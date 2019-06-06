DHA İSTANBUL BÜLTEN - 3

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SUUDİ KRALI SELMAN BİN ABDÜLAZİZ İLE BAYRAMLAŞTI Haber: İSTANBUL,(DHA)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Selman bin Abdülaziz karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu. İkili ilişkiler ve bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanlığı süresince gösterdiği çabalar dolayısıyla teşekkür etmiştir. ==================== 2- (GENİŞ HABER) ŞİLE SAKLIGÖL'DE ÇARDAK ÇÖKTÜ, VATANDAŞLAR GÖLE DÜŞTÜ Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Nurcan KIRCALI-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA)

Şile Saklıgöl'de bir çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü. Korku ve paniğin yaşandığı olayda göle düşenler çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay Şile Saklıgöl'de meydana ageldi. Vatandaşlar bilinmeyen bir nedenle çardağın çökmesiyle göle düşerek suda mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar hemen suya atlayarak göle düşen vatandaşlara yardım etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Büyük korku ve paniğin yaşandığı olayda suya düşenler itfaiyenin ve vatandaşların çabası ile gölden çıkarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Göle düşen hamile bir kadın tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir görgü tanığı,ö15-20 kişilik bir grup burada oturuyorlardı. Bir anda çardak çöktü ve göle düştüler. Aralarında hamile bir kadın ve çocuklarda vardı. Çevredekiler hemen yardıma koşarak gölden çıkarmaya çalıştılarö diye konuştu. Öte yandan Şile Saklıgöl'ün bayram tatilinde vatandaşların yoğun ilgi göstermesi sebebiyle kalabalık olduğu da gözlendi.

Görüntü dökümü:

--------------------

-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Saklıgöl'den detaylar

-CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

-Vatandaşların suya düşenleri kurtarmaya çalışması

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Çöken çardağın parçaları

-Ambulans ve jandarma ekiplerinden görüntü

-Saklıgöl'den görüntü

-Görgü tanıkları ile röp

-Çardakta oturanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler ================ 3- SOYLU'DAN ORDU'DAKİ VIP TARTIŞMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA (1) Haber - Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Esenler Dörtyol'da Trabzonlular Derneği'nin düzenlediği etkinlikte konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'da yaşanan VIP tartışmasına ilişkin açıklamasında İmamoğlu'nun valiye hakaret ettiğini söyledi. AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI YAPTIM O LİSTEDE ADIM YOKTU. VIP KULLANMADIM

Soylu şöyle konuştu:

"Bakın dün Trabzon'da havalimanında indi. Çok üzüldüğüm bir olay anlatacağım. Ben VIP kullanacağım. Ben bunu da söyleyeyim; Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptım VIP kullanmadım. Hakkım yoktu çünkü. Çünkü bir Genel Başkan olarak o listede adım yazmıyordu. Bana ne hak verilirse onu yaparım. Ak Parti Genel Başkan Yardımcılığı yaptım o listede adım yoktu. VIP kullanmadım. İktidar partisiyim daha. Ben oraya gitsem beni kim çıkaracak. Ama şundan ürktüm; hakkın hukukun yok. Olmadığın halde kullanıyorsun, yararlanıyorsun. Bu yanlış bir şey. Taa ne zamana kadar. Milletvekili olana kadar oralardan yararlanmadım. Sonra milletvekillerinin içerisinde olduğum zaman 2015'in Haziranına kadar. Nasıl kullanıyorsun. Yanında bir milletvekili arkadaşın olur, yanında bir kişi getirme hakkı var. Sende gerekirse oralara kadar girersin. Aksi taktirde kullanamazsın."

