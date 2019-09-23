DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- ZEYTİNBURNU D-100'DE MAKAS ATAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ DEHŞETİ *Makas atarak ilerleyen sürücü önce bariyere sonra bir araca çarptı. *1.51 promil alkollü... *Çarpmanın etkisiyle fırlayan bir parça o sırada oradan geçmekte olan metrobüsün camına çarptı. Haber-Kamera: Murat SOLAK-Şahin BOZKURT/(İSTANBUL,DHA)

D-100 Karayolu Zeytinburnu mevkiinde makas atarak ilerleyen lüks otomobil, bariyere daha sonra bir lüks cipe çarptı. Kaza sırasında otomobilin parçaları seyir halindeki metrobüsün ön camına isabet etti. Kazada makas atan otomobilin içinde bulunan bir kadın yaralandı. Aracın sürücüsü 1.51 promil alkollü çıktı. Kaza sabah 06.45 sıralarında D-100 Karayolu Zeytinburnu mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Taşdelen yönetimindeki 34 DS 0979 plakalı lüks otomobil makas atarak ilerledi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, seyir halindeki Serhat Cansız hakimiyetindeki 34 BFS 286 plakalı lüks cipe çarparak durabildi. Kazada makas atarak ilerleyen otomobilin içinde bulunan Merve Zerce (26) yaralandı. Aynı araçta bulunan Dilara Karabatan (19) ise kazayı yara almadan atlattı. Karabatan ambulans beklerken arkadaşı Merve Zerce'nin başından ayrılmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Merve Zerce, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Merve Zerce'nin durumunun ağır olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. D-100 Karayolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

KAZA SIRASINDA PARÇALAR METRONÜS ARACININ CAMINA İSABET ETTİ

Öte yandan makas atarak ilerleyen lüks otomobil bariyerlere çarptığı sırada araçtan kopan parçalar seyir halindeki metrobüs aracının ön camına isabet etti. Ön camının kırılmaması şans eseri olası bir faciayı önledi. KAZAYA SEBEBİYET VEREN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Trafik ekipleri lüks otomobil sürücüsüne alkol testi yaptı. Sürücü Hüseyin Taşdelen'in 1.51 promil alkollü olduğu tespit edildi. İki sürücü de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. "BENİ SOLLADI BARİYERE GİRDİ"

Kazaya karışan lüks cipin sahibi Serhat Cansız, "Ben Sol şeritten geliyordum 120-130 civarı. Bir anda aynadan gördüm makas atıyordu sonra beni solladı bariyere girdi ben de ona vurdum. Makas atıyor bir de alkollü. Polis çağırdım bir de bana adam çağırdım falan diyor. Atatürk Havalimanı'na gidiyordum başıma bu geldi" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Yerde yatan yaralı

-Yaralının başında bekleyen arkadaşı

-Yaralının ambulansa bindirilmesi

-Sürücülerin tartışması

-Kazaya karışan araçlar

-Camına parça isabet eden metrobüs aracı

-Karayolunda uzun kuyruğun oluşması

- Polis ve sağlık ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

23.09.2019 - 08.11 - Haber Kodu : 190923015 2- BAYRAKTAR: 1 MİLYON 720 BİN KATILIMLA DÜNYA TARİHİNİN ETKİN FESTİVALİ... İSTANBUL DHA

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul'un kapanışında değerlendirmelerde bulundu.

Selçuk Bayraktar, festivalin Türkiye'nin değil dünyanın tarihine geçtiğini belirttiği konuşmasında, "1 milyon 720 bin katılımla dünya tarihinin etkin festivali olmuş bu etkinliğe destek verdiği, gelip ziyaret ettiği için aziz milletimize en kalbi şükranlarımı iletmek istiyorum. TEKNOFEST kocaman bir takım oyunu. Bu oyunu ülkemizin tam bağımsız güçlü yarınları için kurduk. Burada genç kardeşlerimiz 50 bine yakın 19 farklı yarışma alanında teknoloji yarışması düzenlemişti. 50 bine yakın başvuru oldu. 17 bin takım başvurmuştu. Bunlardan finale kalan 10 bin öğrencimiz yarıştı. Bütün bu yarışmalar ülkemizin gelecekte teknolojide yükselen trendlerde bu genç kardeşlerimiz ülkemizin bayrağını en tepeye dikmesi için tasarlandı." dedi.

