DHA İSTANBUL BÜLTEN - 6

1- BOĞAZ'DA SİS NEDENİYLE ÇOK SAYIDA VAPUR VE TEKNE SEFERİ İPTAL EDİLDİ Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Ramazan EĞRİ-Gamze ÇELİK/İSTANBUL, DHA

İstanbul'da, dün geceden itibaren etkisini gösteren ve öğle saatlerinde kaybolan sis, tekrar etkili olmaya başladı. Sis nedeniyle, çok sayıda şehir hatları vapurları ile özel işletmelere ait tekne seferleri iptal edilirken, vatandaşlar dolmuş ve taksilere hücum etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A. Ş. tarafından yapılan açıklamada, özellikle İstanbul Boğazı üzerinde yoğunlaşan sis nedeniyle, Eminönü-Sarıyer-Rumeli Kavağı ve Üsküdar-Beykoz-Anadolu Kavağı, Eminönü-Adalar ve Beşiktaş-Adalar, Eminönü-Üsküdar, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Eminönü ve Beşiktaş-Kadıköy arasındaki vapur seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi. Çok sayıda vapur seferlerinin iptal edilmesinin ardından özel işletmelere ait birçok tekne seferi de iptal edildi.

Deniz seferlerinin iptal edildiğinden habersiz iskelelere gelen vatandaşlar, bir süre iskele önlerinde bekledi. Seferlerin sis dağılana kadar yapılamayacağını öğrenen vatandaşlar dolmuş ve taksilere hücum etti.

Görüntü Dökümü

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-Beşiktaş İskelede kalabalıktan detay görüntü

-Seferlerin iptal edildiği anonsu

-Seferlerin iptal edildiği yazan duyuru yazısından detay görüntü

-Dolmuş ve taksi bekleyen insanlardan detay görüntü

-Bazı vatandaşların dolmuşlara binmeye çalışması

-İskeleden genel ve yakın detaylar 20.02.2019 - 18.01 Haber Kodu : 190220218 2 - TAKSİM'E ÇÖKEN SİS BULUTUNUN HIZLANDIRILMIŞ GÖRÜNTÜLERİ Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA

İstanbul'da sis akşamüzeri de etkili oluyor. Taksim'e çöken sisi bulutlarının hızlandırılmış görüntüleri ilginç görüntüler oluşturdu. Görüntü Dökümü:

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-Taksim'e çöken sis bulutunun hızlandırılmış görüntüleri 20.02.2019 - 18.10 Haber Kodu : 190220222 3- KARTAL'DA EVLERİNİN YIKILIŞINI KAMERAYA KAYDETTİLER Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA

Kartal'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımına başlandı. Vatandaşların yıkılan evlerini cep telefonu kamerasına kaydettikleri görüldü.

Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı da riskli bulunarak yıkılmıştı. Aynı caddede bulunan ve kısa süre önce boşaltılan binalardan 6 katlı Uzunlar apartmanının da yıkımına başlandı.

Polis, yıkımı gerçekleştirilen binaların bulunduğu ve paralelindeki sokakları güvenlik gerekçesiyle bariyerlerle trafiğe kapattı. Bugün yıkımına başlanan Uzunlar apartmanı sakinleri, evlerinin yıkılma anını cep telefonu kameralarıyla kayda aldı. Evlerinin yıkımını izlerken kameraya da kaydeden Emin Uzun, "28 yıldır burada oturuyorum. Tabi ki, yıkılmayı acı bir hüsran içinde seyrediyorum. Tabi ki, üzgünüz, anılarımız her şeyimiz burada. Çocukluğumuz burada geçti, ta topraktan itibaren. Ne yapalım üzgünüz ve seyrediyoruz. Mahcup bir şekilde. Yapacak bir şey yok. İnşallah, en kısa zamanda tekrar dönmeyi umut ediyoruz buralara. Artık anı olarak kalacak, aklımıza geldiği zaman, eski anılarımızı depreştirmek için bakacağız. Açacağız, seyredeceğiz. Çocuklara göstereceğiz, oğlum veya kızım 'bak böyleydi ne halde geldi ne oldu' Bir anı olarak kalacak bizde bu. Her ne kadar kötü bir anı olsa da ne yapalım saklayalım." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Sokak üzerinde bekleyen polisler

-Yıkılan ev

-Ev sahibiyle röp.

