(ÖZEL)

1- İSTİKLAL CADDESİ'NDE 'MEYDAN SAVAŞI'... - İstiklal Caddesi'nde aralarında kadınlarında bulunduğu yaklaşık 10 kişi dakikalarca kavga etti.

- Kadın ve erkeklerin cam şişe ve kemerlerle birbirine girdiği kavga kameralara yansıdı. Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA

Taksim İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga kadınlar arasında başladı. Kadınlar birbirlerinin saçlarından tutarak yerlerde sürükledi. Kadınları ayırmak için araya erkek arkadaşları girdi. Kadınları ayıramayan erkekler de kavgaya dahil oldu. Erkekler birbirlerine şişe ve kemerlerle saldırdı. Bir kişi göğsünden yaralanmasına rağmen kavgaya devam etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polisler geldi. Polisin gelmesiyle kavga sona erdi. Kavganın bitmesi ile bir grup taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Polislerin gelmesiyle yaralı kişi için ambulans çağrıldı. KADINLAR KADINLARI YERDE SÜRÜKLEDİ

Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde kadınların birbirlerini saçlarından çekmesi ve yerde sürüklemesi görülüyor. Kavgaya karışan erkekler ise birbirlerine kemer ve şişelerle vuruyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kadınların saç saça baş başa kavga etmesi

-Kadınların saçlarından sürüklenmesi

-Erkeklerin de kavgaya girmesi

-Cam şişe ve kemerlerle kavgaya devam etmeleri

-Vatandaşların kavgayı izlemeleri

-Polislerin olay yerine gelmesi

-Grupların dağılması

-Kavgada yaralanan bir kişi

-Genel ve detaylar 31.08.2019 - 9.55 Haber Kodu : 190831030 =========================================================== 2 - TAKSİM'DE DOLANDIRICIYA POLİS ÇELMESİ - Taksim Meydanı'nda sahte dolarla turistleri dolandırmaya çalışan Mısırlı kaçarken polisin çelme takarak düşürmesi sonucu yakalandı. Yere yatırılan Mısırlının cebinden çok salıda sahte dolar çıktı. Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Taksim Meydanı'nda turistleri sahte dolarla dolandırmaya çalışan yabancı uyruklu kişi suçüstü yakalandı. Polis kaçmak isteyen dolandırıcıyı çelme takıp düşürdü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay dün saat 17.00 sıralarında yaşandı. Taksim Meydanı dolmuş duraklarının önünde oturan Faslı çiftin yanına gelen Mısır uyruklu Alaaeldin Razzbuk bir süre konuştuğu karı kocaya cebindeki dolarları gösterip Türk Lirası karşılığında bozdurmak istediğini söyledi. Alaaeldin Razzbuk tavırlarından şüphelenen kadın, Taksim'e yapılan cami inşaatının önünde görev yapan polise giderek durumu bildirdi. Kadının polisin yanına gittiğini gören dolandırıcı alt geçide inerek uzaklaşmak istedi. Alt geçide inen polis burada yakaladığı dolandırıcıyı meydana çıkardı.

DOLANDIRICIYA POLİS ÇELMESİ

Polisin kimlik kontrolü yapmak istediği dolandırıcı bu sırada bir anda kaçmaya başladı. Polis kaçmak isteyen Razzbuk'u çelme takarak yere düşürdükten sonra vatandaşların da yardımıyla kelepçe takarak gözaltına aldı. Üst araması yapılan Alaaeldin Razzbuk'un ceplerinden yüzlerde sahte dolar çıktı. Bir süre sonra takviye olarak olay yerine gelen polis ekipleri gözaltına alınan dolandırıcıyı işlemler için polis merkezine götürdü. Görüntü dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Dolmuş duraklarının bulunduğu yerde oturan çift

-Dolandırıcının çiftin yanına gelmesi

-Dolandırıcının cebindeki paraları göstermesi

-Kadının polisin yanına gitmesi

-Dolandırıcının alt geçide inmesi

-Polisin gelmesi ve alt geçide inmesi

-Polisin dolandırıcı ile yukarı çıkması

-Dolandırıcının daha önce çiftin oturduğu yere oturtulması

-Dolandırıcının ayağa kalkması ve bir anda kaçmaya çalışması

-Polisin dolandırıcıyı çelme takıp düşürmesi

-Yardıma gelen vatandaşlar

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Polisin dolandırıcıya kelepçe takması

