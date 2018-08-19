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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 09:22 | Son Güncelleme

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YENİ DOĞAN TORUNUNU HASTANEDE ZİYARET ETTİ Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün önce dünyaya gelen torunu Fatıma Serra'yı hastanede ziyaret etti.

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YENİ DOĞAN TORUNUNU HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün önce dünyaya gelen torunu Fatıma Serra'yı hastanede ziyaret etti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısının ardından Ankara'dan ayrılarak İstanbul'a geldi. Erdoğan, iki gün önce dünyaya gelen torunu Fatıma Serra'yı görmek için doğumun gerçekleştiği Bağcılar'daki özel hastaneye geldi. Hastanede yaklaşık bir saat kalan Erdoğan, daha sonra buradan ayrıldı. Erdoğan'ın yedinci torunu olarak dünyaya gelen Fatıma Serra, Necmeddin Bilal ve Reyhan Erdoğan çiftinin üçüncü çocuğu oldu.

Görüntü dökümü:
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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastaneye gelişi ve çıkışı
-Genel ve detaylar

19.08.2018 - 02.00 Haber Kodu : 180819012

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2 - VATAN CADDESİ TRAFİĞE KAPATILDI, İŞTE ALTERNATİF YOLLAR

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU - Alper KORMAZ / İSTANBUL DHA
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 96'ncı yılı provalarının yapılacağı Vatan Caddesi ve bazı bağlantı yolları bu sabah 07.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. Vatan Caddesi ve törenin yapılacağı bazı yollar 30 Ağustos'ta trafiğe kapalı olacak.
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 96'ncı yılı provaları için Vatan Caddesi ve bazı bağlantı yolları 07.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin duyurduğu, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü imzalı açıklamada ise kapatılan yollar ve alternatif güzergâhlarla ilgili şu ifadelere yer verildi:"19.08.2018 ve 30.08.2018 tarihlerinde ilimizde gerçekleştirilecek 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftasının 96. Yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında 07.00 ile 14.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir.

TRAFİĞE KAPATILACAK GÜZERGÂHLAR:

Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi gidiş ve gelişler,
D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi

  1. Yıl caddesinden Vatan Caddesi girişi
    Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi
    Oğuzhan Caddesinden Vatan Caddesi girişi
    Sofular Caddesinden Vatan Caddesi girişi
    Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi
    Akdeniz caddesinden Vatan Caddesi girişi
    Akşemşettin caddesinden Vatan Caddesi girişi
    Ordu Caddesinden ve Atatürk Bulvarından Vatan Caddesi girişi
    Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi girişi
    Vatan Caddesine çıkan tüm Cadde ve Sokaklar

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR:

Millet Caddesi
Fevzipaşa Caddesi"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Trafiğe kapatılan Vatan Caddesi
- Polis ekiplerinin çalışmaları
- Genel ve detay görüntüler

19.08.2018 - 08.03 Haber Kodu : 180819022

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3 - JANDARMADAN "KAÇAK SİGARA" OPERASYONU

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda sanayi tipi ütü masası ve elektrik trafolarının içine zulalanmış
binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Ş.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.D.'nin yurda yasadışı yollarla soktuğu kaçak sigaraları İstanbul genelinde irtibatlı olduğu kişilere satacağı bilgisini aldı. Ekipler, yapılan inceleme ve fiziki takip neticesinde Ş.D.'nin kaçak sigaraları Gaziantep'te irtibatlı olduğu kişiler aracılığıyla kargo ile getireceği tespit etti. Sigaraların İstanbul'a ulaşmasının ardından jandarma operasyon için düğmeye bastı. Kargodan mallarını teslim alan şüpheli Ş.D.'nin sigaraları sakladığı depoya baskın düzenleyen Jandarma ekipleri, sanayi tipi ütü masalarının ve elektrik trafolarının içine zulalanmış vaziyette binlerce paket bandrolsüz kaçak sigarayı ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen Ş.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
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-Ele geçirilen kaçak sigaralardan görüntü
-Operasyondan görüntü
-Masadan ve elektirik trafolarından çıkan sigaralardan görüntü
-Genel ve detaylar

19.08.2018 - 09.01 Haber Kodu : 180819023

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Jandarmadan kaçak sigara operasyonuJandarmadan kaçak sigara operasyonu
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