DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI: 7 KİŞİLİK AİLE SON ANDA KURTULDU Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAYRAMPAŞA'da 3 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Yangında, binanın en üst katında oturan 7 kişilik aile, komşuları tarafından uykudan uyandırılarak son anda canlarını kurtardı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, binanın çatısında hasar meydana geldi. Yangın, Vatan Mahallesi'nde saat 03.15 sıralarında çıktı. Edilen bilgiye göre, İnanç Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katındaki kömürlükten alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri önce komşularını uyandırdı sonra da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada en üst katta oturan 7 kişilik Ulubağ ailesi de komşularının uyandırmasıyla son anda kendilerini sokağa attı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alev alev yanan çatıya müdahale ederek, kontrol altına aldı. Bu sırada polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de önlem amaçlı olay yerinde hazır bekletildi.

ÇATIDAKİ KUŞLARI İÇİN YARDIM İSTEDİ

En üst katta oturan daire sahibi Fatih Ulubağ, itfaiyenin yangın söndürme çalışmaları sırasında, çatıda kuş beslediğini ve kuşların kurtarılmasını istedi. Çatıda kuşların bulunduğu bölümü kontrol eden ekipler, kuşların zarar görmediğini söyleyince Ulubağ derin bir nefes aldı. Yangının kontrol altına alınması sonrası bir süre soğutma çalışmaları devam etti. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken binanın çatısında hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan, yangının ardından çatıdan yükselen alevler ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntülerde 3 katlı binanın çatısının alev alev yandığı, polis ekiplerinin de siren çalarak vatandaşları uyardığı görülüyor. Görüntü dökümü:

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- Yangının çıktığı binanın çatısı

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Polisin önlemi

- Daire sahibi ile röp.

- Vatandaşa ait cep telefonu görüntüsü

- Alev alev yanan çatı

- Polis ekiplerinin siren çalmaları

- Genel ve detaylar

01.11.2019 - 05.28 - Haber Kodu : 191101008 2- SARIYER'DE KAZADA OTOMOBİLDE SIKIŞAN HAMİLE KADINI İTFAİYE KURTARDI -2'si çocuk 8 kişinin yaralandığı kazada hamile bir kadın otomobilde sıkıştı Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer'de, aşırı hız yapan otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaların arasına daldı. 2'si çocuk 8 kişinin yaralandığı kazada, otomobilde sıkışan hamile bir kadın itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Büyükdere Caddesi Maslak mevki Levent yönünde 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı hız yaptığı iddia edilen 34 BAH 262 plakalı otomobil sürücüsü, kırmızı ışıkta bekleyen Deniz Kılıboz yönetimindeki 34 AY 2635 plakalı otomobile arkadan çarptı. Yolda savrulan otomobil, o sırada ışıklardan yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yayaya çarptıktan sonra kendi etrafında birkaç tur atarak durabildi. Kazaya neden olan otomobil ise demir korkuluklara çarparken, sürücü aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Kazada, otomobil sürücüsü Deniz Kılıboz, çocukları Lokman Kılıboz, Muhammet Kılıboz, yayalar Mustafa Ünlü, Veli Bayram, Ali Gezici ve diğer otomobilde bulunan Semih Tecimer hafif şekilde yaralandı. Otomobilin arkasında bulunan Gülcan Akarçay ise araç içinde sıkıştı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis görevlileri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hamile olduğu öğrenilen Gülcan Akarçay ise itfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Akarçay ile bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Sarıyer-Levent yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya neden olan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Yoldan geçerken kazayı gördüğünü söyleyen Hakan Yıldırım, yaya geçişleri için yapılan ceplerin tehlike yarattığını iddia ederek "Araç kırmızı ışıklara durmuş, diğeri duramamış. Işıklardaki yaya geçidi çok kötü oldu. Orada insanları biriktiriyorlar. Bu sistem yayalar için kötü bir sistem. Sabahları daha çok insan oluyor. Bu kazanın sabah olması durumundan en az 15 kişi yaralanırdı" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yaralılardan genel ve yakın detaylar

