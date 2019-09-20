DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINDA 74 MUVAZZAF ASKERE GÖZALTI KARARI Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 74 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit kontörlü hattan irtibatları tespit edilen 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı

çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit kontörlü hatlardan irtibatları tespit edilenlerle ilgili çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 2'si uzman personel 72'si astsubay olmak üzere 74 muvazzaf hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelileri yakalamak için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerden 25'inin Kara Kuvvetleri Komutanlığında, 7'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığında, 10'unun Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, 30'unun Jandarma Genel Komutanlığında ve 2'sinin Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yaptığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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Arşiv ========================= 2- BEYKOZ'DA ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ 3 YARALI Murat KORKMAZ / İstanbul DHA

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır Bağlantı yolunda meydana geldi. Yolda seyir halindeki 34 BON 980, 34 SJ 5582 ile 34 BN 2511 plakalı otomobililer birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasında Diriliş Ertuğrul set çalışanlarından Ahmet Hamdi Kul olay yerinde hayatını kaybetti. Yücel Bora, Ener Buldur, Erhan Karamahmutoğlu kazada yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yol çift yönlü trafiğe kapatıldı. Kazalar araçlar hurdaya döndü. Polis ekiplerinin incelmelerinin ardından kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı. Yolun açılmasıyla trafik normale döndü.

Öte yandan, kazadan hemen sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yaralılar yerde görülürken, adeta can pazarı yaşanıyor. Vatandaşlar kazayı görüntülerken, bazıları da yaralılara yardım etmeye çalışıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kazadan görüntüler

-Kaza yapan araçlar

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Kapanan yol

Detaylar 19.09.2019 - 19.15 - Haber Kodu : 190919251 3- TEM'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Özgür EREN / İSTANBUL DHA - TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 23.00 sıralarında Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Ozan Özcan yönetimindeki 06 HA 398 plakalı otomobil, TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 45 yaşlarındaki bir kadına çarptı. Otomobilin çarpmasıyla savrulan kadın, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobilin çarptığı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ

Kazanın etkisiyle şoka giren sürücü Ozan Özcan, olay yerinden uzaklaştıktan 500 metre sonra durabildi. Özcan'ın kullandığı araçta oluşan hasar, çarpmanın şiddetini gözler önüne sererken polis ekipleri, sürücüyü polis merkezine götürdü.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kaza sonrası, polisin güvenlik önlemi aldığı TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi. Trafik ekipleri araç geçişini tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası ölen kadının cenazesi morga kaldırıldı. Yoldaki temizlik çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü. Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Hayatını kaybeden kadının cenazesi

-Sağlık ekipleri

-Polis ekiplerinin çalışması

-Kaza yapan aracın görüntüsü

-Kaza yapan araçta bulunanların görüntüsü

-Kaza yapan sürücünün cep telefonu ile yakınlarına haber vermesi

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Oluşan trafik

-Genel ve detay görüntüler 20.09.2019 - 01.00 - Haber Kodu : 190920003 ===================== 4- BÜYÜKÇEKMECE D-100 KARAYOLU'NDA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BÜYÜKÇEKMECE'de D-100 Karayolu Edirne istikametinde bir otomobil sollama yaptığı sırada başka bir otomobile çarptı. Kazada sollama yapan aracın çarptığı otomobildeki biri kadın 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Büyükçekmece Edirne istikametinde saat 02.45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 34 S 1113 plakalı aracı kullanan Evren K. Edirne istikametinde giderken sollama yaptığı sırada önünde seyreden Zekai Mergen'in kullandığı 59 EV 240Z plakalı otomobile çarptı. Mergen'in kullandığı otomobil çarpmanın etkisiyle savrulup sonra takla atarak durabildi. Kazada Mergen ve beraberindeki eşi yaralandı. Diğer aracın sürücüsü Evren K. ve beraberindeki arkadaşı ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ikinci bir kaza yaşanmaması Edirne istikametini ulaşıma kapattı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yolun temizlenmesiyle D-100'de ulaşım normale döndü.

