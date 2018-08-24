DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

1- YUNANİSTAN'A KAÇAN 3 BİN 189 KİŞİ İLTİCA İÇİN BAŞVURDU * Daha önceki 3 yılda toplam 100 Türk vatandaşı Yunanistan'a iltica için başvururken, 15 Temmuz hain darbe girişiminde sonra bu sayı 38 kat arttı. Haber: Gökhan ARTAN- İSTANBUL DHA

Son 2 yılda toplam 3 bin 189 Türk vatandaşı, Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulundu. 2013- 2016 yılları arasında 100 kişi iltica için başvururken, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bu sayı 38 kat arttı. 2013 YILINDA 17 KİŞİ BAŞVURMUŞTU

Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı'nın İltica Hizmetleri verilerine göre darbe öncesi 2013 yılında 17, 2014 yılında 41, 2015 yılında 42 Türk vatandaşı Yunanistan'a iltica talebinde bulunurken, hain darbe girişiminin olduğu 2016 yılında ise bu rakam 189'a çıktı. 15 Temmuz- 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 153 Türk vatandaşı, Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulundu. DARBE GİRİŞİMİ SONRASI SAYIDA PATLAMA

Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulunanların sayısı, 2017 ve 2018'de ise dikkat çekici rakamlara ulaştı. 2017 yılında bin 827, 2018 yılının Ocak- Temmuz döneminde ise Yunanistan'a kaçan bin 839 Türk vatandaşı, iltica için başvuruda bulundu. Sadece bu yılın Temmuz ayında 687 kişi iltica talebinde bulundu.

ARAMA KARARI OLAN 550 KİŞİ POLİS ENGELİNE TAKILDI

Öte yandan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, darbe girişimi sonrası polisin aldığı önlemler nedeniyle darbecilerin ülkeden çıkışları engellendi. 2 yılda FETÖ/PDY'den arama kararı olan 550 kişi gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi. 7 binden fazla kişi hakkında polis tarafından işlem yapıldı ve bu kişilerin pasaportlarına el konuldu.

Haklarında işlem yapılanların büyük çoğunluğu yurt dışına çıkmak isteyenlerden oluştu. 5 bin kişi yurt dışına çıkmak isterken haklarında FETÖ/PDY'den işlem yapılarak bu kişilerin yurt dışına çıkışlarına izin verilmedi. Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Atatürk Havalimanı vize ofisi

-Yunanistan'a kaçan darbeciler

-Detaylar 24.08.2018 - 09.51 Haber Kodu : 180824007 2- KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN BACAĞINDAN VURULDU Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda iki grup arasında kavga çıktı. Olayda kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi silahla bacağından yaralandı.

Olay İstiklal Caddesi Mis Sokakta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir eğlence mekânında biri Suriyeli iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra dışarıda kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine eğlence mekânının yanında bulunan büfenin sahibi Harun Yılmaz, kavgayı ayırmaya çalıştı. O sırada Suriyeli gruptan İ.N., silahını ateşledi. Silahtan çıkan mermi Yılmaz'ın sağ bacağına isabet etti. Olayı gerçekleştiren İ.N., silahı olay yerine atarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Yılmaz'ı ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın ardından kaçan aralarında İ.N'nin de bulunduğu Suriyeli 3 kişi ise Güven Timleri tarafından Tarlabaşı Bulvarı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

SİLAH SESLERİNDEN SONRA HERKES KAÇIŞTI

Olay yerine yakın bir noktada simit satan Hilmi Korkmaz "Ben burada simitlerimi diziyordum. Birden bir gürültü patırtı oldu. Sonra silah sesi duydum bir kişi yaralanmıştı. Sonra olayı gerçekleştirenler kaçtı. Kalabalıktı 5-10 kişi vardı. Silah sesinden sonra herkes kaçıştı. Yaralı burada cadde üzerinde yatıyordu." dedi. Görüntü Dökümü:

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-Yakalanan bir kişinin götürülmesi

-Olay yerinden görüntü

-Olayda kullanılan silah

-Güvenlik şeridi

-Olayın görgü tanığı Hilmi Korkmaz ile röp.

