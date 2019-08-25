DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- VATAN CADDESİ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROVASI İÇİN ULAŞIMA KAPATILDI Haber- Kamera: Hasan YILDIRIM- Şahin BOZKURT /İSTANBUL,(DHA)

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek genel prova için Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı.

İstanbul Valiliği'nin yaptığı yazılı açıklamayla 25 Ağustos ve 30 Ağustos tarihlerinde Zafer Bayramı dolayısıyla, Vatan Caddesi'nin trafiğe kapatılacağını duyurmuştu. Bugün saat 06.55'ten itibaren Vatan Caddesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı genel provası için araç trafiğine kapatıldı. Provaların saat 14.00'e kadar sürmesi beklenirken, ulaşıma kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar şöyle: Kapatılacak yollar;

- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönünde

- D100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- 10.Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan) Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Hal Yolu Güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri,

- Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı

Alternatif yollar;

- Turgut Özal Millet Caddesi,

- Fevzipaşa Caddesi,

- Atatürk Bulvarı,

- Sahil Kennedy Caddesi Görüntü Dökümü:

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- Kapatılan Vatan Caddesinden detaylar

25.08.2019 - 08.14Haber Kodu : 190825013 ==================================== 2- KADIKÖY'DE KADINLARDAN, EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN EMİNE BULUT İÇİN EYLEM Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Kadıköy'de toplanan bir grup kadın, Kırıkkale'de Emine Bulut'un eşi tarafından öldürülmesini protesto etti.

Kadın Meclisleri Platformu üyesi bir grup kadın dün saat 19.00'da Kadıköy-Eminönü İskelesi önünde toplandı. Ellerinde 'Ölmek istemiyoruz", "Kadın cinayetlerine durduracağız" yazılı pankartlar taşıyan kadınlar 'Anne Lütfen Ölme' yazılı dövizlerle"Asla yalnız yürümeyeceksin" şeklinde slogan attı.

"KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURABİLRİZ"

Grup adına basın açıklaması yapan Dilber Sünnetçioğlu, "Biz Kadınlar yine sokaklardayız, meydanlardayız. Tıpkı adliye koridorlarında olduğumuz gibi bizleri evlere kapatmak isteyenler bilsinler ki, istediğimiz saatte, istediğimiz kıyafette, istediğimiz yerde olacağız. Hayatımız hakkında kararları bizler karar veririz. Biz kimsenin malı yada namusu değiliz. Emine Bulut 10 yaşındaki kız çocuğunun 'anne lütfen ölme' feryatları arasında eşi tarafından öldürüldü. Eminenin 'Ölmek istemiyorum' çığlıkları hiçbir zaman kulaklarınızdan ve beyinlerinizden silinmesin. Biz kadınlar meclisleri olarak buna asla izin vermeyeceğiz. Kadın kardeşlerimiz biz güçlüyüz. Kadın cinayetlerini durdurabiliriz.' dedi Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yüzlerce kadınlardan detay

-Pankart ve dövizlerden detaylar

-Bir kadının boğazına makyajla bıçak yarası

-Eylem sırasında kadının ağlaması

-Kanlı gömlekle yerde yatan

- Dilber Sünnetçioğlu basın açıklaması

-Genel ve detaylar

24.08.2019 -23.25 Haber Kodu : 190824198 ========================== 3-GAZİOSMANPAŞA'DA TEMİZLİK İŞÇİLERİNE SİLAHLI SALDIRI Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Gaziosmanpaşa'da temizlik işçileriyle tartışan bir kişi yanında bulunan silahla ateş açtı. Olayda biri ağır iki temizlik işçisi yaralandı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Bağlarbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kıraathane önünde kahvaltı yapan temizlik işçileriyle yoldan geçen bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İsmi henüz öğrenilemeyen kişi yanında bulunan silahla temizlik işçilerine ateş açtı. Olayda biri ağır iki temizlik işçisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınırken, sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ve bekçilerin çalışması

-Olay yeri incele

-Mahalle sakini Röp

-Genel ve detaylar

25.08.2019 - 08.56 Haber Kodu : 190825016 ================================================ 4- GENÇ KADININ SOSYAL MEDYADA YARDIM ÇIĞLIĞI Emin YEŞİL - İstanbul, (DHA) -İSTANBUL'da bir markette çalışma arkadaşının saldırısına uğrayan kadın o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Genç kadın, saldırganın serbest kaldıktan sonra tehditlerinin sürdüğünü belirtti.

Azime T.'nin görüntülerini paylaştığı olay 30 Temmuz'da öğlen saatlerinde bir markette meydana geldi. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Azime T., erkek çalışma arkadaşının saldırısına uğradı. Azime T.'yi darp eden kişi daha sonra boynundan tutarak yere düşürdü. Saldırganın yerdeki Azime T.'ye tekme attığı da görüntülere yansıyor. Saldırı kameranın görmediği açıda devam ediyor.

Yaşadıklarını sosyal medyada paylaşan Azime T., marketteki vatandaşların yardımına koşmak yerine kaçmayı tercih ettiğini belirtti.

Olayın polise aktarılmasından sonra saldırgan gözaltına alınarak tutuklandı. Azime T. saldırganın daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını ifade etti. Serbest kalan saldırganın tehditlerinin sürdüğünü kaydeden Azime T. sosyal medya aracılığıyla sesini duyurmaya çalıştı.