TEKNOFEST'in çok büyük bir aile olduğunu, basının da bu ailenin bir parçası olduğunu dile getiren Bayraktar, "Sizlere de ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Paydaşımız olan basın yayın kuruluşları var. Sizlerin verdiği destek de olmasa biz, TEKNOFEST'i hem ülkemize hem de dünyada diğer coğrafyalara duyuramazdık. 122 ülkeden katılım oldu, 81 ilimizden katılım oldu. İlk günlerde biraz da hafta içi öğrencilerimize yönelik düzenlemiştik. Son 2 günde 1 milyon 720 bine bu katılım ulaştı." diye konuştu.

Festivale katılan kurum, kuruluşlar ve gönüllülere katkılarından dolayı teşekkür eden Bayraktar, bu gayretin ikinci yılında Türkiye'nin tam bağımsız, güçlü ve müreffeh yarınları için yapıldığını ifade ederek, ziyaretçilere de teşekkürlerini iletti. Bir sonraki festivalin ne zaman yapılacağının kararının verilmediğini anlatan Bayraktar, bununla ilgili duyurunun da zaman içinde yapılacağını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Selçuk Bayraktar'ın açıklamaları

-Festival alanından yoğunluk görüntüleri 22.09.2019 - 22.04 - Haber Kodu : 190922169 3- ATATÜRK HAVALİMANI METRO İSTASYONU'NDA TEKNOFEST YOĞUNLUĞU Beyza GÜLER-Buğra BENLİOĞLU-Murat SOLAK-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)

TEKNOFEST'19'un son gününde yoğun bir katılım yaşandı. Atatürk Havalimanı'na ulaşımın sağlandığı metro durağında yoğunluk nedeniyle izdiham oluştu. Havalimanına gidiş yönünde metro seferleri durdurulurken, Yenikapı yönüne ise seferler yapıldı. Ancak yoğunluk nedeniyle festival alanından çıkan bazı vatandaşlar Atatürk Havalimanı metro istasyonuna dışarıdan yürüyerek ulaşmaya çalıştı. Polis metro istasyonuna girişte izdihamı önlemek için vatandaşları gruplar halinde içeri aldı. Bu arada bazı ziyaretçiler ise getirilen otobüslerle Yenibosna metrobüs ve metro durağına sevk edildi. Yaklaşık 3 saatin ardından metro saferleri normale döndü. METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar gereği Atatürk Havalimanı istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturması nedeniyle durdurulmuştur. Lütfen duyurularımızı takip ediniz" denildi.

YENİKAPI'DAN ATATÜRK HAVALİMANI YÖNÜNE SEFER YAPILMIYOR

Metro İstanbul'un yapılan başka bir açıklama da ise, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattında Atatürk Havalimanı yönünden Yenikapı yönüne sefer yapılmakta olup, Yenikapı'dan Atatürk Havalimanı yönüne sefer yapılmamaktadır" denildi.

Metro İstanbul, 21 Eylül 2019'da M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında 562.230 yolculuk ile hatta ait günlük yolcu taşıma rekorunun kırıldığını duyurmuştu. VATANDAŞLAR METRO İSTASYONU ÖNÜNDE YOĞUN KUYRULAR OLUŞTURDU

TEKNOFEST ziyaretçilerinden Deniz Muhacir, "Gelirken de bayağı yorulmuştuk. Giderken de aynı sırayı bekleyeceğiz bakalım. Şimdi hızlı ilerliyor gelirken daha kötüydü. Sabah biz Yenibosna'dan buraya yürüyerek geldik" dedi.

Yerde oturarak yoğunluğun geçmesini bekleyen Yusuf İsil, "Allah kerim. Elbette döneceğiz. Problem yok, orada gördüğümüz güzellikler bütün yorgunluğumuzu attı" şeklinde konuştu.

Derya Yöntem ise, "Araçla dönecektik. İlk geliş planımız metroydu ama şu şartlarda gördük ki, çok fazla sağlıklı olmayacak. Araçla geldik. O da çok sağlıklı olmadı ama yine de güzeldi. Değdi" diye konuştu.

Ekrem Payan da, "Keşke bilseydik hafta içi gelecektik ama hafta sonuna bıraktık. Hafta sonu hem geliş hem gidiş büyük bir izdiham. Metrodan çıkış da böyleydi. Giderken de böyle. Keşke metrolara ek sefer koysalardı. İstanbul'un hepsi bugün gelmişti sanki. Ben bu kadar beklemiyordum işin açıkçası" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Yoğunluktan görüntü

-Metro istasyonunda bekleyenler

-Yolda yürüyenler

-Metro girişinde bekleyen vatandaşlar ile röp.