"ALLAH KİMSEYİ GÜÇ ZEHİRLENMESİNE DÜŞÜRMESİN"

Soylu, "Şimdi Trabzon'a geldi kullandı. Arkadaşlar nezaket göstermişler. Ben buradan çıkmak istiyorum demiş, çıkartmışlar. Sonra Ordu'da kullanmak istemiş. Demişler ki bak özel uçakla gidiyor. 14 kişi. İstirham ederim. Öbür taraftan alalım geçecek zaten, bir problem yok. Valiye it dedi it. Allah kimseyi güç zehirlenmesine düşürmesin." dedi. "ALLAH KİMSENİN ELİNE BUNLARI DÜŞÜRMESİN"

Soylu, "Hani şurada, Hadımköy'de bir genç kafeteryasında ona bir soru sordu. Bakın hanımına bıçak çektiler. Çocuğun sürekli yurt dışından arayıp telefonlarını sosyal medyadan verdiler. Ve sabahtan akşama kadar taciz ettiler. Hala taciz ediyorlar. Tehdit ediyorlar. Çocuk sipariş alamıyor. Allah kimsenin eline bunları düşürmesin" şeklinde konuştu. 'KANDİLDEKİLERLE BERABER YÜRÜYECEKLERE İSTANBUL TESLİM EDİLECEKSE BİZİM SÖYLEYECEK BİR SÖZÜMÜZ YOK'

Soylu, "Böyle zihniyetteki insanlara İstanbul teslim edilecekse, yarın HDP ile PKK ile Kandildekilerle beraber kol kola yürüyeceklere İstanbul teslim edilecekse bizim söyleyecek bir sözümüz yok" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Soylu'nun açıklaması ================== 4 - SIRP MODEL SEVGİLİSİNDEN ŞİDDET GÖRDÜ; ŞİKAYETÇİ OLDU * VAHŞİCE BENİ DÖVDÜ Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Ortaköy'de iki yıldır birlikte yaşadığı organizatör sevgilisi Çağrı T.'nin kendisini darp ettiğini iddia eden Sırp model Tanja Dukiç, polise başvurarak sevgilisinden şikayetçi oldu. Dukiç polisteki ifadesinde sevgilisi ile arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığını belirterek, "Tartışma büyüyünce saat 00.00'da Çağrı beni tekme ve yumruklarla darp etti. Darbeler netincesinde vücudumun muhtelif yerlerinde morluklar oluştu. Vahşice beni dövdü. Daha sonra kurtulmak istediğim sırada Çağrı boğazıma bıçak dayadı. Bulunduğum odanın kapısını kilitleyerek dışarıya çıkmamı engelledi" dedi. YAŞADIĞI ŞİDDETİ ANLATTI

Tanja Dukic,Beşiktaş Asayiş Şube Müdürlüğü'ne verdiği ifadesinde yaşadığı şiddeti anlattı. Türkçe bilmediği için tercüman eşliğinde ifade veren Dukiç, 2 yıl önce Türkiye'ye çalışmak amacıyla geldiğini söyleyerek, "Çağrı T. benim erkek arkadaşımdır. Kendisiyle 2 yıl önce tanıştım. Yaklaşık 1,5 yıldır Çağrı T.'nin Ortaköy'deki ikametinde kalmaktayım. 2 Haziran 2019 günü sat 20.00'de Çağrı ile ikametinde kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Bu tartışma 4 saat sürdü. Tartışma büyüyünce saat 00.00'da Çağrı beni tekme ve yumruklarla darp etti. Darbeler netincesinde vücudumun muhtelif yerlerinde morluklar oluştu. Daha sonra kurtulmak istediğim sırada Çağrı boğazıma bıçak dayadı. Bulunduğum odanın kapısını kilitleyerek dışarıya çıkmamı engelledi. 3 Haziran 2019 günü saat 10.00 sıralarında kapının kilidini açtı ve beni bıraktı" dedi. Dışarıya çıktığını, tanımadığı bir kişiye yaşadıklarını anlattığını, onun yönlendirmesi ile polise gittiğini söyleyen Tanja Dukiç, "Beni darp eden, tehdit eden, hakarette bulunan, özgürlüğümü kısıtlayan Çağrı T.'den davacı ve şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum" diye konuştu. Tanja Dukiç, ardından Türkiye'den ayrılarak Sırbistan'a gitti.