Görüntü Dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Azime T'nin darp edilmesi

-Boynundan yere düşürülmesi

-Yerde tekmelenmesi

-Detaylar

24.08.2019 -18.03 Haber Kodu : 190824158 ====================== 5- BAĞCILAR'DA BİTİŞİK İKİ BİNA BOŞALTILDI Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Zeki GÜNAL- Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR'da kolonlarında hasar olduğu belirlenen bitişik iki bina boşaltıldı.

Bağcılar Fatih Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Yıldırım Apartmanı'nın alt katındaki iş yerinde tadilat yapıldığı sırada kolonlarında hasar olduğu belirlendi. Durum polis ve belediyeye bildirildi. Olay yerine gelen belediye ekibi, kolonlarında hasar tespit edilen binanın bitişiğindeki 5 katlı Akpınar Apartmanı'nda da inceleme yapıldı. Yapılan incelemede bu binanın kolonlarında da hasar tespit edildi. Toplam 20 daire ve 2 dükkan bulunan iki bina tahliye edildi. 2 aile belediye tarafından çevrede bulunan otellere yerleştirilirken 18 ailenin ise yakınlarına gittiği öğrenildi. Binalar mühürlenirken çevrede de güvenlik önlemi alındı.

Görüntü Dökümü

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-Havadan görüntülerle bina

-Binalardan görüntü

-Mühürün görüntüsü

-Ekiplerin bina çevresine bariyer kurması

-Çevrede bulunan vatandaşlar

-Genel ve detay görüntüler

-Sokakdan görüntü

-Binalardan görüntü

-Mühürün görüntüsü

-Ekiplerin bina çevresine bariyer kurması

-Çevrede bulunan vatandaşlar

-Genel ve detay görüntüler

24.08.2019 - Haber Kodu : 190824160

24.08.2019 - Haber Kodu : 190824167

24.08.2019 - Haber Kodu : 190824190 ============================== 6- MARMARA DENİZİ'NİN SU ALTI YAŞAMINI ANLATAN "DERİN AKINTI" SERGİSİ, HEYBELİADA RUHBAN OKULU'NDA AÇILDI İdris TİFTİKCİ - İbrahim MAŞE / İstanbul, (DHA) - MARMARA Denizi'nin su altı yaşamını anlatan "Derin Akıntı" sergisi AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger'in katılımıyla açıldı.

Heybeliada Ruhban Okulu'nda serginin açılış törenine AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger'in yanı sıra İzmir Karaburun Metropoliti ve Heybeliada Ruhban Okulu Başkanı Kirilos Sykis de katıldı.

Serginin açılış töreninde bir konuşma yapan Christian Berger, deniz kirliliği ve iklim değişikliğiyle ile mücadeleye dikkati çekerek, serginin, sivil toplum bir araya geldiğinde neler yapabileceğini çok güzel gösterdiğini söyledi. Denizdeki kirliliğin gıda zincirine, sahillere, sürdürülebilir balıkçılığa ve turizme zarar verdiğini vurgulayarak, "Bu serginin açılında olmaktan çok mutluyum, bu nedenle sergide emeği geçen herkesi tebrik ederim. Denizdeki kirliliğe dikkati çektikleri için de çok mutluyum. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında çevre alanında çok iyi bir işbirliği var. Burada açılan sergi de denizleri temiz tutmanın önemine işaret ediyor. Bu sergi denizlerimizi temiz tutmak için aktif olarak çalışanlara tekrar teşekkür etmek için bir fırsat oluşturuyor. Heybeliada'ya bizi davet edenlere de teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta AB İklim Haftası gerçekleştirilecek. Bu hafta boyunca çevre ile ilgili daha fazla farkındalık yaratma imkanı buluruz diye ümit ediyorum. Bu sergiyle İklim Haftası öncesi çok önemli bir açılışa imza atılmış oldu" dedi.

İzmir Karaburun Metropoliti ve Heybeliada Ruhban Okulu Başkanı Kirilos Sykis ise sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu sergiyle de görebiliyorum ki hep beraber daha güzel ve daha mutlu bir dünya yaratabiliriz. Denizlere yapılan kötülüklerden hepimiz sorumluyuz, bunu üzüntüyle görüyorum. Deniz bir Allah vergisidir ve kendi içinde yaşamı olan bir dünyadır. Bu dünyadan faydalanıyoruz. Denizlerimizi hep birlikte güzelleştirmeliyiz. Denizlere ağları atarken tüm canlıları düşünmemiz gerekiyor. Bu hepimizin sorumluluğu. Denizler için bir şeyler yapma fırsatını bize verdiğiniz için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Uluslararası üç sanatçının eserlerinin yer aldığı sergide, deniz dibinden çıkartılan hayalet ağlardan yapılan heykel, transfer edilen mercanların izlenmesi için gerçek deniz ortamı simülasyonu, bronz balık kılçıklarıyla yapılan "denizin çığlığı" gibi eserler görülebilecek.

Ayrıca fotoğraf sergisi ve alanında ilk olma özelliği taşıyan "Prens Adaları ve Su Altı Dünyasının Mucizeleri" kitabı ile adaların su altı dünyası konusunda ayrıntılı bilgi edinilebilecek.

Heybeliada Ruhban Okulu'nda 22 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek sergiye, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve çok sayıda davetli katıldı.