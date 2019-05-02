DHA İSTANBUL BÜLTEN - 4

1- "MASA ÖRTÜSÜ SERME" CİNAYETİ KAMERADA Hakan KAYA-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)- Levent'te aynı iş yerinde çalışan 3 arkadaşın masa örtüsü tartışması çıkışta kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişiyi öldüren 2 kişiyi de yaralayan M.C.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet anının ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Etiler Levent Çarşı'da geçen Cumartesi saat 00.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nisbetiye Mahallesi, Nisbetiye Caddesi'nde bulunan bir restoranda çalışan garsonlardan 25 yaşındaki M.C.G., aynı yerde çalıştığı Suriye uyruklu Z.H (25) ile masa örtüsü serme sırası nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmaya daha sonra iş arkadaşları Suriye uyruklu M.H ve V.A. da karıştı. Tartışma bir süre sonra son buldu. Tartışmanın ardından M.C.G., iş çıkışı Levent Çarşı'da yürürken gördüğü Z.H'ye silahla ateş etti. Z.H. vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli, daha sonra yaklaşık 200 metre ileride tartıştığı diğer iş arkadaşları M.H. ve V.A.'ya da rastladı. M.H ve V.A.'yı da vuran M.C.G. daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla M.H. ve V.A. hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan V.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin bindiği taksiyi tespit eden ekipler, olaydan kısa bir süre sonra M.C.G.'yi Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde taksi içerisinde yakaladı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği'ne getirilerek işlemleri yapılan şüpheli M.C.G., Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Cinayet şüphelisi M.C.G. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Dünya bu akımı konuşuyor! Zirvede Türkiye var Fabrikadaki patlamada ölen Şura, gözyaşlarıyla uğurlandı Rize'de kaybolan 2 çocuk, 17 saat sonra ormanda sağ bulundu (9)

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan, cinayet anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde M.C.G.'nin, arkadaşıyla yürürken arkasındaki Z.H.'ye biranda silahla ateş ettiği görülüyor. Olayın ardından ise M.C.G.'nin yanında bulunan arkadaşı ile Z.H.'nin yanındaki kişinin kaçtığı görülüyor. Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Cinayet zanlısının yolda yürürken arkasındaki kişiye ateş etmesi

-Olayın ardından cinayet zanlısının yanında bulunan kişilerin kaçışması

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

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-Şüphelinin Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği'nden çıkışı

-Genel ve detaylar ======================= 2- BAKAN KURUM: SIFIR ATIK UYGULAMASIYLA 100 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANMIŞ OLACAK Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK / İSTANBUL(DHA)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu öğrencilerince düzenlenen "Sıfır Atık Eko Bilim Fuarı"nın açılışında konuştu. İklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için bakanlık olarak birçok proje gerçekleştirdiklerini söyleyen Kurum, "Bunlardan biri millet bahçesi projesi. Millet bahçesiyle şehirlerimize ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz yeşil alanları kazandırıyoruz. Hedefimiz, her ile 1 tane millet bahçesi yapmak ve kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak" dedi.

"100 BİN KİŞİYE DOĞRUDAN İSTİHDAM SAĞLANMIŞ OLACAK"

Atıksu arıtma tesisleri yaptıklarını anlatan Kurum, "Hem atık su arıtma, hem düzenli depolama tesislerinin sayısını nüfusumuzun yüzde 100'üne hizmet verecek şekilde çıkarmak istiyoruz. Bakanlık olarak doğayı ve çevreyi korumak ve bize bırakılan emanetleri gelecek nesillere en iyi şekilde aktarabilmek adına korunan alan metrekaremizi 2023'te şu anki alandan 2,5 kat artırarak, korunan alanları dünya verilerine göre ülke nüfusunun yüzde 17'si seviyesine çıkarmak için gayret gösteriyoruz. 2023 yılında tüm şehirlerimizde sıfır atık uygulamasına geçilmiş olacak. Bu uygulamayla da inşallah yıllık 20 milyar lira tasarruf 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlanmış olacak" diye konuştu. "2021'DE DEPOZİTO UYGULAMASINA GEÇECEĞİZ"

Bakan Kurum, sıfır atık projesi kapsamında Türkiye çapında bakanlığın 16 bin 700 kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçtiğini belirtti. Uygulamayla 2023'e kadar tüm ilçelerde, şehirlerde atıkların kaynağında ayrıştırılacağını kaydeden Kurum, sıfır atık uygulamasının başka ayağının da plastik poşet kullanımını azaltmak olduğuna işaret etti.