-Vatandaşların polise yardım etmesi

-Dolandırıcının ceplerinden çıkarılan sahte dolarlar

-Faslı turist kadın ile röportaj

-Olay yerinde toplanan kalabalık

-Sivil polislerin gelip dolandırıcıyı götürmesi

-Genel ve detay görüntüler

==================== (ÖZEL)

3- SULTANGAZİ'DE İTFAİYE EKİPLERİ HATALI PARK NEDENİYLE ZOR ANLAR YAŞADI Haber - Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, DHA

Sultangazi'de bir kadın evde yalnız olduğu sırada intihar girişiminde bulundu. Kapıyı açması için çağrılan itfaiye ekipleri hatalı park nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlandı.

Olay, Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın ikinci katında yaşayan Ülkü Y. (36) öğle saatlerinde çok sayıda ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Kendisine ait iş yerinden çıkarak öğlen yemeği için eve gelen Ali Y. eşinin kapıyı açmaması ve evden ses gelmemesi üzerine çilingire haber verdi. Çilingir gelmeyince Ali Y. itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sokakta gelişi güzel park nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiye ekipleri, kapının kilitli olmasından dolayı eve merdivenle açık olan balkon kapısından girdi. Daireye giren itfaiye ekipleri, Ülkü Y.'yi yerde baygın halde buldu. İtfaiye ekipleri kilitli olan kapıyı açmasının ardından sağlık ekipleri de eve girdi. Burada ilk müdahalesi yapılan Ülkü Y.n ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Ülkü Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hatalı parklardan gecemeyem itfaiyeden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-İtfaiye ekiplerinin merdivenle balkona girişleri

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-İntihar eden kişiden görüntü

-Görgü tanığı ile röportaj

-Genel ve detaylar ============================================ 4- AVCILAR'DA YANGIN PANİĞİ İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'ndeki bir binanın girişindeki elektrik sayaçlarının bulunduğu bölümde çıkan yangın paniğe neden oldu. Binanın içi dumanla kaplanırken, evinde mahsur kalan yaşlı bir kadın ile bir kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Marmara Caddesi'ndeki alt tarafında işyerleri bulunan 11 numaralı binanın girişinde parlama ve küçük patlamaların ardından yoğun duman görüldü. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. Sevk edilen ekipler, yoğun duman ile kaplanan binanın özellikle üst katlarında mahsur kalanları kurtarmak için merdiven kullandı. Binanın üst katında dumandan etkilenen Gülizar Baykara (88) itafiye ve 112 Acil görevlileri tarafından sedye ile merdivenlerde taşınarak indirildikten sonra Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kontrol amacıyla götürüldü.

"KEDİSİNİ KURTARMAK İÇİN ÇABALADI"

Ebru Gülçiçek, annesi Nezahat Gülçiçek ile birlikte evlerinde kalan kedilerinin kurtarılması için itfaiye erlerinden yardım istedi. Ebru Gülçiçek görevlilerle birlikte eve girerek 'Behlül' isimli kediyi çıkardı, Ebru Gülçiçek, "Kapı kilitliydi. Behlül, çok korkaktır. Yabancıya karşı ürkektir. Duman evin içine girmiş biraz. 5 kez denedikten sonra kaba girmesini sağladım. İtfaiye erleri çok yardımcı oldu. Çok şükür Behlül'ü kurtardık" dedi. Yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgede kısa sürede çok sayıda meraklı kurtarma çalışmalarını ilgi ile izledi. Görüntü Dökümü:

--------------------- Binaya itfaiye erleri girerken Güvenlik şeridi çekilirken İtfaiye aracı merdiveni çatıya uzatırken Kedi sahibi anne ve kızı binanın dışında endişe ile gelişmeleri izlerken Ebru Gülçiçek, itfaiye eri ile kedisi 'Behlül'ü binadan çıkarırken Ebru Gülçiçek ile röportaj Yaşlı kadın binadan çıkırılırken ve ambulansa alınırken Genel ve detay görüntüler 31.08.2019 - 10.11 Haber Kodu : 190831035

========================================== 5- THY UÇAĞI TAKSİ YOLUNDAN ÇIKTI Haber: Enver ALAS / İSTANBUL,DHA

Türk Hava Yolları (THY)'nın İzmir - İstanbul seferini yapan tarifeli uçağı, İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından park pozisyonuna ilerlediği sırada taksi yolundan çıktı.