-Aracın içinde sıkışan kadından genel ve yakın detaylar

-Yaralıların ambulasnlara alınması

-Kaza yapan araçlardan detay görüntğ

-İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinden detay görüntü

-Caddeden genel ve yakın detaylar

-Trafikten detay görüntü

-Hakan Yıldırım ile röportaj 31.10.2019 - 23.08 - Haber Kodu : 191031270 3- ERDOĞAN: GEREKİRSE TEL ABYAD İLE RASULAYN ARASINDA MÜLTECİ ŞEHRİ KURACAĞIZ Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ödül törenine katıldı. Erdoğan, Birleşmiş Milletler(BM)'ye seslenerek, "Uluslararası dönorlar çağrısı yapın, yapmazsanız ben yapacağım. Oldu oldu, gerekirse Tel Abyad'la Resulayn arasında mülteciler şehrini veya şehirlerini biz kuracağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Sağlık Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı(TÜSEB) bilimsel desteğiyle gerçekleştirilen 6. Tıp Dünyası Kurultayı Yeşilköy'deki bir otelde gerçekleştirildi. "SİLAHLANMAYA HARCANAN PARANIN SADECE BİR KISMIYLA…"

Ödül Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Silahlanmaya harcanan paranın sadece bir kısmıyla dünyada ne aç, ne de temiz su sıkıntısı çeken kimsenin kalmayacağı hale gelmesini dikkate almalıyız. Günümüzde tek bir ekonomi haline dönüşen sağlık endüstrisini sadece bu maliyeti karşılayabilen ülkelere ve toplumlara karşılıyor olması da ayrı bir sorun olur. Bu tür çarpıklıkların yol açtığı sosyal, siyasi, ekonomik kırılmaları dünyamızın geleceği için en büyük tehditlerden biri olarak görüyorum. Birleşmiş milletlerin daha adil, daha hakkaniyetli bir yapıya kavuşturulması yönündeki çağrımızın sebeplerinden birisi de işte budur" dedi.

"8.5 YILDA 40 MİLYAR DOLARI AŞMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği başta olmak üzere bizim sadece sivil toplum kuruluşlarımıza STK'lar vasıtasıyla AB'den gelen destek 3 milyar Avro'dur. Bizim bu bölgede 8,5 yılda yaptığımız harcama 40 milyar doları aşmıştır. Peki AB'den biz daha mı zenginiz? İşte bu bizim medeniyetimizin bize yüklemiş olduğu görevdir. Suriye krizi boyunca attığımız her adımda yalnız bırakıldık. Uzun uğraşlar ve fedakârlıklar neticesinde Suriye'de oluşturduğumuz güvenli bölgeler en huzurlu ve yaşanabilir yerlerdir" İfadelerini kullandı. "GEREKİRSE TEL ABYAD İLE RESULAYN ARASINDA MÜLTECİLER ŞEHRİNİ BİZ KURARIZ"

Erdoğan, "Barış Pınarı harekatı ile Suriyeli kardeşlerimize geri dönecekleri yeni alanlar kazandırdık. Planlarımızı yaptık, projelerimizi hazırladık. Bunları BM Genel kurulunda liderlerle yaptığım görüşmelerde takdim ettim. Peki para? Paraya gelince ses yok. Yarın BM Genel Sekreteri misafirim olacak. Sabah beraber bir kahvaltımız var. Kendisine bu programı, projeleri takdim edeceğim. Diyeceğim ki, 'uluslararası dönorlar çağrısı yapın, yapmazsanız ben yapacağım'. Oldu oldu, gerekirse Tel Abyad'la Resulayn arasında mülteciler şehrini veya şehirlerini biz kuracağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından "TÜSEB Teşvik Ödülü"ne layık görülen Prof. Dr. Safa Barış ve Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ, Doç Dr. Engin Özçivici ile "Aziz Sancar Bilim Ödülü"ne layık görülen Prof. Dr. Seza Özen, Prof. Dr. Özcan Erel ve plakete layık görülen Prof. Dr. Dilek Gürsoy ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi.

Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Kaf Suresi'nin 16. Ayeti'nin yazılı olduğu bir tablo hediye edildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Koca ile ödül alanlar aile fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın konuşmaları

-Ödül töreni

-Fotoğraf çektirmeleri 31.10.2019 - 21.42- Haber Kodu : 191031263 ========================= 4- EREN ERDEM CEZAEVİNDEN ÇIKTI Haber-Kamera: Halil YILMAZ - Buğra BENLİOĞLU / İstanbul, DHA

CHP Eski Milletvekili Eren Erdem hakkında verilen tahliye kararının ardından cezaevinden çıktı.

Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları'ndan işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarılan Erdem, Karbey Dinlenme Tesisleri'ne getirilerek serbest bırakıldı. Ailesi ve partililer tarafından karşılanan Erdem, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak buradan ayrıldı. Görüntü Dökümü:

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-Eren Erdem'in gelişi

-Eren Erdem'in açıklaması

Detaylar 31.10.2019 - 20.17 - Haber Kodu : 191031258 ================ 5- MALTEPE'DE D-100 KARAYOLU'NU KİLİTLEYEN KAZA Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Maltepe D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü kaza yaptı. 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Maltepe Küçükyalı D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Adem Çatak yönetimindeki içinde 10 kişi bulunan Beykoz Belediyesi'ne ait servis midibüsü kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan beton bariyerlere çarptı. Servis aracı çarpmanın etkisiyle yan bir şekilde durdu. Kazada iki kişi hafif yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hareket kabiliyeti olmayan midibüs için Büyükşehir Belediyesi'nden vinç getirildi. D-100 Karayolu'nda kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlandı. Ankara istikametinde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Midibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan minibüs

-Durma noktasına gelen trafik

-Trafikte bekleyen sürücüler ile röp

-Minibüsün vinç ile çevrilmesi

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Genel ve detay 31.10.2019 - 19.34 - Haber Kodu : 191031254 6- POLİS ARACI BARİYERE ÇARPTI: 1 POLİS HAFİF YARALI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAYRAMPAŞA TEM Bağlantı Yolu'nda, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurunun kullandığı 81 A 8110 plakalı resmi polis aracı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, yol ayrımındaki bariyere çarptı. Kazada aracı kullanan polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Kaza, TEM Bağlantı Yolu Gaziosmanpaşa yönünde saat 06.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kullandığı 81 A 8110 plakalı resmi aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan polis aracı takla atarak yolun ortasında durdu. Yoldan geçen vatandaşlar bir yandan polis memuruna yardıma koşarken, bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

VATANDAŞLAR YARDIMINA KOŞTU

Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan polis memuru, şans eseri kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri de polis memurunu ayakta tedavi ederek kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Meslektaşlarının kaza yaptığını haber alan çok sayıda polis ekibi de olay yerine akın etti. Ekipler, ikinci bir kaza yaşanmaması için TEM Bağlantı Yolunu kapatarak araç geçişini yan yoldan sağladı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, kazalı aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri genel

-Polis ekiplerinden görüntü

-Araçtan görüntü

-Aracın kaldırılması

-Trafikten genel ve detaylar 01.11.2019 - 07.39 - Haber Kodu : 191101011

01.11.2019 - 08.01 - Haber Kodu : 191101013 7- BAYRAKLARI SÖKERKEN VİNÇ SEPETİNDEN DÜŞÜP ÖLEN İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

AVCILAR'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için asılan bayrakları kaldırma çalışması sırasında kamyonet çarpması sonucu vinç sepetinden düşüp ölen evli ve 2 çocuk babası belediye işçisi Sabahattin Karamahmut (47) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Firuzkoy Mahallesi Öztan Caddesi ile Pehlivan Caddesi kesişiminde dün meydana gelen olayda direklere asılan bayrakların sökülmesi için görevlendirilen sepetli vince çıkan Avcılar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde Sabahattin Karamahmut, bayrakları söktüğü sırada Aziz Ceylan yönetimindeki kapalı kasa kamyonetin tentesi vinç koluna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dengesini Karamahmut 5 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanarak çağrılan 112 ekiplerince yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Sabahattin Karamahmut kurtarılamadı.