DUKİÇ: VAHŞİCE BENİ DÖVDÜ

Tanya Dukiç, DHA muhabirine yaptığı açıklamada psikolojisinin tamamen bozulduğunu, olay günü fotoğraf çekimi için dışarı çıktığını ve Çağrı T.'nin kendisini aldığını anlattı. Dukiç, "Çağrı ile aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Ona 'kavga etmeyelim' dedim. Ancak o vurmaya devam etti. Beni itti. Yere düştüm bacaklarıma vurdu. Altıma işedim. Kulaklarımdan kan geldi. Soğuk duşa itti beni. Vahşice beni dövdü. Beni öldürmek istedi. Bıçağı boğazıma dayadı. Şiddetten sonra ben yaşadığımı hissetmemeye başladım. Beni odaya kitledi; beni bıçakla öldüreceğini söyledi" ifadelerini kullandı. Görüntü Dökümü:

----------------------

-Tanja Dukiç'in fotoğrafları

-Dukiç'in darp fotoğrafları

-Sevgilisi Çağrı T. ile fotoğrafları ====================== 5- (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM YOĞUNLUĞU Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

Bayramın 3'üncü gününde de Eminönü'nde yoğunluk yaşandı. Vapur iskelesi ile tramvay istasyonu kalabalığı caddeye kadar taştı. İstanbullular bayramın son günün de de kendilerini dışarı attı.

İstanbulluların ziyaretlerinde tercih ettikleri yerlerden biri olan Eminönü'nde yoğunluk yaşandı. İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na vapurla geçenlerin fazlalığı nedeniyle deniz ulaşımının merkezi konumundaki Eminönü iskelesi doldu taştı. Vapur iskelesi ile tramvay istasyonu kalabalığı caddeye kadar ulaştı.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Havadan yoğunluk görünüleri

-Tramvay istasyonundaki kalabalık

-Vapurlardaki kalabalık

-Genel ve detaylar =================== 6- (Geniş haber) FATİH'TE HAREKETLİ DAKİKALAR *Araçlara çarpa çarpa polisten kaçtı Haber - Kamera: ALPER KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Fatih'te polisin 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü polisi harekete geçirdi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda çok sayıda araca çarparak polisten kaçmaya çalışan yabancı uyruklu sürücü a

Olay, Fatih Yusufpaşa'da meydana geldi. Yusufpaşa'da polis ekipleri otomobiliyle seyir halindeki Fas uyruklu Mohamed El Monaddame'den şüphelenerek durdurmak istedi. Polisin şüpheli gördüğü otomobil sürücüsü polisin 'Dur' ihtarına uymayarak Kocamustafapaşa Mahallesi'nde ara sokaklara girerek kaçmaya başladı. Fatih Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerini alarma geçiren şüpheli için mahalleye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. POLİS BİBER GAZI SIKTI

Polisten kaçmaya çalışan sürücü aniden bir ara sokağa girince bu sırada sokakta oyun oynayan çocuklar büyük tehlike atlattı. Oyun oynayan çocuklar kendilerini son anda kenara atarken, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırama çıkarak burada park halindeki bir motosiklete çarptı. Çarptığı motosiklet nedeniyle bir süre duraksayan sürücüyü yakalamak için bir polis memuru polis otosundan inerek camdan sürücüye biber gazı sıktı. Yaşanan bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşadıkları olayı anlatan ve sokakta oyun oynadıklarını söyleyen 10 yaşındaki Nefes Kaya , "Dönüş yaparak sokağa girdi. Polis arkadan çarptı. Karşıya geçtik apartmana girdik. Sonra polis biber gazı sıktı. Daha sonra öbür sokağa geçti orada yakaladılar. Ben orada kilitlendim arada kalıyordum yoksa. Arkadaşım kurtardı beni" diye konuştu.

OTOMOBİLE ÇARPINCA YAKALANDI

Çok sayıda araca, motosiklete ve bir polis otosuna çarparak kaçışını sürdüren şüpheli araç girdiği ara sokakta önüne çıkan bir başka otomobile daha çarparak durdu. Polisi alarma geçiren şüpheli Mohamed El Monaddame, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis Merkezi'ne götürüldü. Polis ekipleri otomobil içeresinde incelemelerde bulundu. Otomobil içinde alkol şişesinin olduğu görüldü. Olayı anlatan bir başka görgü tanığı İsmet Köse ise ," Yusufpaşa'da kaçmaya başladı. Polis durdurmak istedi durmadı. Sokakta insanlar vardı onları ezecekti. Olayları önleyen bu araba oldu" dedi. Görüntü Dökümü:

----------------------

-Güvenlik kamerasından görüntü

-Motosikleti ezilen vatandaş ile röp.