-Genel ve detaylar =============== (ÖZEL)

3- ÇAMLICA CAMİİ'NİN MİNARELERİ AYDINLATILDI * Üç boyutlu aydınlatma sistemi ile ışıklandırılan minareler, İstanbul'un gece silüetine yeni bir boyut kazandırdı. Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA

Yapımına 29 Mart 2013 tarihinde başlanan ve büyük ölçüde tamamlanan Çamlıca Camii'nin minareleri aydınlatıldı. Şehrin uzak noktalarından da rahatlıkla görülebilmesi için 'üç boyutlu aydınlatma sistemi' ile aydınlatılan minareler, İstanbul'un gece silüetine yeni bir boyut kazandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde 29 Mart 2013 yılında hafriyat çalışmaları ile başlayan, Cumhuriyet tarihinin en büyük cami projesi özelliğini taşıyan Çamlıca Camii'nin ibadete açılmasına az bir süre kaldı. Caminin yapımında sona gelinirken, İstanbul'un turizm alanlarının içinde yer alacak olan caminin görselliği de büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, daha önce 'üç boyutlu aydınlatma sistemi' ile aydınlatılacağı açıklanan caminin, ilk olarak minareleri aydınlatıldı.

ŞEHRİN UZAK NOKTALARINDAN DA GÖRÜLEBİLECEK

Özel bir aydınlatma yöntemi olan 'üç boyutlu aydınlatma sistemi' ile aydınlatılarak, İstanbul'un hakim tepelerinden birinde yer alan Çamlıca Camii'nin, şehrin uzak noktalarından da görülebilmesi hedefleniyordu. Çalışmalar kapsamında ilk olarak minareleri aydınlatılan cami, Boğaz'ın bir diğer yakasından, Tarihi Yarımada sırtlarından görüntülendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kız Kulesi ile birlikte görüntülere yansıyan Çamlıca Camii'nin, İstanbul'un gece silüetine yeni bir boyut kazandırdığı görüldü. Görüntü Dökümü:

- Çamlıca Camii'nden görüntü

- Genel ve detay görüntüler 24.08.2018 - 09,56 Haber Kodu : 180824008 4- SİLİVRİ'DE KARPUZ YÜKLÜ KAMYONET TAKLA ATTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI İstanbul DHA

Silivri'de karpuz yüklü kamyonet takla attı. Araçta bulunan bir kişi hayatını kaybederken, araç sürücüsü Silivri İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Benli yaralandı.

Silivri'nin Çantaköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında sürücü İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Benli'nin kullandığı karpuz yüklü kamyonet kontrolden çıkarak takla attı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ve İtfaiye ekiplerince sürücü Kemal Benli ile yolculardan Murat Uzun sıkıştığı yerden çıkartılarak Silivri'de bulunan hastanelere kaldırıldı. Diğer yolculardan Evren Tor ise hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Kazadan görüntüler

- Olay yerinden görüntüler

- Ambulansın görüntüsü

- Cenaze aracının görüntüsü

- Hastaneden görüntüler

- Detaylar 23.08.2018 - 21.25 Haber Kodu : 180823135 5- ÜSKÜDAR'DA DENİZE GİREN BİR KİŞİ KAYBOLDU Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA

Üsküdar'da bulunan Kuleli Askeri Lisesi'nin önünde serinlemek için denize giren Afganistan uyruklu 19 yaşındaki Mahsut Şapi kayboldu.

Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize giren Mahsut Şapi, saat 18.30 sıralarında denizde kayboldu. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine gelerek arama çalışmasına başladı. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Polisi'nce yapılan tüm aramalara rağmen Şapi'ye ulaşılamadı. OLAY SONRASI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Olayın hemen ardından bir kişinin cep telefonu ile çektiği görüntülere Şapi'nin kıyıda bekleyen arkadaşları yansıyor. Çevrede bulunanlar ve Şapi'nin arkadaşları arama çalışmalarını takip ediyor.