-Muhabir anonsları

-Yenikapı Metro İstasyonu

- Yolcular

- Genel ve detaylar

22.09.2019 - 17.12 - Haber Kodu : 190922124

22.09.2019 - 17.35 - Haber Kodu : 190922131

22.09.2019 - 17.53 - Haber Kodu : 190922137

22.09.2019 - 18.28 - Haber Kodu : 190922147

22.09.2019 - 19.42 - Haber Kodu : 190922162

22.09.2019 - 20.54 - Haber Kodu : 190922166 4- FUAT OKTAY "TEKNOFEST İSTANBUL"UN KAPANIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'un kapanış programında konuştu.

Konuşmada, daha ikinci yılında genciyle yaşlısıyla, her yaş ve meslek grubundan 1 milyonu aşkın ziyaretçinin akın akın geldiği uluslararası bir teknoloji festivaline ev sahipliği yaptıklarını belirten Fuat Oktay, burada olup çocukların, gençlerin gözündeki heyecanı, yenilikçilik tutkusunu ve HÜRKUŞ, ATAK, AKINCI, AKSUNGUR ve CEZERİ gibi milli teknoloji hamlesinin somut tezahürlerini yerinde görmenin paha biçilmez bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Oktay, bu yıl festivale "Uçan araba tasarım yarışması", "robotik yarışmaları", ve "model uydu yarışmaları gibi 19 farklı yarışma alanında, 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvuru yaptığını ve bunlardan 2 bin takım ile 10 bin yarışmacının finale kaldığını kaydetti. Ayrıca 122 ayrı ülkeden katılımcı alan TEKNOFEST'te, yarışma süreci boyunca takımlara yaklaşık 4 milyon lira maddi destek sağlandığını ve dereceye girenlere toplamda 3 milyon liranın üzerinde ödül verildiğini aktaran Oktay, dereceye giren takımları ve yarışmacıları kutladı.

"YENİ TEKNOLOJİLERİN PAZARI DEĞİL, ÜRETİCİSİ OLMAK İSTİYORUZ"

Fuat Oktay, "Tüm dünya yapay zeka, artırılmış sanal gerçeklik ve kuantum gibi alanlarda yeni teknolojik ilerlemeleri konuşuyor. Almanya'da 'Endüstri 4.0', Japonya'da 'Toplum 5.0', ABD'de '4'ncü Devrim' gibi adlar verilen bu dönemin

ülkemizdeki karşılığı 'Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye'dir. Bu doğrultuda, ülkemizin teknoloji ve inovasyon alanında rekabetçi ve bağımsız konuma gelmesi için tam seferberlik halinde yerli ve milli teknolojilerimizi geliştirmeye gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın dün TEKNOFEST'e gerçekleştirdikleri ziyarette ifade ettikleri üzere; 'Teknoloji dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olmak istiyoruz.' Bu doğrultuda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız,

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimiz, Savunma Sanayi Başkanlığımız, TÜRKSAT gibi kurumlarımızla ve dirayetli özel sektörümüzle iş birliği içinde durmadan çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu milli sinerjiyi geliştirerek,

savunma sanayimiz başta olmak üzere, inovasyonu şahlandıran buluşları ve girişimleri, ilgili kurumlarımızla desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

GENÇLERİ MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNE DESTEĞE ÇAĞIRDI

Gençleri milli teknoloji hamlesine destek vermeye davet eden Oktay, "Hayallerinizde milli teknoloji hamlemizin bir

parçası olmaya, tarih yazmaya yer verin ve ilk adımınızı atın. İlk adımınızdan itibaren, daima devletimiz sizin yanınızdadır; yanınızda olacaktır ve milli teknolojinin geleceği, sizlerin elinde şekillenecektir. Bizim içimiz rahat; 2023'ün, 2053'ün Ali Kuşçuları, Cezerileri yetişiyor. Teknolojiyle büyüyen, merak eden, araştıran; ufku geniş bir nesil geliyor. Siz böyle kararlı, sizler böyle heyecanlı oldukça, uçan araçları da yeni nesil SİHA'ları da, yeni nesil insanlı ve insansız savaş uçaklarımızı da, sivil hava araçlarımızı ve uzay mekiklerini de Türk mühendislerin tasarlayıp ülkemize armağan edeceğine canı gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı. Görüntü Dökümü:

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-Fuat Oktay'ın açıklamaları 22.09.2019 - 20.05 - Haber Kodu : 190922164_ 5- KADINLAR SEHER HÜDAYARİ İÇİN SAHAYA ÇIKTI Haber-Kamera: Yılmaz OKUR-Şahin BOZKURT/(İSTANBUL,DHA)

Küçükçekmece'de Akdeniz Nur Çelik Spor ile Ozanlar Gücü Spor kadın futbol takımları İran'da kadınların maç izleme yasağına karşı mücadele eden Seher Hüdayari için sahaya çıktı.

