DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1 - DUR İHTARINA UYMAYAN ŞÜPHELİLER KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - ATAŞEHİR'de polisin şüphe üzerine durdurmak istediği bir otomobildeki 3 şüpheli, bulundukları araçla kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonrası polise ateş açtıkları belirtilen 3 şüpheli, trafik kazası yapmaları sonucu yaya olarak kaçmaya çalışırken yakanlandı. Şüphelilerden birinin, polisin açtığı ateş sonucu yaralandığı öğrenilirken, kullandıkları iki otomobil ise çalıntı çıktı.

Olay, Yenisahra Mahallesi Atalay Caddesi'nde gece yarısı meydana geldi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler Ataşehir'de bir otomobilden şüphelenerek durdurmak istedi. Şüpheliler durmayıp otomobille kaçmaya başladı. Sivil polis ekipleri ise takibe geçti. Polis ve şüpheliler arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Şüpheliler bir süre sonra ara sokaklarda izini kaybettirirken, polis ekipleri de bölgede aramalarını yoğunlaştırdı. POLİSE ATEŞ AÇIP, İKİNCİ KEZ KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Aramalar sırasında şüpheli araç Alaca Sokak'ta park halinde bulundu. Bu sırada otomobilden çıkan şüpheli 3 kişinin polise ateş açarak başka bir araca binip tekrar kaçmaya başladığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan otomobilin lastiklerine ateş ederek durdurmaya çalıştı. Bu sırada şüpheliler otomobilin kontrolünü kaybederek başka bir araca çarptı. Şüpheli 3 kişi, polis ekiplerinin uyarılarına aldırış etmeyip yaya olarak kaçmaya çalışırken polisin tekrar ateş etmesi sonucu yakalandı. Yakalanan şüphelilerden birinin polisin açtığı ateş sonucu yaralandığı öğrenildi. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Yaralanan şüpheli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğer 2 şüpheli de gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

OTOMOBİLLER ÇALINTI ÇIKTI

Olay sonrası, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler ile Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri ekipleri sokakta ve otomobillerde yaklaşık 3 saat inceleme yaptı. Ekiplerin incelemeleri sonrası çalıntı olduğu öğrenilen otomobiller polis otoparkında çekildi.

Öte yandan, yakalanan 3 şüphelinin sabıkaları olduğu öğrenilirken, emniyette çok sayıda suçtan kayıtları bulunduğu ve arandıkları da ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay Yeri

-Olay yeri inceleme ekiplerin çalışması

-Çalıntı otomobillerden detaylar (Beyaz Araçlar)

-Ekiplerin çalışması

-Çevredeki vatandaşlar

-Genel ve detaylar ========================= 2- MALTEPE'DE, KOLONLARINDA ÇATLAKLAR OLUŞAN BİNA BOŞALTILDI Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Ali Kerem Bengi / İstanbul DHA

Maltepe'de, seslerin geldiği ve kolonlarında çatlakların oluştuğu bina boşaltıldı.

Altayçeşme Mahallesi İnciler Sokak üzerinde bulunan 6 katlı Ömeroğlu Apartmanı sakinleri, binanın giriş katındaki ambalaj dükkânının kapısının sıkışmış olduğunu gördü. Dikkatli baktıklarında binanın içindeki kolonlarda çatlaklar oluştuğunu ve sesler geldiğini fark etti. Apartman sakinleri bunun üzerine, durumu Maltepe Belediyesi'ne bildirdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri, gerekli incelemelerin yapılması için binanın tahliye edilmesine karar verdi. Binanın giriş katında bulunan dükkân içindeki ambalaj malzemeleri dışarı çıkartıldı. Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Haydar Battal binada incelemeler yaparak kimsenin içeri girmemesi için mühürleme işlemlerinin yapılmasını söyledi. Bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Apartman sakinlerinin barınma ihtiyaçlarının Maltepe Belediyesi tarafından sağlanacağı, dükkândan boşaltılan malzemelerin ise Destek Müdürlüğü tarafından belirlenen yere konulacağı öğrenildi. Apartman sakini Süleyman Ömeroğlu, "Binada ufak bir çatlama meydana geldi, onu tespit ettik. Çatırtılar duyduk. Ona göre belediyeyi çağırdık zabıt tutsunlar diye. Geldiler binayı mühürlediler. Bizi tahliye ettiler. Pazartesi günü de eşyalarımızı boşaltacaklarını söylediler. Binada toplam 10 daire, 2 dükkan var. Bina tamamen tahliye oldu, herkes akrabalarında eş dostlarında kalıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Tehlike yaşanan binadan ilk görüntüler

-Belediye Başkan yardımcısının konuşması

-Dükkânda kiracı olan bir kişinin olayı anlatması

-Açılmayan dükkân kapısından görüntü

-Bina sakinlerinin içeride kalan eşyalarını alması

-Binanın içindeki çatlak duvarlar

-Binadan gece görüntüleri

-Binanın dışındaki ambalaj kutuları

-Bina sakini ile röp

-Genel ve detay ================ 3- BEYOĞLU'NDA APART OTELDE 2 İNGİLİZ TURİSTİN SIR ÖLÜMÜ - Cesetler, 9 saatlik incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'ndaki bir apart otelde kalan biri kadın 2 İngiliz turist kaldıkları odada ölü olarak bulundu. Cesetler, 9 saatlik incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay, Beyoğlu Kumbaracı yokuşunda bulunan bir apart otelde sabah saatlerinde meydana geldi. Biri kadın iki İngiliz turistin odalarından çıkmamalarından şüphelenen otel görevlileri odanın kapısını çaldı. Ses gelmeyince kapı açılarak içeriye girildi.