THY Basın Müşavirliği'nden alınan bilgiye göre, 147 yolcusu ve 7 mürettebatıyla İzmir-İstanbul seferini yapan THY'nin TK2307 sefer sayılı uçağı 07.28'de İstanbul Havalimanı pistine teker koydu. TC-JHM kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi uçağın, terminaldeki park pozisyonuna doğru ilerlediği sırada taksi yolundan çıktığı belirtildi. Uçakta bulunan yolcu ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu ve uçaktan tahliye edilerek terminale alındığı öğrenilirken, olayla ilgili havalimanında inceleme başlatıldığı bildirildi. Operasyonların ise sorunsuz devam ettiği açıklandı. ========================== 6- ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU KAZASI Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de hafriyat kamyonu önce bir otomobile sonra da bariyerlere çarparak devrildi. Hafriyat kamyonu sürücüsü sıkıştığı araçtan vatandaşların yardımı ile çıkarıldı.

Kaza, Arnavutköy Eski Edirne Caddesi Boğazköy ışıklar mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kayabaşı'ndan Arnavutköy'e doğru ilerleyen Kadir Ö.'nün kullandığı hafriyat kamyonu, aynı yönde seyreden Ferit Kaplan idaresindeki otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kaza anında hafriyat kamyonuna çarpmamak için manevra yapan bir başka minibüs ise başka bir otomobille çarptı. Kaza sonrası hafriyat kamyonu sürücüsü yaralanırken sıkıştığı araçtan çevredekilerin yardımı ile çıkarıldı. Kaza yerine gelen trafik ekipleri sürücü Kadir Ö.'nün 165 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazaya karışan hafriyat kamyonundaki moloz yığınları yola savrulurken kaza sonrası Kayabaşı - Arnavutköy yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekicilerle yoldan kaldırılması sonrası trafik akışı normal seyrine döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen araç

-Sürücüyü kurtarma çalışması

-Trafikten görüntü

-Kazaya karışan araçların sürücüleri ile röp

31.08.2019 - 10.34 Haber Kodu : 190831039 ============================================ 7- ASANSÖRDE 1 SAAT MAHSUR KALDI, İTFAİYE VE APARTMAN SAKİNLERİ SEFERBER OLDU İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da bir binanın asarsöründe mahsur kalan kişiyi kurtarmak için itfaiye ve apartman sakinleri seferber oldu.

Olay, Denizköşkler Mahallesi Savaşçı Sokak 5 numaralı binada meydana geldi. Akşam namazına gittikten sonra marketten alışveriş yapan Özer Batıbey, 3'üncü kattaki evine çıkmak istedi. Ancak, asansör 3'üncü katta durmasına rağmen kapı açılmadı. Özer Batıbey, bunun üzerine düğmelere basarken asansör 5'inci kata çıktı yine kapı açılmadı. Özer Batıbey'in uyarıları üzerine bina sakinleri evlerinden çıkarak Batıbey'i kurtarmak için harekete geçti. Tüm müdahalelere rağmen kapı açılmayınca itfaiyeye haber verildi. Sevk edilen ekip, asansör anahtarları ile müdahale ederken sonuç alınamadı. Elektronik panoda yapılan çalışma da sonuç vermeyince itfaiye erleri kapıyı zorlayarak açmak istedi. Bu kez bina sakinleri asansöre zarar geleceği gerekçesiyle görevlilere buna izin vermedi. İtfaiye erleri, herhangi bir olumsuz duruma karşı merkeze bilgi vererek binada beklemeye karar verdi. Asansörün aralanan ve levye ile birkaç parmak açık tutulan kapısından mahsur kalan Özer Batıbey'e moral verilmeye çalışıldı. Komşuların ve yaşlı adamın eşinin getirdiği peçete ve şişe suyu asankör kapısı aralığından Batıbey'e verildi. Binanın asansöründen sorumlu firmanın çalışanı şehir dışında olduğunu bildirirken, Büyükçekmece'de oturan arkadaşını müdahale için yönlendirdi. Asansör tamircisinin Avcılar'a gelmesi ile yaklaşık 1 saat asansör kabininde mahsur kalan Özer Batıbey dışarı çıkarıldı. Batıbey, komşuların kapının zorlanarak açılmasına izin vermemesine tepki gösterdi.