Küçükçekmece'de bulunan Küçükçekmece Belediyesi Kemal Aktaş Stadı'nda Akdeniz Nur Çelik Spor ile Ozanlar Gücü Spor kadın futbol takımları, İran'da geçtiğimiz Mart ayında erkek kıyafetinde maça girdiği için, 6 ay cezaya çarptırıldığını öğrenince kendini mahkeme önünde yakana Seher Hüdayari için sahaya çıktı. 16.30'da başlayan maçı izlemeye Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu geldi. Vatandaşlar da anlamlı maça yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma Kemal Çebi ve Canan Kaftancıoğlu'nun başlama vuruşuyla başladı. Ozanlar Gücü Spor kadın futbol takımları maçı penaltıdan bulduğu golle 1-0 kazandı.

"TARİHİMİZİN EN KÖKLÜ MÜCADELESİ"

Maç öncesi bir konuşma yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Bizler kadın erkek eşitliğine bütün dünyada inanan insanlar olarak herkes eşittir herkes bütün haklardan eşit derecede istifade eder. Kadınların eşitlik ve hak mücadelesi tarihimizin en eski ve en köklü mücadelesidir" dedi. CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu da konuşmasında, "Dünyanın neresinde olursa olsun kadın mücadelesinde bir kadının bile gözünden bir damla yaş aksa bu dünyanın meselesi haline geliyor" ifadelerini kullandı. "UMARIM ÜLKEMİZE DÖNERİZ VE ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ YAŞARIZ"

Maçı izlemeye gelen İranlı bir kadın, sevinç ve hüzün birbirine karıştı, biz buraya geldik ve çok sevindik. Sizin bize arka çıkmanız çok güzel. Umarım bizim ülkede de böyle özgürlük olur ve biz kendi ülkemize döneriz ve özgürlüğümüzü yaşarız" şeklinde konuştu. Görüntü Dökümü:

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-Kadın futbolcular

-Başkan Kemal Çebi'nin konuşması

-Canan Kaftancıoğlu'nun konuşması

-İranlı kadın izleyici ile röp.

-Kadın futbolcular ile röp.

-Seyircilerden görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

22.09.2019 - 18.30 - Haber Kodu : 190922148 6- KISIRKAYA HALK PLAJI RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU Haber-Kamera: Özden ATİK - Mertcan ÖZTÜRK / İstanbul, DHA

Sarıyer, Kısırkaya Halk Plajı hafta sonu renkli görüntülere sahne oldu. Plajı boş bulan maceraperest gençler, ATV araçlarıyla sahilde tur atarken; bir gelin ve damat adayı düğün çekimi için poz verdi. Sahilde rüzgarlı havaya ve dalgalı olmasına rağmen denize girenler ve yürüyüş yapıp ata binenler de oldu.

Yaz aylarında kalabalık olmasıyla bilinen Kısırkaya Halk Plajı, havanın serinlemesi nedeniyle tenhalaştı. Plajdaki bu boşluğu fırsat bilen 16 yaşındaki Eren Güzelöz, Ali Erler ve Maya Oğuz, ATV araçlarıyla sahilde tur attı. Çok eğlendiklerini söyleyen Eren Güzeloz, "Üç tane aracımız var hepsi bizim. Kumunu kullanmak ayrı eğlence. Ormandan gelip Kısırkaya'ya geliyoruz. Denize sokuyoruz ATV'leri, fotoğraf çektiriyoruz. Ayda üç kere geliyoruz. Yaz bitmeden gelelim dedik. Hepimiz İstanbul'dayken off-road yapalım dedik. Kumda dört çekerli rahat oluyor" dedi. Vakti olan insanların Kısırkaya'ya gelmeleri gerektiğini söyleyen Ali Erler ise "Kimse yok, son zamanlar. Millet istediğini yapar, bisiklete biner, belki aracı vardır, piknik yapar. Gerçi etrafta yapanlar var. Normalde bayağı bir kalabalık. Denize girenler, kamp yapanlar oluyor yazın. Akşam 6'ya kadar buradayız. Daha rotamızı bitirmedik" diye konuştu.