Ölen işçi için Cihangir Mahallesi'ndeki İGS Süleyman Çelebi Camii'nde ikindi namazından sonra cenaze namazı kılındı. Cenazeye Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Belediye Başkanı Turan Hançerli ve çok sayıda belediye çalışanı katıldı. Yakınları cenaze töreni sırasında ayakta durmakta zorlandı. Sabahattin Karamahmut'un cenazesi Avcılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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Ölen işçi için düzenlenen cenaze töreninden görüntüler

Cenaze namazı kılınırken

Tabut omuzlarda taşınırken

Yakınları

Ölen işçinin fotoğrafları

Kaza yerinden çekilen görüntüler 31.10.2019 - 23.08 - Haber Kodu : 191031269 ============= (Havadan görüntülerle)

8- SAĞIR HAN'A BUGÜN DE ZABITA EKİPLERİ GELDİ Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA

Dün zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatılan Kubbe İstanbul mühür kırılarak tekrar açılmıştı. Zabıta ekipleri bugün Sağır Han'ın çatısına gelerek fotoğraf çekiminde kullanılan dekorları tahliye etti.

Mahmutapaş'da bulunan Büyük Valide Han'ın bitişiğindeki Sağır Han'ın çatısında boğaz manzarası sebebiyle dakikası 100 liraya fotoğraf çekimleri yapılıyor. Sağır Han'ın çatısı dün zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatılmıştı, ancak zabıta ekiplerinin handan ayrılmasının ardından mühür sökülerek fotoğraf çekimine devam edildi. Ekipler, bugün de gelerek çatıda bulunan dekor malzemeleri topladı. Tahliyeye gelen zabıta ekipleri de çatıda fotoğraf çekimi yaptı. Yapılan tahliye işlemin ardından ise mühür takılmadı.

RUHSATI YOK

İşletmeci Harun Reşit “Dün zabıtalar geldi, tutanak tuttular, gittiler, biz çalışıyoruz. Yasal olmayan bir şey yapmıyoruz. Bölge o kadar yasal değil ki, biz burada yasal oluyoruz. Dün zabıtalar gittikten hemen sonra mührü kırdık. 40'ın üzerinde mühürleme yapıldı. Buranın ruhsatı yok. Buranın yasal olan biz haricinde hiçbir resmi kaydı yok. Biz buraya geldiğimizde belediyenin bize 'burası çalışmaya elverişli değil' demeleri lazımdı. Biz geldik çalıştık, ben ruhsat başvurusunda bulundum ama zaten belediyenin ruhsat verme yetkisi yok. Buranın hiçbir yasal alt yapısı yok" dedi. “ONLAR KALDIRACAK BİZ KOYACAĞIZ"

Dün mühürlenmesine rağmen çalışmaya devam eden Kubbe İstanbul'a zabıta ekipleri bugün tekrar geldi. Ekipler, fotoğraf çekiminde kullanılan minderleri ve dekor malzemelerini topladı.

İşletmeci Harun Reşit Göktaş zabıtların bugün de gelmesi üzerine, “Tekrardan halıyı topladılar ancak ne bir tutanak tuttular ne de bir imza attırdılar. Biz de yine yasallığımızı kullanarak birazdan halıyı sereceğiz. Tahliye yaptılar. Her zaman yaptığımızı yapacağız. Devam edeceğiz. İşleyiş böyle onlar kaldıracak biz koyacağız. Onlar kötülük yapıyor diye ben iyilik yapmaktan usanmayacağım" diye konuştu.