Görevliler, Adrian Samuel Bligh (60) ve Halina Paula de Silva (59)'nın hareketsiz şekilde yattıklarını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede hayatlarını iki turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Vücutlarında herhangi kesik ve yara izlerine rastlanılamayan turistlerin cesetlerinin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Cesetler olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının 9 saat süren incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cesetlerin çıkarılarak araca konulması

-Apart otelden görüntü

-Ambulansın görüntüsü

-Olay yeri inceleme polislerinin görüntüsü

-Genel ve detaylar ================ 4- İSTANBUL'DA "YEDİTEPE HUZUR" DENETİMLERİ Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş denetimleri yapıldı. Polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.

Durdurulan bir araçta üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirilen asayiş denetimlerine narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık şube, organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinden oluşan çok sayıda polis ekibi katıldı. Denetimler kapsamında şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüphelilere yönelik arama yapıldı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği denetimlerde hassas burunlu narkotik köpeği de kullanıldı. Durdurulan bir araçta bulunan bir kişinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Trafik polisleri de durdurulan araçların evraklarını tek tek kontrol etti.

Görüntü Dökümü:

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- Denetimlerde durdurulan araçlar

- Polisin arama yapması

- Özel harekat polisinin önlemi

- Trafik polislerinin kontrolleri

- Vatandaş ile röp

- Genel ve detaylar ================ 5- AVCILAR'DA KAYALIKLARA SIKIŞAN GENCİ İTFİAYE KURTARDI İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL DHA

Avcılar sahilde yürürken dengesini kaybederek düşen Fas uyruklu genç kayalıklara sıkıştı. Genç, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Denizköşkler Sahili'nde, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Kayalıkların üzerinde yürürken dengesini kaybeden Fas uyruklu 19 yaşındaki Hamzah Khoumnsi düşerek kayalıklara sıkıştı. Çevredekilerin çabasıyla kurtarılamayınca durum polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Sevk edilen itfaiye ekipleri, genci sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışmalar yaptı. İtfaiye jeneratörüne takılan matkapla kaya parçaları kırılarak Faslı genç kurtarıldı. 1 saatlik çalışmayla kurtarılan genç, küçük sıyrıklar nedeniyle Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin genci kurtarma çalışmaları

-Gencin yakınları ve kalabalık

-Gencin kurtarılması

-Gencin sedyeye alınması

-Ambulansa alınması ================= 6- BAKIRKÖY'DE TRAFİK KAZASI: 5 YARALI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAKIRKÖY'de D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından aynı yönde giden başka bir otomobile çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikameti Ataköy mevkiine saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BRK 561 plakalı aracın sürücüsü Doğanay Tüzün, Ataköy mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önce Metrobüs bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç sonra da aynı yönde ilerleyen Yunus Köşk yönetimindeki 34 KE 9770 plakalı otomobile çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan Köşk'ün aracı beton bariyerlerin üzerine çıkıp dururken, otomobildeki bir kişi yaralandı. Kazada Doğanay Tüzün ve beraberindeki 1'i kadın 3 arkadaşı yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken bir yandan da kazayı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 5 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekipleri, kaza yerinde bir süre inceleme yaparken, polis ise ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda dubalarla önlem aldı. Kazaya neden olan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından polis ekiplerinin daralttığı yol tamamen ulaşıma açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------------------- - Olayın meydana geldiği yer - Kazaya karışan araçlar - İtfaiye ekiplerinin çalışması - Sağlık ekiplerinin müdahalesi - Trafik polislerinin çalışması - Sürücü ile röp. (Yunus Köşk) - Görgü tanığı ile röp. - Araçların kaldırılması - Genel ve detaylar ========================

7 - MALTEPE'DE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - MALTEPE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce bir motosiklete sonra da bariyere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Görgü tanıkları kazaya bir otomobilin daha karıştığını ve olay yerinden kaçtığını ileri sürdü. Kaza, saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu Altıntepe mevkiinde meydana geldi. Kartal istikametinde ilerleyen 10 AKB 18 plakalı otomobilin sürücü Mustafa Oluz'un henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kontrolden çıktı. Otomobil önce önündeki 41 U 1255 plakalı motosiklete çarptı, sonra da çarpmanın etkisiyle bariyere girdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri otomobilin içerisine sıkışan sürücü Mustafa Oluz'u kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İsmi öğrenilmeyen motosiklet sürücü ile otomobil sürücüsü Mustafa Oluz ilk müdahalesin ardından ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bazı meraklı vatandaşlar ise ekiplerin çalışmalarını izlemek için üst geçitte uzun süre bekledi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, D-100 Karayolu Kartal istikametinde ise trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan otomobil ve motosikletin olay yerinden kaldırılması sonucu trafik normale döndü.