Kurum, "Plastik poşetleri 1 Ocak itibarıyla ücretli hale getirdik ve kullanımda yaklaşık yüzde 75 azalma gördük. Gelecek nesillere daha çevreci, doğaya saygılı şehirler bırakmak adına bu uygulamayı yürütüyoruz. Akabinde 2021'de depozito uygulamasına geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARA SESLENDİ

Çocuklara seslenen Kurum, "Siz hepiniz çevre ve şehircilik bakanısınız. Ben size bu yetkiyi veriyorum. O yüzden çevreyi kirleten herkesi uyarın, yapmış olduğunuz projeleri anlatın ki şehirlerimizi, memleketimizi güzel şekilde gelecek nesillere aktaralım" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, fuarın açılış kurdelesini çocuklarla kestikten sonra fuar alanını gezerek, çocuklardan projeleri hakkında bilgi aldı. Görüntü Dökümü:

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-Fuar genel ve detaylar

-Bakan Kurum konuşması ======================== 3 - BAKAN KURUM: ÜLKEMİZDE 6,7 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK / İSTANBUL(DHA)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu öğrencilerince düzenlenen Sıfır Atık Eko Bilim Fuarını ziyaret etti. Kurum, fuar programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurum, "Önümüzdeki süreçte ülkemizde 6,7 milyon konutun dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunların acil olanı da bizim tespitlerimize göre 1,5 milyon olduğunu düşünüyoruz" dedi.

İstanbul'un tüm ilçelerindeki tespitlerin devam ettiğini belirten Kurum, "Yeni belediye başkanlarımızın gelmesiyle birlikte tespitler devam ediyor. Mayıs ayı içerisinde belediye başkanlarımız valilik kanalıyla bu tespitleri bize bildirecek. İstanbul'un tüm ilçelerindeki tespitleri valimiz bu hafta kendilerine bildirecekler. Bir ofiste o tespitleri bire bir her belediyeyi çağırarak alacağız. Geçtiğimiz hafta sonu Kızılcahamam'da yaptığımız kampta tüm belediye başkanlarımıza önümüzdeki 5 yıllık süreçte, kentsel dönüşümden alt yapıya millet bahçelerine depolama, atık su arıtma tesislerine ilişkin birçok görüş alışverişinde bulunduk ve 2023 hedeflerimizi anlattık. Manifesto çerçevesinde şehirlerimiz için yapılması gerekenleri aktardık. Bunlardan gelecek planlamaya göre ki önümüzdeki 5 yıllık süreci kendilerinin planlamasını istedik. O plan dahilinde bakanlık olarak 5 yılımızı planlayıp, yıllar itibariyle yapacağımız işi de biliyor olacağız" dedi.

"BU YILLIK 300 BİN KONUT DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

"En önemli önceliğimiz kentsel dönüşüm" diyen Kurum, "Kartal'dan sonra Kağıthane'de böyle bir olay meydana geldi. Bir bina kendiliğinden yıkıldı, diğer binayı da güvenlik gerekçesiyle biz yıktık. Etrafındaki 24 binayı boşalttık. Tespitlerimiz devam ediyor. Orada ruhsatı, iskanı olmayan riskli tüm binaların tespitlerini yapacağız ve o bölgede de yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm projesine gireceğiz" diye konuştu.