Öte yandan, sollama yapmak isterken kazaya neden olan Evren K.'nın ise alkollü olduğu ileri sürüldü. Polisin sürücüye yaptığı alkol testinde Evren K.'nın 1.36 promil alkollü olduğu belirtildi. Polis ekipleri, Evren K.'nın ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü:

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- Kazanın meydana geldiği yer

- Kazaya karışan araçlar

- Polisin kapattığı yolun görüntüsü

- Araçların çekilmesi

- Polisin çalışması

- Yolun açılması

- Genel ve detaylar 20.09.2019 - 05.21 - Haber Kodu : 190920014 5- ÇALDIKLARI KASAYI DEVİRİNCE BIRAKIP KAÇTILAR Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - FATİH'te yüzleri maskeli ve kimliği belirsiz 2 hırsız, çaldıkları çelik kasayı çuvala koyup motosiklete bağlı el arabasıyla taşırken yola devirdi. Kasayı tekrar el arabasına yüklemek isteyen şüpheliler, mahalle bekçilerinin olayı görmesi üzerine kasayı bırakıp kaçtı.

Olay, Fatih'te saat 05.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, çaldıkları çelik kasayı çuvala koyup el arabasına yükleyerek kullandıkları motosikletin arkasına bağladı. Şüpheliler, motosiklete bağlı el arabasıyla Aksaray istikametinden Kocamustafapaşa istikametine hareket ettikleri sırada Dr. Adnan Adıvar Caddesi girişinde kasayı yola devirdi. Bu sırada Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle bekçilerini gören şüpheliler kasayı el arabasına yükleyemeden panik yaparak motosiklete binip hızla kaçtı. Şüphelilerin kaçtığını gören bekçiler durumu telsizden bölgedeki polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri de bölgede, kasa ve el arabasında parmak izi incelemesi yaptı. Olay yeri incelemesinin ardından çelik kasa ekip aracına yüklenerek polis merkezine götürüldü. Çelik kasanın nereden çalındığını belirlemek için araştırmalar sürerken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Yola devrilen çelik kasa ve el araba görüntüsü

- Polisin ve bekçileri önlemi

- Polisin olay yeri çalışması

- Muhabir anonsu

- Genel ve detaylar 20.09.2019 - 07.37 - Haber Kodu : 190920015 ============== 6- KILIÇDAROĞLU YARALI İTFAİYECİYİ ZİYARET ETTİ İstanbuhl DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tuzla'daki patlamada yaralanan itfaiye erini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'daki sanayi tesisi yangınında yaralanan itfaiye eri Nebi Polat'ı, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Polat yoğun bakımda olduğu için aileyle görüştü. Görüntü Dökümü:

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-Ziyaretten görüntüler

-Açıklamalar 19.09.2019 - 19.10 - Haber Kodu : 190919250 7- BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN ÜRETİCİ VE ÇİFTÇİYE ÖDEME AÇIKLAMASI Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Mertcan ÖZTÜRK/İstanbul,(DHA)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İyi ve organik tarım destek ödemelerinin, yarın saat 18.00'den sonra yapılacağını açıkladı.

Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı'nda konuşan Pakdemirli, "İyi tarım ve organik tarım destek ödemeleri ile ilgili üretici ve çiftçimizin yüzünü güldürecek bir müjde vermek istiyorum. Destek ödemeleri 20 Eylül, saat 18.00'den sonra başlayacak. Yani yarın itibariyle. Ödemeler T.C kimlik numarasına göre yapılacak." dedi.

"TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATIMIZ 18 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ"

Ülkemiz tarımının ekonomik büyüklük açısından Avrupa'da birinci sırada yer aldığını belirten Pakdemirli, "Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar ve üretime yönelik teşvikler ile çok sayıda tarım ürününde Türkiye, dünyada da liderliğini sürdürmektedir. Bu başarıyı ortaya koyan ülkemiz, bitkisel üretimimize ilişkin birkaç rakamı ben de sizlerle paylaşmak istiyorum. Son yıllarda bitkisel üretimde önemli artışlar yaşanmıştır. 2002 yılında, 98 milyon ton olan toplam bitkisel üretim, 2018 yılında, yüzde 19 oranında artarak 117 milyon tona ulaşmış, üretim değeri ise 159 milyar liraya çıkmıştır. 2019 yılında, bitkisel üretim miktarını 122 milyon ton olarak tahmin ediyoruz. Yani 5 milyon ton bu yılda artışımız var. Türk tarımının 82 milyonu aşan nüfusu, 3 milyonu aşkın muhacir ve yaklaşık 50 milyon turistin gıda ihtiyacını karşıladığı gibi, 186 ülkeye, bin 730 çeşit tarımsal ürün ihraç eden bir sektör konumuna gelmiştir. Bu gelişmeler sonucunda, tarım ürünleri toplam ihracatımız 4 milyar dolardan yaklaşık 18 milyar dolara yükselmiştir" ifadelerini kullandı.

