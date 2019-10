DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

GALERİ SAHİBİ KONUŞTU Galeri sahibi Serhat Cansız olayla ilgili, "Doğal afet başımıza geldi. Rüzgardan ötürü binanın çatısı uçmuş ve arabanın üzerine düşmüş. Allah beterinden saklasın. Arabalar kötü durumda. Toplam 5 arabanın üzerine çatı düşmüş. Bir tanesi zaten paramparça, bir tanesinin önü yok, tavanı yok. Diğerlerinin de üzerinden geçmiş gitmiş. Bir tane araç zaten perte geçti, diğerlerinde de zarar on, on beş bin (TL) var. Halledeceğiz artık" dedi.

12 - YENİKAPI MİTİNG ALANINDA 11. TRABZON GÜNLERİ BAŞLADI

Trabzon'un Fethi'nin 558. Yıldönümü kutlamaları ve 11. Trabzon Günleri'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan markalaşmadan bahsederek, "Hükümet olarak biz her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Yeter ki sizler kaliteli, markalı ürünler üretin" dedi.

Trabzon'un Fethi'nin 558. Yıldönümü Kutlamaları ve 11. Trabzon Günleri kapsamında Yenikapı Miting alanında etkinlik düzenlendi. 3 Ekim Perşembe günü başlayıp 6 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek olan etkinliklere Trabzonlu vatandaşların yanı sıra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Trabzon İlçe başkanları katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tabi Trabzon sadece bugünüyle değil, geçmişiyle de var. Tarihi de var. Yetiştirdiği güzel insanlarla var. Bilim insanlarıyla var. Kültür insanlarıyla var. Sanatçılarıyla, iş insanlarıyla var. Dünyaya bu anlamda kendini servis eden Trabzon kenti, her yörede, her zeminde ve her çağda saygınlığıyla anılmıştır" Şeklinde konuştu.