yaşlı Türk olmuştum. Manş'ı iki kere yüzen ilk 3 Türk'ten biriyim. Neticede Manş hedefimden çıktıktan sonra dünyanın en zorlu yedi etabı var, Seven Ocean diyorlar. Seven Ocean'a soyundum. Bu 7 etabın 3'ünü tamamlamıştım. En zorlusu olan Kuzey Kanalı vardı önümde. Herkesin tavsiyesi, 'diğer etapları yapıyorsanız sona bırakın, 7. Olarak Kuzey Kanalı'nı geçin' demişlerdi. Ben yapacağıma kanaat getirdim ve Kuzey Kanalı'nı geçmeye karar verdim. Kuzey Kanalı nedir, neresidir diye sorarsanız, Kuzey Kanalı kuş uçuşu 35 kilometre dünyanın en zor kanalı olarak kabul ediliyor." dedi.

"ÇOK TEHLİKELİ, ÖLÜMCÜL, ASLAN YELESİ DENİZANALARI VARDI"

Denizde karşılaştığı zorluklardan bahseden Alsaran, "Su 12 dereceyle 13-14 derece arasında değişiyor. Çok tehlikeli, ölümcül, aslan yelesi denizanaları var. Bu denizanaları en ufak bir temasta fena halde yakıyor ve hastanelik edecek ve ölüme götürecek şekilde. Onların içinde yüzüyorsunuz. Öyle tek tük değil, 35 kilometre yüzerken inanın ki, en az 200-300 tane gördüm. Ve yüzeye çok yakın yüzüyorlar. Kaçmanız gerekiyor temas yaşamamanız için. 2-3 metre püskülleri var. O püsküllerin değmesi bile yeterli, gövdesi uzakta olabilir ama püskülleri size doğru olabiliyor. Denizanası teması yaşadım ama çok ciddi bir temas olmadı. Ben de fazla alerjik tesir yapmıyor. İdare edebildim, acı da çeksem yüzmem devam etti. Soğukluk çok önemli, düşünsenize 35 kilometre 14 saate yakın sürdü. Bu süre zarfında hipotermiye girme ihtimaliniz çok kuvvetli ama benim doğuştan gelen dayanıklılığım var. Soğuğa karşı olsun, uzun mesafeye karşı olsun. Hipotermiye girmedim, hatta bitirişi kayalıklarda yaptım. Kayalıklara çıkabildim. Yani normalde o kayalıklara bu kadar süre sonunda, o kadar soğuk sudan sonra yapmak da çok zor" şeklinde konuştu.

"ZOR ANLARIMDA BABAMI DÜŞÜNDÜM"

Alsaran, "Neticede bunu babam için yaptım. Babam geçen sene KOAH hastalığından vefat etmişti. KOAH derneğiyle de görüşerek onların da tanıtımına katkıda bulunmak için yaptım. Zor anlarımda babamı düşündüm. Ona rahmet gönderdim. Ona şükrettim böyle bir babam olduğu için. Ve tabi ki doğacak torunum var, onu düşündüm yüzerken ondan güç aldım. Motive olmak için çok şeye ihtiyacınız var. Sağ olsun teknede eşim vardı, oğlum vardı" diye konuştu. "Dünyadan çok takdir mesajları aldım"

Çılgın Türkler Takımı'ndan arkadaşlarının geldiğini belirten Alsaran, "Onlar da o gün Türkiye'den yüzen ilk takım oldular, 4 kişiydiler. Onlardan ikisi Emre Deliveli ve Raha Akhavan, son 400-500 metremde atladılar arkamdan bana moral vermek için yüzdüler. Neticede hakikaten çok zor bir parkur. Bunu yapan dünyada 67. İnsanım. Bunu yapan en yaşlı erkeğim. Ve ilk Müslümanım. Daha evvel hiçbir Müslüman yüzmemiş, ilk ben yaptım. Ve dünyadan çok takdir mesajları aldım. Yabancıların gösterdiği saygı ve sevgi, biz Türkler'den çok daha farklı. Onlar çok daha saygı gösteriyorlar. Ama illaki bizim de bu tip değerlere önem vereceğimiz günler olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kamil Alsaran ile röp.

-Muhabir anons

-Alsaran'ın yüzme görüntüleri(cep telefonu kamerası)

-Alsaran'ın kayalıklara çıkıp Türk bayrağı açması(cep telefonu kamerası)

-Genel ve detay

19.08.2019 - 19.20 Haber Kodu : 190819170 ========================================== 7- KÜÇÜKÇEKMECE'DE AKARYAKIT OPERASYONU: 5 GÖZALTI Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda 17 ton 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de bir depoda kaçak akaryakıt üretimi yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Özel Harekat polisinin desteğiyle 17 Ağustos'ta depoya baskın düzenlendi. Operasyonda, 17 ton 400 litre biyodizel akaryakıt ele geçirilirken,

depodaki 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Özbekistan uyruklu A.E ve Türkmenistan uyruklu A.K. ve A.C'nin sınır dışı edilmek üzere haklarında işlem başlatıldığı

bildirildi. Diğer şüpheliler H.A. ve T.A. sevk edildikleri adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.