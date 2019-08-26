DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

1- ÜMRANİYE'DE DEHŞET: 3 ÖLÜ 1 YARALI - KATLİAMI YAPAN KİŞİNİN BALKONDAN ATLAMA ANI KAMERADA Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Murat KORKMAZ /İstanbul DHA

Ümraniye'de babasıyla tartışan şizofreni hastası Emre Yaşar Hayal (26), babasını, annesini ve ağabeyini silahla vurduktan sonra kendisini 5. kattan atarak intihar etti. Annesi ile ağabeyi evde ölürken, hastaneye kaldırılan babasının durumunun ağır olduğu öğrenildi. En küçük kardeş ise katliam evinden kurtulmayı başardı.

Namık Kemal Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, evde oturdukları sırada İnşaat Mühendisi olduğu öğrenilen şizofreni hastası Emre Yaşar Hayal, müteahhitlik yapan babası İlyas Hüseyin Hayal ile tartışmaya başladı. Cinnet getirdiği iddia edilen Emre Yaşar Hayal, evde bulunan silahı alarak ilk olarak babasını vurdu. ANNESİ'NE VE AĞABEYİNE DE ACIMADI

Babasını vurduktan sonra, ağabeyi 31 yaşındaki Haluk Hayal'i de vuran Emre Yaşar Hayal, ardından annesi İncilay Hayal'in peşine düştü. Kendisini odaya kilitleyerek kurtulmak isteyen annesini hedef alan Emre Yaşar Hayal, odanın kapısını kırıp içeri girerek 55 yaşındaki İncilay Hayal'i de kafasından vurdu.

SİLAH TUTUKLUK YAPINCA HAYATTA KALDI

Annesini öldürdükten sonra 16 yaşındaki kardeşi Doğukan Yunus Hayal'in peşine düşen Emre Yaşar Hayal'in elindeki silah tutukluk yaptı. Doğukan Yunus Hayal bu sayede evden kaçmayı başardı. SİLAH TUTUKLUK YAPINCA 5. KATTAN ATLADI

Emre Yaşar Hayal, daha sonra 5. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti.

Silah seslerinin duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne İncilay Hayal, ağabeyi Haluk Hayal'in ile 5'inci kattan kedisini atan Emre Yaşar Hayal'in olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Ağır yaralı olan baba İlyas Hüseyin Hayal ise hastaneye kaldırıldı. BALKONDAN ATLARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, olayların çıktığı anda karşı tarafta bulunan apartmandaki bir kişi, olanları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde, evin içinden sesler gelirken, Emre Yaşar Hayal'in 5'inci katın balkonundan aşağı kendini attığı görülüyor. Daha sonra mahallelinin sokağa toplandığı, bir süre sonra sağlık ekipleri ile polisin geldiği görüyor.

CENAZELERİ MORGA KALDIRILDI

Ümraniye'de şizofreni hastası Emre Yaşar Hayal'in silahla öldürdüğü annesi İncilay Hayal ve abisi Haluk Hayal'in cenazeleri ile 5 kattan atlayıp yaşamına son veren Emre Yaşar Hayal'in cenazesi incelemeler sonrası morga kaldırıldı. BABANIN YOĞUN BAKIMDAKİ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Olayda Emre Yaşar Hayal tarafından silahla vurularak ağır yaralanan babası İlyas Hüseyin Hayal'in yoğun bakımdaki tedavisi ise devam ediyor. Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu kamerasından

-Olay anında evden sesler gelmesi

-Katliamı yapan kişinin kendini balkondan atması

-Mahallelinin sokağa çıkması

-Sağlık ve polis ekiplerinin gelişi

AKTÜEL

-Olay yerinden görüntüler

-Polis ve sağlık ekipleri

-Yaşanan hareketlilik

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Cenazenin kaldırılması

-Detaylar

-Emre Yaşar Hayal'in cenazesinin kaldırılması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Cenazelerin çıkarılması

-Cenazenin araca alınması

-Cenaze aracının olay yerinden ayrılması

-Genel ve detay görüntüler

25.08.2019 - 23.42 Haber Kodu : 190825176

26.08.2019 -01.01 Haber Kodu : 190826006

26.08.2019 - 01.04 Haber Kodu : 190826007

26.08.2019 -03.22 Haber Kodu : 190826016 =========================================== - GÜNGÖREN'DE TARTIŞTIĞI KOCASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ Haber - Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL(DHA)

Güngören'de Hülya Ö., kocası Kadir Ö.'yü bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Meraşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mızrak Sokak'ta bir apartmanın giriş katında dün saat 19.15 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 1 yıldır Kadir Ö.(36) ile evli olan Hülya Ö.(43), eşiyle sürekli şiddetli geçimsizlik sebebiyle kavga ediyordu. İddiaya göre gece birlikte alkol alan ikili, alkolün de etkisiyle tartışmaya başladı. Tartışma gündüz saatlerinde de devam etti. KOCASINI BIÇAKLADI

Akşam saatlerinde tartışmanın büyümesi üzerine Hülya Ö., eline geçirdiği bıçakla kocası Kadir Ö.'yü çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleri üzerine Kadir Ö., kanlar içinde yere yığıldı. Kavga sesleri üzerine apartman sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kadir Ö.'nün öldüğünü belirlendi.