Öte yandan, trafik polislerinin olay yerindeki incelemeleri sırasında, bazı görgü tanıkları kazaya karışan başka bir otomobilin daha olduğunu ve olay yerinde kaçtığını iddia etti. Kaza sırasında olay yerinde bulunduğunu söyleyen Yasin Kahraman "Motosikleti sıkıştırmamak için bariyere vurmuş araba. Ondan sonra diğer araçta ona vurmuş galiba tam bilmiyorum. İki yaralı olduğunu söylüyorlar. Motosiklet sürücüsü ambulansa bindirilirken gördüm" dedi. Kaza sonrası yoldan geçen bir sağlık görevlisi de, "Ben servisle geçerken gördüm kazanın olduğunu. Sadece arabayı çevirmeye çalıştıklarını gördüm ve müdahale etmek durumda kaldım. Ben ilk yardım görevlisiyim. Otomobil sürücüsü 60 yaşında. Sadece kafasında travma vardı. Bir de parmak kopması vardı. İki araç ve bir motosiklet kazaya karıştı. Otomobil sürücüsü motosiklete çarpmamak için bariyere vurdu" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri genel ve detay

-Yoldaki trafik yoğunluğu

-Ambulanstaki yaralıdan detay

-Kaza yapan otomobil, motosiklet

-Ekiplerin çalışmaları

-Röportajlar

-Yol temizleme çalışmaları

-Kaza sonrası çalışmaları izleyenlerden detay

========================== 8 - FATİH'TE ŞİDDETLİ RÜZGAR; AĞAÇ DALLARI ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ Hüseyin COŞKUN - Şahin BOZKURT / İSTANBUL, (DHA)

Fatih'te, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağacın dalı gövdesinden ayrılarak, İSPARK'a ait bir alanda park halinde bulunan araçların üzerine düştü. Araçlarda hasar oluştu.

Zeyrek Mahallesi, Büyük Karaman Caddesi'nde, saat 16.30 sıralarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSPARK'a ait park alanında park halinde bulunan araçların üzerine, şiddetli rüzgarın etkisiyle kırılan ağaç dalı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağaç dalının düştüğü noktada o sırada kimsenin bulunmaması olası bir yaralanma ya da can kaybı olayını engelledi. İtfaiye ekipleri araçların üzerine düşen ağaç dalını kaldırırken, yetkililer de araçların sahibine haber verdi. Araçlarda hasar oluşurken, çalışmalar sonucunda ağaç dalları caddeden kaldırıldı. "YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜK, 'DOĞAL AFET' DEDİLER"

Aracının tavanında hasar oluşan Arif Özkan, "Saat 16.00 sıralarında park etmiştim. Aradılar, geldim. Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilmiş ağaç. Tavanda hasar büyük, aracın değeri düşecek. Yetkililerle görüştük, 'Bu doğal afet' dediler. Otoparkın önlemi olması lazım. Bu ağaç burada, tamam, ama buraya otopark yapanlar da onlar. Doğal afet olduğu için sigorta kapsamında olmayabilirmiş" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yerinden vatandaşların çektiği amatör kamera görüntüleri

- Olay yeri

- Ekiplerin çalışmaları

- Hasar gören araçlar

- Araç sahibi ile röp.

- Genel ve detaylar ========================= 9- SAVAŞAN İHA'LAR GÖKYÜZÜNDE KIYASIYA MÜCADELE ETTİ Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Harun UYANIK/İSTANBUL,DHA

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Savaşan İHA'lar yarışmasında finale kalan takımlar, gökyüzünde kıyasıya mücadele etti.

Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen yarışmaya, Döner Kanat kategorisinde 158 başvurudan 23 takım, Sabit Kanat kategorisinde ise 345 başvurudan 22 takım finale kaldı.

Bugün 5'nci turu düzenlenen yarışmaya katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, festivale yoğun ilginin olduğunu belirterek, en yüksek ödülün Savaşan İHA'lar yarışmasında verileceğini belirtti. Kacır, "19 farklı teknoloji yarışmasına 17 binden fazla takımda, 50 binden fazla genç başvurdu bu sene. Bu yarışmaların içerisinde en büyük ödülün olduğu yarışma da Savaşan İHA'lar yarışması. Ülkemiz, insansız hava aracı teknolojilerinde dünyada lider hale geldi. Tahmin ediyorum ki, bu başarı bütün bir gençliği heyecanlandırdı. Gençlerimiz ülkesinin bu başarısının bir parçası olmak istiyor. Bu başarının içerisinde kendisi de üreten ve bu başarıya katkı veren bireyler olmak istiyorlar" dedi.