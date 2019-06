DHA İSTANBUL BÜLTEN - 3

Uğur CAN - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA Bayramın 2'inci gününde Eminönü'nde izdiham yaşandı. Vapur iskelesi ile tramvay istasyonu kalabalığı caddeye kadar taştı. Bayramın ilk günü evlerinde ve yakınlarıyla bayramlaşarak geçiren İstanbullular 2'inci gününde kendilerini dışarı attı. İstanbulluların ziyaretlerinde tercih ettikleri yerlerden biri olan Eminönü'nde izdiham yaşandı. İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na vapurla geçenlerin fazlalığı nedeniyle deniz ulaşımının merkezi konumundaki Eminönü iskelesi doldu taştı. Vapur iskelesi ile tramvay istasyonu kalabalığı caddeye kadar ulaştı. Araçların arasından geçenleri ile sürücüler arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı. İstanbullulardan Adalar'ı tercih edenler de fazlaydı. Ada vapurları da dolup taşarken Büyükada'da oldukça kalabalık bir gün geçirdi.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Eminönü'ndeki izdihamdan görüntüler

-Tramvay istasyonundaki kalabalık

-Vapur iskelesindeki kalabalık

-Vapurlardaki kalabalık

-Ada vapuru

-Büyük Ada'dan kalabalık görüntüler

Detaylar

===============

4- (Ek bilgilerle) Kablo hırsızları kovalamaca sonucu yakalandı

Haber: Alper KORKMAZ - İbrahim YILDIZ - Çağatay KENARLI / Kamera: İSTANBUL, DHA

İstanbul Havalimanı'nda yapımı süren cami inşaatına hırsızlık için gelen şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Olay sabah saat 06.30 sıralarında İstanbul Havalimanı girişinde yapımı süren cami inşaatı sahasında meydana geldi. İçinde 9 kişinin bulunduğu çalıntı araçtan şüphelenen İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, aracı durdurmak istedi. Şüpheliler, 'Dur' ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı. Kovalama anında şüpheliler içinde bulundukları araçtan havalimanı inşaat sahasından çaldıkları 50 kilo ağırlığındaki fiber kablo sarılı büyük makaralar attı. Hırsızları kovalayan polis ekiplerine jandarma ekipleri de destek verdi. Polis, şüphelilerin bulunduğu aracı durdurmak için önce havaya ardından da aracın lastiklerine ateş etti. Durmayan şüpheliler Kemerburgaz-Göktürk istikametine doğru kaçmaya devam etti. Odayeri Sapağı yakınına geldiğinde şüpheliler araçtan inerek kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu şüpheliler Şendoğan C., Özgür K., Sebahattin C., Ferit C., Yaşar K., Emre G. ve Kadir U. yakalandı. Diğer 2 şüpheli ise ormanlık alana koşarak kaçtı. Emniyette işlemleri süren şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.