“KİŞİ BAŞI 100 LİRA PAHALI"

Almanya'dan İstanbul'a ziyarete gelen Büşra Öztaş, Sağır Han'a fotoğraf çektirmeye geldiğini belirterek, “Biz Almanya'dan geldi. Burayı instagramdan öğrendik. Bütün İstanbul gözüküyor, kuşlarla güzel fotoğraf çektirmeye geldik. Gelmeden önce mühürlendiğini duymuştuk ama yine de şansımızı denemek istedik. Başta çok korktum ama arkadaşımla oturduk denedik. Sonra kendime güvendim fotoğraf çektirdim. Kişi başı 100 liraya fotoğraf çektirdik. Bizce pahalı" şeklinde konuştu. Görüntü Dökümü:

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-Hananın havadan görüntüleri

-Fotoğraf çekimine gelenler

-İşletmeci Harun Reşit Göktaş röportajı

-Vatandaş röp

-Zabıta ekiplerinin dekorları toplaması

-Genel ve detay ====================== -(Havadan Görüntülerle)

9- EMİNÖNÜ'NDEKİ BALIKÇILAR YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU Haber: Gülseli KENARLI - Ali AKSOYER - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), Eminönü'nde balık ekmek satan işyerlerinin boşaltılması için ihtarname gönderdi. İhtarnamede, söz konusu yerlerin 1 Kasım itibarıyla boşaltılması talep edilirken, boşaltılan yerlere yeni kiracıların alınmayacağı belirtilmişti. Balıkçılar, alınan kararın iptali için mahkemeye başvurdu. Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi yöneticilerinde Bayram Ceylan, "Yürütmeyi durdurma kararı almak için başvurduk. Belediyenin verdiği kararda yarın son günümüz ama biz de kanuni haklarımız için mahkemeye başvurduk" dedi.

İstanbul'un uzak noktalarında buraya gelen balık severler ise, buradaki balıkçıların kaldırılmamasını istiyor.

"BİZ DE KANUNİ HAKLARIMIZ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDUK"

Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi yöneticilerinden Bayram Ceylan, "Yürütmeyi durdurma kararı almak için başvurduk. Belediyenin verdiği kararda yarın son günümüz ama biz de kanuni haklarımız için mahkemeye başvurduk. Sonucu bekliyoruz, bekleyip göreceğiz. Biz 40 yaş üstündeyiz, kim iş verecek ki bize? Burada yaklaşık 150-200 kişi çalışıyor. Dışarıdan malzeme alanları sayarsan, 300-400 kişiyi buluyoruz. Herkesin kendine göre kredi borçları var, ödemeleri var. Hepimiz mağdur durumdayız. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, elimizde bir sürü malzeme var. Elimizde 400-500 koli kadar balık var, birkaç ton soğanımız var. Bunların hepsi çöp olacak. Bekliyoruz, yargıya güveniyoruz. Başkan İmamoğlu'nun da bundan geri adım atacağını, bizi mağdur etmeyeceğini düşünüyoruz. Yarın biz geleceğiz işimizin başına devlet gelir 'çıkın' derse de kavga edecek halimiz yok, biz devlete baş kaldıracak halimiz yok, devlet bizim devletimiz" dedi. "40 YAŞINDAYIM, YAPABİLECEĞİM HİÇBİR İŞ YOK"

Balıkçıda çalışan garson Ertaç Yılmaz, "Ben yaklaşık 25 yıldır buradayım, küçüklüğümden beri buradayım, elimdeki tek meslek diyebilirim. Kapanacağına çok üzülüyoruz. Böyle bir şey olduğunda ben ne iş yapacağım? Çünkü elimdeki tek meslek bu. Şu anda 40 yaşındayım, yapabileceğim hiçbir iş yok. Evim kira, okula giden çocuğum var" diye konuştu.

PENDİK'TEN, BÜYÜKÇEKMECE'DEN GELDİLER

Balık ekmek yemeye gelenler ise, karardan mutlu değil. Pendik'ten geldiğini belirten bir kadın, "Güzel çalışıyorlardı, evlerine ekmek götürüyorlardı, karnımızı doyurarak. Onlar için çok üzücü" dedi.