-Ezilme tehlilkesi atlatan çocuklarla röp.

-Görgü tanıkları ile röp.

-Yakalanan şüpheli araçtan görüntü

-Sokak ve caddeden görüntü

-Polis araçlarından görüntü

-Genel ve detaylar =================== 7- BEYOĞLU'NDA 16 YAŞINDAKİ KIZ EVİNİN ÇATISINDA ÖLÜ BULUNDU Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

Beyoğlu'nda 16 yaşındaki kız çocuğu yaşadığı evin çatısında ölü bulundu. İlk belirlemelere göre intihar ettiği anlaşılan kızın annesinin daha önce hastalıktan öldüğü babasının da cezaevinde olduğu belirtildi.

Beyoğlu, Doğramacı Şakir Sokak'taki meydana gelen olay saat 15.00'de ortaya çıktı. 16 yaşındaki Sultan G.'yi göremeyen yakınları onu aramaya başladı. Sultan G.'yi yaşadığı evin çatısında boynunda iple bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sultan G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın ölüm haberini alan akrabaları koşarak geldikleri evin önünde gözyaşı döktü. Sultan G.'nin annesini hastalıktan kaybettiği, babasının da cezaevinde olduğu için akrabalarıyla yaşadığı ve son zamanlarda psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Polisin yaptığı olay yeri incelemesinde ilk belirlemelere göre Sultan G.'nin intihar ettiği anlaşılırken, ceset ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olay sonrası başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

---------------------

-Olay yerindeki polis ve sağlık ekipleri

-Olay yerinde toplanan kalabalık

-Sultan G.'nin ölüm haberini alan yakınlarının feryatları

-Sultan G.'nin ölüm haberini alıp koşarak gelen yakınları

-Genel ve detaylar ==================== 8 - (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) İSTANBULLULAR SERİNLEMEK İÇİN ŞİLEYİ TERCİH ETTİ Haber - Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA

Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde vatandaşlar serinlemek için Şile'yi tercih etti. Bayramı İstanbul'da geçiren İstanbullular, Şile Plajı'nda denize girdi. Plajda yoğunluk oluştuğu görüldü. Görüntü Dökümü:

----------------------

-Denize girenlerden görüntü

-Yoğunluktan görüntü

-Genel ve detaylar ====================== 9 - HEYBELİADA'DA ORMAN YANGINI *Yangın kısa sürede söndürüldü. Haber - Kamera: Cem TURSUN / İstanbul DHA

Heybeliada'da ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangını gören vatandaşlara itfaiyeye ihbarda bulundu. Yangın, Heybeliada İtfaiye'ne bağlı ekipler tarafından büyümeden kısa sürede söndürüldü. Olay yerine tedbir amaçlı yangına müdahale için helikopter de geldi. Ancak yangının söndürülmesi nedeniyle helikopter müdahale etmeden geri döndü.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Soğutma çalışmasından görüntü

-Helikopter ve itfaiye ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar ====================== 10- MERAL AKŞENER İSTANBUL İL TEŞKİLATIYLA BAYRAMLAŞTI Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL, (DHA)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Teşkilatı ile bayramlaştığı toplantıda, "Keşke Sayın Erdoğan, İstanbul seçimlerinin sonuçlarını başlangıçtaki tavrıyla kabul etseydi. Millet iradesine saygı duyan bir konuşmaydı. Biz zannettik ki bundan sonra Türkiye normalleşecek. Herkesin Cumhurbaşkanı olma yolunda bir irade ortaya koyacak" dedi.

Partisinin İstanbul İl Teşkilatı ile bayramlaşma merasimi için İl Başkanlığı'nda bir araya gelen Meral Akşener, bayramlaşma öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Meral Akşener, "Bizim bir özelliğimiz var. O da haksızlığa karşı tavır koymak. Milletimizin bu refleksini en iyi bilmesi gereken kişi de Erdoğan'dır. Çünkü bu millet, kendisine 'Muhtar olamaz' denildiğinde, milletimiz inatlaştı, Başbakan yaptı, partisini iktidara getirdi, arkasından Cumhurbaşkanı seçti, arkasından da Başkan yaptı" diye konuştu.