-Yıkımı izleyen vatandaşlar

-Yıkımı cep telefonuna kaydedenler

-Genel ve detay 20.02.2019 - 15.46 Haber Kodu : 190220167 4 - (Geniş Haber) BÜYÜKÇEKMECE'DE PATLAMA: 1 ÖLÜ Haber-Kamera: Alper KORKMAZ -Çağatay KENARLI / İSTANBUL , (DHA)

Büyükçekmece'de 4 katlı binanın ikinci katında meydana gelen patlama ve yangın sonrası 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Güvercin Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 2. katında meydana geldi. 37 yaşındaki Kader Demirci'nin yaşadığı dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ise dairede yangın çıktı. Patlama sesiyle büyük korku yaşayan mahalle sakinleri, durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Demirci'nin yardım çığlıkları üzerine mahalle sakinleri, içeri girmeye çalıştı. Mahalle sakinleri, yükselen alevler ve kapalı kapılar nedeniyle Demirci'yi içeriden çıkaramadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. İçeriye giren 112 ekipleri, patlama esnasında içeride olan Kader Demirci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri, binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bomba uzmanı polisler daire içerisinde e bina çevresinden incelemelerde bulundu. Patlamanın nedenine ilişkin başlatılan çalışmalara İGDAŞ ekipleri de katıldı. Meydana gelen patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu tahmin edilirken, kesin nedeni incelemelerin ardından ortaya çıkacak.

Görgü tanıkları patlama sesi duyduklarını ardından alevlerin yükseldiğini ifade etti. Bu arada yangın anı ve yaşanan patlama çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaşanan olayı anlatan ve bir ihmal olduğunu düşündüğünü söyleyen görgü tanıklarından Murat Alparslan Karcı, "Bir patlama sesi duyduk hemen koştuk geldik. Bir baktık binadan alevler çıkıyor binadan da sesler geliyor. Binanın çelik kapısı falan olduğu için müdahale edemedik. Patlamadan 20 -25 dakika önce ihbar üzerine İGDAŞ ekipleri geliyor. Gaz kokusu var diye gelen ihbar üzerine geliyorlar. İçeriye karışamayız dışarıyı kontrol edip gidiyorlar. 20-25 dakika sonra da işte bu patlama oluyor. Geldiğimizde büyük bir ateş topu vardı. Şuan bir ihmal var" diye konuştu.

Hayatını kaybeden Kader Demirci'nin cenazesi binadan çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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Binadan görüntü

İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

Görgü Tanıkları ile röportaj

Polis ekiplerinin incelemeleri

Cenazenin evden çıkarılışı

Olay anı cep telefonu görüntüleri

Diğer detaylar 20.02.2019 - 15.30 Haber Kodu : 190220162

20.02.2019 - 15.16 Haber Kodu : 190220158

20.02.2019 - 15.00 Haber Kodu : 190220152 5- AVM'NİN SİNEMA SALONUNDA YANGIN Ersan SAN - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA

Esenyurt'ta bulunan bir AVM'nin sinema salonunda yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın sırasında salonu duman kaplayınca kısa süreli panik yaşandı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Turgut Özal Mahallesi E-5 Üzeri, Haramidere Yolu üzerinden bulunan bir AVM'nin sinema salonunda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanların çıktığını gören görevliler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Sinema salonunu dumanlar kaplarken olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek fazla büyümeden söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle AVM'de kısa süreli panik yaşandığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.