"2019'DA REKOLTENİN 2 MİLYON 137 BİN TON OLMASINI ÖNGÖRÜYORU"

Türkiye'de son yıllarda, stratejik kategoriler arasında yer alan yağlı tohumlu bitkiler üretiminde önemli bir artış yaşandığını da dile getiren Pakdemirli, "Bu kapsamda ülkemiz yağlı tohumlu bitkilerden ayçiçeği, pamuk, susam, kanola, soya fasulyesi, aspir, keten, kenevir, yer fıstığı ve haşhaşın üretimi yapılmaktadır. Son 17 yılda 2,6 milyon ton olan toplam yağlı tohum üretimini yüzde 48 artarak yaklaşık 4 milyon tona yükselttik. 2019 yılında ise, 4,3 milyon ton üretim olacağını öngörüyoruz. Yağlık ayçiçeği; ülkemiz bitkisel yağ tüketiminde yüzde 75-80 seviyesinde paya sahip olup, yüksek yağ oranı ile en önemli yağlı tohumlu bitki konumunda yer almaktadır. Ülkemiz ayçiçeği üretiminde dünyada yedinci sırada olmasına rağmen ürettiğimiz ürün gerek iç tüketimimize, gerekse işleme sanayimizin tam kapasiteli çalışmasına yeterli gelmemektedir. Bununla birlikte ülkemiz ayçiçeği üretiminde her geçen senede artış göstermekte. Toplam ayçiçeği üretimimiz 2002 yılında 850 bin ton iken, 2018 yılında 1 milyon 949 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise, rekoltenin, 2 milyon 137 bin ton olmasını öngörüyoruz" dedi.

"KANOLA, SOYA VE ASPİR DE KULLANILMALI"

Kanola, soya ve aspir gibi yağlı bitkilerin de üretimde kullanılması gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, "Bu bitkiler bizim yabancı ürünlerimiz olmayıp bu yağların en az ayçiçek kadar besleyici, üretici açısından da ayçiçekten daha karlı ürünlerdi. Bunlara da üreticilerimizi yönlendirmemiz lazım. Tüketicilerimiz ayçiçeği arıyor ama topraklarımızın verimliliği açısından bu işe dikkat etmemiz lazım. Kanola son derece güzel bir bitki ve yağı da son derece besleyici. Tabii kanolaya çok yüklendiğimiz zaman buğday ve arpa rekoltemize de dikkat ederek, denge içerisinde, ayçiçeğin yanında bu diğer yağlı bitkileri de mutlaka üretimimizde kullanmamız lazım. Bu ürünler de bakanlığımızca destek kapsamındaki ürünler konumunda. Soyaya kilogramda 60 kuruş, aspire 55 kuruş, kanolaya 50 kuruş fark ödemesi desteğinin yanında organik tarım desteği de vermekteyiz. Ayrıca tüm yağlı tohumlarda arzı yerli kaynaklardan sağlamak için 11. Kalkınma planında 2 milyon hektar sulama planladık. Bence önemli olan bugünün sürprizi buydu. Bizim Türkiye'de ne yapıp edip, sulama yatırımlarını bitirmemiz lazım. Gelecek 20 yılda çocuklarımızın gıda güvenliğini sağlamamız için bu yatırımları yapmamız lazım" şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZDEKİ ZEYTİN ÜRETİM MİKTRINI ARTICACAĞIZ"

