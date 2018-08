DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) iş birliği protokol imza töreni düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) iş birliği protokol imza töreni Sepettiler Kasrında gerçekleştirildi. Törene; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve çok sayıda davetli katıldı. Proje kapsamında, Türkiye genelinde bağımlılıklarla mücadele hedefleniyor. İmza töreni öncesi konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Bağımlılıkla mücadele çerçevesinde Yeşilay Danışma Merkezleri (YEDAM) çalışmalarına başladı. İlçe belediye başkanlığımız döneminde bunun uygulamasını gördük. Büyükşehir'e geçtikten sonra artık İstanbul genelinde bu çalışmayı başlatmamız gerektiği konusunda hemfikiriz. Öncesinden görüştük, çalışmalar yaptık. Şuanda dört ilçemizde, İstanbul'da malum üç bölge var. Her bölgede birer tane olabilecek şekilde, bundan sonraki aşamasında ise her ilçede bir tane olacak şekilde çalışmalar yapmamız gerekiyor. Şuanda Beykoz ilçemizde bu şekilde bir çalışma yaptığımız zamanda gerçekten görüldüğü zaman, yeşile uyumlu, doğayla uyumlu çok güzel bir yer olacak. Arnavutköy ilçemizde, orada inşallah güzel bir yer başlıyor. Eyüp ilçemizde bu şekilde bir çalışma başlıyor. Ve de Büyükçekmece ilçemizde" diye konuştu. İmza töreni sonrasında ise, Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, İBB Başkanı Mevlüt Uysal'a Yeşilay rozeti takdim etti.

Haber-Kamera: Anıl UÇAN/İSTANBUL (DHA) Türk Hava Yolları (THY)'nın New York-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının tuvaletinde sigara içen yolcuya bin 171 TL ceza kesildi. THY'nin New York-İstanbul seferini gerçekleştiren TK12 sefer sayılı yolcu uçağında ABD pasaportlu ve Mısır'a transit giden M.D. adlı yolcu, tuvalette sigara içti. Durumu fark eden kabin ekipleri, kaptan pilota haber verdi. Atatürk Havalimanı'na inen uçağa polis ekipleri çağrıldı. Uçağın içine gelen polis ekipleri, sigara içen yolcuyu karakola götürdü. Kabahatlar Kanunu'na göre, bin 717 TL para cezası verilen yolcu, işleminin ardından Mısır'a gönderildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

Uysalın konuşması

İmza töreni

Rozet takma

Genel ve Detaylar

16.08.2018 - 21.26 Haber Kodu : 180816221

==========================

9- İSTANBUL İBB'NİN 'MOBİL KURBAN UYGULAMASI' HİZMETE GİRDİ

* Uygulama sayesinde İstanbullullar, kurban kesim ve satış alanları başta olmak üzere, kurbanlık hayvanların küpe kontrollerine kadar her türlü bilgiye ulaşabilecek.

Haber: Enver ALAS - Kamera: Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL,DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), vatandaşların kurban hizmetlerine kolay ulaşımı için 'İBB Kurban Mobil Uygulaması'nı hayata geçirdi. Mobil marketlerden telefon ve tabletlere indirilecek uygulama sayesinde İstanbullullar, kurban kesim ve satış alanları başta olmak üzere, kurbanlık hayvanların küpe kontrollerine kadar kurban her türlü bilgiye ulaşabilecek.

İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunca onaylanmış satış ve kesim yerleri hakkında detaylı bilgiler içeren İBB Kurban telefon uygulaması, güncellenmiş haliyle bugünden itibaren İstanbulluların hizmetine girdi. 'Google play ve appstore'dan telefonlara ve tabletlere indirilebilecek İBB kurban uygulamasıyla, küpe kontrol, kurban ve adak satış yerleri, kurban ve adak kesim yerleri, kurban hakkında haberler ve bilgiler, ihbar hattı gibi içerikler sunuluyor.

İBB'de görevli veteriner hekim Erhan Önel, uygulamanın detaylarını DHA'ya anlattı. Kurban alıcılarının hayvanın küpe numarasını uygulamaya girerek hayvanın bilgilerine rahatlıkla ulaşabileceğini aktaran Önel, kurban satış ve kesim alanlarının da haritada bulmalarının kolaylaştığını ifade etti.

İBB'NİN VETERİNERİ UYGULAMANIN ÖZELLİKLERİNİ ANLATTI

Uygulamanın yararlarını anlatan Önel şunları söyledi:

"İBB kurban uygulaması, İstanbullulara kurban hizmetini daha sağlıklı ve kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirmeleri için hazırlandı. Onaylı kesim ve satış yerleri, uygulamamız üzerinde işaretlenmiştir. Hayvanların kayıtları Tarım ve Orman Bakanlığı sisteminden alınmaktadır. Kulak küpe numaraları üzerinden bu bilgilere ulaşılabilir. Vatandaşlarımız kurban işlerinde de teknolojinin faydalarından yararlanabilecek."

"VATANDAŞLAR GÖRDÜKTEN SONRA RAHAT EDİYOR"

Alibeyköy'deki kurban kesim ve satış alanında hayvan satan Cehdi Nogay ise uygulamanın vatandaşlar için büyük avantaj sağladığına dikkat çekti. Nogay, "Biz her bir müşterimize pazarlık yapmadan önce bu uygulamadan girip hayvanın bilgilerine bakmasını istiyoruz. Orada hayvanın yaşını, cinsini, sağlık durumu görüp rahat ediyorlar"dedi.

UYGULAMA HAKKINDA

Küpe kontrol hizmetiyle; kurbanlık hayvanlar, küpelerinde bulunan numaralar ile kolaylıkla sorgulanıyor ve hayvanlar hakkında bilgi alınabiliyor. Öte yandan uygulamada bulunan 'ihbar hattı' ile İBB Beyaz Masa'ya online olarak şikayet ve ihbar da yapılabiliyor. Kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması için başvuru da ihbar hattı üzerinden gerçekleşecek. Ayrıca kurban kesimi eğitimi almak isteyen vatandaşlar uygulama üzerindeki formu doldurup talepte bulunabilecek.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Kurban satış alanı

-Kurbanlık büyükbaş hayvanlar

-Veteriner hekimin uygulamayı anlatması

-Erhan Önel'in açıklamaları

-Uygulamanın ipad üzerindeki görüntüsü

-Hayvan satıcısının açıklaması

-Genel ve detaylar

16.08.2018 - 17.38 Haber Kodu : 180816173