Bir başka balık sever ise, "Son gün diye geldik. Kapansın istemiyoruz, çok tarihi bir yer. İstanbul'un en meşhur yeri neden kapatılsın" diye konuştu.

Bir başka balık sever kadın ise üzgün olduğunu belirterek, "Burası bununla meşhur. Büyükçekmece'den geliyoruz" dedi.

Aynı masada oturan bir diğer kadın ise, balıkçılara başka yer gösterilmediğini belirterek, "Burası tarihi bir yer, kalmasını isterdik. Bir çözüm bulsunlar" diye konuştu. TATLICILAR, TURŞUCULAR DA VAR

Balıkçıların hemen yanında bulunan tatlıcı ve turşucular da durumdan şikayetçi. Balıkçılara gelen müşterilere tatlı ve turşu satan Turşucu Adem Taş, "Turşu balığa bağlı. Balık olmazsa, turşu da olmaz" derken, tatlıcı Hüseyin Akyüz ise balıkçılar sayesinde kalabalık olduğunu belirterek, "Buraya ailecek gelenlerin bize faydası oluyor. İşler düşer mi Allah bilir artık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Balıkçılardan görüntüler

- Balıkların görüntüsü

- Balık ekmek yiyenler

- Ceylan ile röportaj

- Garson ile röportaj

- Balık severlerle röportaj

- Taş ile röportaj

- Akyüz ile röportaj

- Muhabir anonsu

- Detaylar

31.10.2019 - 17.31 - Haber Kodu : 191031223 ================ 10- ESENYURT'TA POLİSTEN KAÇAN SÜRÜCÜ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI Ersan SAN / İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan, alkollü olduğu ileri sürülen Ürdünlü sürücü, polisle yaşanan kovalamaca sırasında kapanlar otomobilinin lastiklerini patlatınca yakalandı.

Olay, Bağlarçeşme Mahallesi 1103 Sokak'ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri sokak üzerinde hareket halinde olan bir otomobilin sürücüsünü şüpheli bularak 'dur' ihtarında bulundu. Uyarılara aldırmayan sürücü, durmayarak ters yöne girdi. Polis ile yaşanan kovalamaca sırasında kapanlar otomobilin lastiklerini patlattı. Duran otomobildeki sürücü, dışarı çıkarak etraftakilere tepki gösterdi. Cinsel organını göstererek çevredekileri tacizde bulunduğu ileri sürülen sürücü, gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada içki şişlerine rastlanırken sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Sürücü polis merkezine götürülerek sorguya alındı.

Şüphelinin çevredekilere tepki gösterip cinsel organını gösterme anları güvenlik kameraların yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin etrafa tepki göstermesi

-Cinsel organını göstermesi

-Otomobil

-Sürücünün gözaltına alınması

-Detaylar 31.10.2019 - 08.03 - Haber Kodu : 191031236 11- THY'NİN "SKYLİFE FOTOĞRAF YARIŞMASI"NIN ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU Haber: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL(DHA)

Türk Hava Yolları'nca düzenlenen "skylife fotoğraf yarışması"nın ödülleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katıldığı törende sahiplerini buldu.

"Keşfet" temasıyla bu yıl uluslararası alanda üçüncüsü düzenlenen 'Skylife Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ve sanatseverlerin katılımıyla Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirildi. 115 ÜLKE 11 BİN 455 ESER

Uluslararası alanda bu yıl üçüncüsü düzenlenen fotoğraf yarışmasının başvuruları 15 Ocak 2019 tarihinde başlamıştı. 26 Ağustos'ta sonra eren başvurular kapsamında 115 ülkeden toplam 11 bin 455 fotoğraf yarıştı. FIAP ve GPU'nun başkanları Riccardo Busi ile Ammamoil Maezakis, fotoğraf sanatçıları Yadid Levy, İzzet Keribar ve Ercan Akçay gibi isimlerin de yer aldığı jüri 31 Ağustos- 1 Eylül tarihlerinde İstanbul'da bir araya gelerek eserleri değerlendirmeye aldı. Ödülleri Ziya Selçuk, Mevlut Çavuşoğlu İlker Aycı verdi. Türk Hava Yolları (THY) Büyük Ödülü'nün kazananı Fei Xie oldu. THY İkinci Büyük Ödülü'nün kazananı Mustafa Kurtbaş ve THY Üçüncü Büyük Ödülü'nün kazananı ise Thi Ha Maung oldu. Öte yandan, bir milyondan fazla bireysel fotoğrafçı ve 100'e yakın ulusal derneğin üye olduğu önemli bir uluslararası fotoğrafçılık organizasyonu olan Fédération Internationale de l'Art Photographique (FIAP) kategorisinin ödülleri de FIAP Başkanı Riccardo Busi tarafından takdim edildi. Busi sırasıyla, FIAP Altın Madalya kazananı Babak Mehrafshar'a, FIAP Gümüş Madalya kazananı Manabendra Bhattacharjee adına FIAP Türkiye temsilcisi Yusuf Biton'a ve FIAP Bronz Madalya kazananı Sabri Altın adına Ali Fuat Altın'a ödüllerini takdim etti. Global Photographic Union (GPU) kategorisinin altın ve bronz madalya kazananlarına ödülleri, gecenin davetli isimlerinden oyuncu Engin Altan Düzyatan tarafından takdim edildi. GPU Altın Madalya kazananı Maria Cristina Garzone ve GPU Bronz Madalya kazananı Sujan Sarkar adına TFSF Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Duygu Nazire Kaşıkçı, ödüllerini ünlü oyuncunun elinden aldılar. GPU Gümüş Madalya kazananı Massimo Tommi'nin ödül takdimi ise fotoğraf sanatçısı ve FIAP onursal madalya sahibi İzzet Keribar tarafından gerçekleştirildi.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) kategorisinin altın ve gümüş madalya kazananlarına ödüllerini TFSF Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Duygu Nazire Kaşıkçı takdim etti. TFSF Altın Madalya kazananı Süleyman Üzümcü ve TFSF Gümüş Madalya kazananı İbrahim Aysündü ödüllerini Duygu Nazire Kaşıkçı'dan teslim aldı. TFSF Bronz Madalya kazananı Eshagh Aghaei ise ödülünü, TFSF Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Bölge Sorumlusu Tülay Emek'in elinden aldı. 'En Çok Sergileme Ödülü'nü kazanan Maria Cristina Garzone'ye ise ödülü fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar tarafından takdim edildi. Gecede FIAP Mansiyon Ödülü'nü Ali Riza İzgi'ye, GPU Mansiyon Ödülü'nü de Valter Bernardeschi'ye takdim eden isim yine ünlü fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar oldu.

"ÖDÜL SAHİPLERİNİ TEBRİK EDİYORUM"

Toplu fotoğraf çekimi sonrası kapanışı gerçekleşen ödül töreninde konuşma yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Bayrak taşıyıcı bir havayolu olarak faaliyet kapsamımızı salt uçuş operasyonlarıyla sınırlı tutmuyor; yüzlerce yıllık birleştirici ve kapsayıcı kültür mirasımızdan aldığımız ilhamla kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler bağlamında farklı ülke ve medeniyetleri birbirine bağlamanın, kültürler ve toplumlar arasında sayısız köprü kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün üçüncüsünü hayata geçirdiğimiz Skylife Fotoğraf Yarışmamız da tam da bu amaca hizmet eden icraatlarımızdan. Henüz üç yaşında olmasına rağmen kendi sahasına yepyeni bir soluk getiren fotoğraf yarışmamıza gösterilen rağbetten ötürü küresel marka elçimiz adına tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyor, ödül sahiplerini tebrik ediyorum" dedi. Görüntü Dökümü:

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Ödül töreninden görüntüler 31.10.2019 - 23.29 - Haber Kodu : 191031273 ========================