Türkiye'de zeytin ürerim miktarının artırılması için çalışmaların olduğunu ifade eden Pakdemirli, "2015-2019 yılları arasında uygulanmak üzere yayımlanan 'Yabani Zeytin Rehabilitasyonu Eylem Planı' ile başta Akdeniz ve Ege olmak üzere ülkemizin değişik coğrafyalarında bulunan yabani zeytinlerin yerel türlerin popülasyonuna zarar verilmeyecek sayılarla ve yöreye uygun türlerle aşılanarak, ülkemizdeki zeytin üretim miktarının artırılmasını hedefliyoruz. Bu sayede 1,5 milyon Yabani Zeytin aşıladık ve 100 bin zeytin fidanı diktik" diye konuştu. İYİ VE ORGANİK TARIM DESTEK ÖDEMELERİ YARIN BAŞLIYOR

Konuşmasının sonunda çiftçi ve üreticiye müjdesi olduğunu dile getiren Pakdemirli, "İyi tarım ve organik tarım destek ödemeleri ile ilgili üretici ve çiftçimizin yüzünü güldürecek bir müjde vermek istiyorum. Destek ödemeleri 20 Eylül, saat 18.00'den sonra başlayacak. Yani yarın itibariyle. Ödemeler T.C kimlik numarasına göre yapılacak. Son hanesi 4,6 ve 8 olanlar 20 Eylül 2019 saat 18.00'den sonra, son hanesi 0 ve 2 olanlar da 27 Eylül 2019 saat 18.00'den sonra iyi tarım desteklemelerini 55 bin 849 üreticiye 162 milyon 974 bin 573 lira, organik tarım desteklemeleri 67 bin 455 üreticiye 232 milyon 916 bin lira, toplamda 123 bin 304 üreticiye, 395 milyon 890 bin 789 lira ödenmiş olacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Görüntü dökümü

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-Pakdemirli'nin salona girişi

-Pakdemirli'nin konuşması

-Dinleyici detayları

-Genel ve detay 19.09.2019 - 19.48 - Haber Kodu : 190919258 8- İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA GAZİLER İLE BİR ARAYA GELDİ Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL(DHA)

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında yemek düzenledi. Gazilere yaptığı konuşmasında Vali Yerlikaya, "Vali kardeşiniz, sizlerin daima yanında, daima hizmetkârınızdır" dedi.

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da bulunan gazilere yemek programı düzenledi. Geceye İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever ve aileleriyle birlikte yaklaşık 800 gazi katıldı.

Yeşilköy'de bulunan bir otelde gerçekleşen program, Eminönü Yeni Camii imam hatibi Ferruh Muştuer'in Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından İstanbul Valiliği'nin Gaziler günü için hazırladığı film izlendi. Kimi davetli film gösterisi sırasında cep telefonlarının kamerasıyla o anları kaydetti.

"TÜRKİYE SON KALE, SON VATANDIR"

Gaziler Günü yemeğinde konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bizler; Ya şehit oğlu şehit ya da gazi oğlu gaziyiz. Dün, Çanakkale'de, Kurtuluş Harbi'nde vatan için cephedeydik. Bugün; vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için Afrin'de, Cerablus'da, El Bab'tayız. Vatana kast eden nice hayasız akını, aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin göğsünde söndürdük. Çünkü Türkiye son kale, son vatandır. Şehitlerimizin kanıyla ıslanan bu topraklar; Anadır, yârdır, içimize çektiğimiz nefestir. Anadan, yardan, serden geçeriz, vatandan asla ve kat'a vazgeçmedik, vazgeçmeyiz. Vatana, bayrağa, ay yıldızlı hilale kim yan gözle bakarsa, 7'den 70'e; topyekûn Mehmetçik oluruz. Bu milletin sadece erkeği değil, kadını da kızları da hatta çocukları da gazidir" İfadelerini kullandı. "İSTANBUL'DA 6 BİN 325 GAZİMİZ VAR"

Vali Yerlikaya, "İstanbul'da 6 bin 325 gazimiz var. Allah uzun ömürler versin. Şehit kardeşlerine kavuşan,

toprağın altında yatan gazilerimizin mekanı cennet, makamları âli olsun. Gazilerimizle aramızdaki bağı daha da güçlendiren tüm derneklerimize; başkan, yönetici ve üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Vali kardeşiniz, sizlerin daima yanında, daima hizmetkârınızdır" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşmalarının ardından İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, şehitler ve gaziler için dua etti. Ali Yerlikaya gelen davetlileri, tek tek tokalaşarak uğurladı.