Kurum, "Acil öncelikli olan İstanbul'da tüm Türkiye'mizdeki bütün alanlara gidip, bu yıllık 300 bin konut dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu 300 bin konutun da yüzde 10'unu Toplu Konut Dairesi Başkanlığı'mız eliyle, kalanına da belediyelerimize hem maddi, hem teknik destek vermek suretiyle bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. Buna ilişkin çalışmalarımızı İstanbul'un tüm ilçelerinde yürütüyoruz" dedi. "MAĞDURİYETİ ÖNLEMEK ADINA DÜZENLEMELER YAPIYORUZ"

"İstinaf duvarlarıyla alakalı tehlike arz ettiğini düşündüğümüz yerlerde tespitlerin yapılmasına ilişkin yine bir talimat gönderdik" diyen Kurum, "Tespitlerin yapılıp bize bildirilmesi halinde de o bölgelerde gerekli önlemi alacağız. 6306 yasa ile alakalı kentsel dönüşümde yaşanan zorlukları çözmek adına hem hak sahiplerinin, hem de yüklenicilerimizin yaşadığı sorunu çözecek bir düzenlemeyi hazırlıyoruz. Uzun süre devam etmeyen kentsel dönüşüm firmalarına ve hak sahiplerine belli hakları getireceğiz. Bu çerçevede eğer bu tek taraflı bir problemse fesih hakkına kadar hem vatandaşlarımızın mağdur olmasını engellemek hem de bu süreçlerinin sürecini uzattığımız zaman sadece kendisi değil etrafını ilgilendiren konularda mağduriyeti engellemek adına böyle düzenlemeler yapıyoruz. Hedefimiz 2023'e kadar bakanlığımızı ilgilendiren tüm alanlarda belediyelerimizle uyum içerisinde vatandaşımıza hizmet kalitesini artıracak projeleri planlı bir şekilde yapacağız. Ancak buradaki önceliğimiz de acil öncelikli işler" şeklinde konuştu.

"6,7 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Kurum, "Acil gördüğümüz yerlerden başlamak suretiyle kentsel dönüşümü başlatacağız. Bu aciliyet de açıkçası vatandaşımızın hem can güvenliğini hem mal güvenliği korumak adına hızlı bir şekilde tedbir alacağımız yerler olacaktır. Fiilen şuan Esenler, Üsküdar, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Kartal'da hemen hemen tüm ilçelerde bu çalışmayı yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte ülkemizde 6,7 milyon konutun dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunların acil olanı da bizim tespitlerimize göre 1,5 milyon olduğunu düşünüyoruz. Bu 1,5 milyon adeti her yıl 300 bin yaparak önümüzdeki 5 yıllık süreçte 2023'e kadar acil dönüştürülecek alanların dönüşümü sağlayacağız. Buna Emlak Bankası da İller Bankası da destek olacak. Yine Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da bu sürece ilişkin destekleri alıp kentsel dönüşüm projelerini destekleyeceğiz. Bir kısmını da TOKİ eliyle yapacağız" dedi. Görüntü Dökümü: ---------------------------

-Bakan Kurum'un soruları yanıtlaması

=================== 4-İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU IDEF'19 FUARINI ZİYARET ETTİ Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'19'u ziyaret etti. Bakan Soylu ilk olarak İçişleri Bakanlığı'nın standına gitti. Burada incelemelerde bulunan Soylu yetkililerden bilgi aldı. Jandarma'nın ASELSAN ile geliştirdiği yüz duygu tanıma sistemini inceledi. Bakan Soylu daha sonra burada Jandarma köpeğinin eğitmeni eşliğinde yaptığı gösteriyi izledi. Buradan Emniyet Genel Müdürlüğü standına geçen Soylu, yine incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Soylu burada eğitimi devam eden narkotik köpeklerini inceleyerek, polis narkotik köpeğinin erik dalı oynamasını izledi. Görüntü Dökümü:

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-Soylu'nun gelişi

-İncelemelerde bulunması

-Yetkililerden bilgi alması

-Köpeklerin görüntüsü

-Jandarma köpeğinin gösteri yapması

-Polis köpeğinin gösterisi

-Genel ve Detaylar ========================= 5 - OYUNCU DENİZ ÇAKIR 8 EKİM'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK