DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1-İSTİKLAL CADDESİ'NDE 6. KATTAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ (2) Hasan YILDIRIM/İSTANBUL(DHA)-BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde 7 katlı binada çalışan işçi 6. kattan düşerek, hayatını kaybetti.

Olay saat 07.30'da İstiklal Caddesi 118 numarada bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre BİNANIN 6. katında tamirat işleri yapan Cihan Boz (35) isimli bir işçi çalıştığı sırada bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek, yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Boz'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri işçinin düştüğü yeri güvenlik şeridi çekerek, kapattı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor. Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Yerde yatan ceset

-Olay yerindeki ambulans ve polis ekipleri

-Çevrede toplananlar

-Genel ve detaylar 02.11.2019 -08.44 Kodu : 191102012 2 - İŞADAMI MOTOSİKLETLİ SALDIRGANDAN SON ANDA KURTULDU İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

AVCILAR'da cipi ile giden işadamı Turgay Çolakoğlu'na kimliği henüz belirlenemeyen bir motosikletli tarafından tabanca ile peş peşe ateş açıldı. İşadamı kapısını açık gördüğü üniversite binasına girerek kurtuldu.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. D-100 bağlantı karayolundan Petrol Ofisi Caddesi'ne girerek Ambarlı yönüne 34 TV 3313 plakalı lüks cipi ile giden Turgay Çolakoğlu'na onu takip eden motosikletli kişi tabancayla peş peşe ateş etmeye başladı. Saldırganı fark eden tekstilci olduğu belirtilen işadamı gaza basarak uzaklaşmak istedi. Bariyerleri açık olan özel bir üniversitenin kampüsüne giren işadamı kırılan araç camlarından hafif yaralandı. Yaralı işadamı çağrılan 112 Ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. En az 6 el ateş açan saldırgan kaçtı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak saldırıya ilişkin çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntüler

İşadamının otomobilin görüntüleri

Olay yerindeki mermi çekirdekleri

Polisler 02.11.2019 - 00.41 Haber Kodu : 191102002 ============================================= 3- İSTANBUL'DA ÇAKAR DENETİMLERİ Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL, DHA

Yetkisiz çakar kullanımının önüne geçmek için dün akşam saatlerinde İstanbul genelinde denetimler yapıldı. Usulsüz şekilde çakar lamba kullandıkları belirlenen sürücülere 2 bin 4 TL para cezası kesildi ve araçları trafikten men edildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yetkisiz çakar kullanımıyla ilgili İstanbul genelinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında trafik polislerinin yakalarında sesli ve görüntülü kayıt yapan, uzun süre çalışmaya uygun, GSM hatları üzerinden anlık veri ileten 'Giyilebilir Kamera' da devredeydi. 2 BİN 4 LİRA CEZA KESİLDİ

Yetkisiz çakar kullanan kişilere 2 bin 4 liraya kadar idari yaptırım uygulandı, çakar lambaların takılı olduğu araçlar trafikten men edildi. Zeytinburnu D-100 Karayolu Edirne istikametinde yapılan denetimlerde yetkisiz çakar lamba kullanıldığı tespit edilen 2 araca ceza kesildi.

Görüntü Dökümü:

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-Denetleme yapan trafik polisi

-Emniyet şeridinde durdurulan araçlar

-Yetkisiz çakar lamba kullanılan araçlar

-Trafik ekibinin ceza yazması

-Genel ve detay görüntüler 01.11.2019 - 20.55 Haber Kodu : 191101256 ========================================== 4- İSTANBUL GENELİNDE HUZUR DENETİMLERİ Haber -Kamera: Mustafa BAKIRHAN - Murat KORKMAZ - Şahin BOZKURT / İSTANBUL(DHA)

İstanbul genelinde Yeditepe Huzur -19 asayiş denetimi yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonluğunda gerçekleştirilen denetimlerde şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği denetimlerde araçlarda bulunanlar Genel Bilgi Taraması(GBT) kontrolünden geçirildi. Denetimlere Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı. POLİS KÖPEĞİ DE EŞLİK ETTİ

Denetimlere narkotik polisi Alex de şüpheli görülen araçlarda uyuşturucu madde araması yaptı. Denetimlerin gece yarısına kadar süreceği öğrenildi. Görüntü Dökümü:

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-Polislerden detaylar

-Denetimlerden detaylar

-Polis köpeği araması

-Polis helikopteri detayları

Genel ve detaylar

01.11.2019 - 21.59 Haber Kodu : 191101262 ==================================== 5 - KAĞITHANE'DE OTOBÜS VE İKİ OTOMOBİL BİRBİRİNE GİRDİ Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN, İSTANBUL(DHA)

Kağıthane'de belediye otobüsü ve iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kağıthane Selçuklu Caddesi Arıcılar Yolu üzerinde dün saat 22.45 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, seyir halindeki 34 RL 6752 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, önce hızlanarak geçmeye çalıştığı önündeki Mustafa Demirci'nin kullandığı 34 TG 3039 plakalı boş belediye otobüsüne, ardından da Ramazan Yılmaz'ın kullandığı 34 BFV 699 plakalı otomobile çarptı. 1 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle Ramazan Yılmaz yaralanırken, diğer sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralı Ramazan Yılmaz'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında kazaya karışan otomobiller, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralıdan detaylar

-kazadan detaylar

-otomobillerden detaylar

-genel ve detaylar 02.11.2019 - 00.06 Haber Kodu : 191102001 =================================== 6- BAKIRKÖY'DE AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ Haber-Kamera: Şahin BOZKURT / İSTANBUL,(DHA) - BAKIRKÖY'de bir ağaç rüzgarın etkisiyle kökünden sökülerek yola devrildi.

Olay, Kartaltepe Mahallesi 10 Temmuz Caddesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Yol kenarındaki ağaç, rüzgarın etkisiyle kökünden sökülerek yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı keserek yoldan kaldırdı. "ÇOCUKLUĞUMUZDA KALE YAPIP OYNARDIK"

Mahalle sakini Mehmet Besler, "Bir gürültüyle uyandık ağaç devrildi. İtfaiye hemen müdahale etti. Can ve mal kaybı olmadı. Ağaca üzüldük sadece. 40 senedir bu mahalledeyiz. Ağaç çocukluğumuzun kale yapıp oynadığımız ağaçlarından, yazık oldu" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yola devrilen ağaç

-vatandaş ile röp

-itfaiye ekiplerinin çalışması

-genel ve detay görüntüler

02.11.2019 -00.41 Haber Kodu : 191102002 =============================== 7- POLİSİ ALARMA GEÇİREN ŞÜPHELİ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHA

Sarıyer'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçınca polisi alarma geçiren minibüs sürücüsü, yaşanan uzun süreli kovalamacanın ardından Ümraniye'de yakalandı. Yakalanacağını anlayınca minibüsü sokak üzerinde bırakarak, yaya olarak kaçıp saklandığı evde yakalanan şüphelinin hırsızlık ve çocuk dilendirmekten sabıkalı olduğu öğrenildi.

Olay dün akşam saatlerinde Ümraniye'de meyadana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer Çocuk Büro Amirliği ekipleri, yolda giden 41 TL 581 plakalı minibüs sürücüsünü şüpheli bularak 'dur' ihtarında bulundu. Şüpheli, minibüsüyle kaçmaya başladı. Polisin uyarılarına rağmen kaçmayı sürdüren şüpheli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu yakasına geçti. Telsizden anons edilmesiyle polis alarma geçti. Çevredeki birçok polis ekibi şüpheli minibüsün peşine takıldı. Kovalamaca Şile yolundan Ümraniye'ye kadar sürdü. Şüpheli, ara sokaklarda izini kaybettirmek için çaba harcadı. Ekiplerden kaçamayacağını anlayan şüpheli, minibüsü Ferdi Sokak üzerinde bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Polis şüphelinin sokak üzerinde bir eve girdiğini belirledi. Sarıyer ekipleri ve Ümraniye Asayiş Büro ekipleri, etrafını çevirdikleri evde şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, polis otosuna bindirilerek emniyete götürüldü.

Ekipler, minibüste inceleme yaptı. Şüpheli Erdal. S.'nin, hırsızlık ve çocuk dilenci çalıştırmaktan poliste suç kaydı olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.