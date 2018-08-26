DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

(havadan görüntülerle)

1- ARNAVUTKÖY'DE MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR- Ersan SAN/İSTANBUL (DHA)

Arnavutköy'de 3 bin metrekarelik alanda bulunan mobilya imalathanesinde yangın meydana geldi. Bayram tatili nedeniyle imalathanenin kapalı olması can kaybını önledi.

Arnavutköy, Haraççı Mahallesi Madalya sokakta 3 bin metrekarelik alanda bulunan 2 katlı mobilya imalathanesinde dün 17:30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına ilk etapta Arnavutköy ve Hadımköy itfaiye ekipleri müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar yangının çevresinde bulunan ve sirayet etme ihtimali olan bazı eşyaları yangından uzaklaştırdı. İmalathanede sünger, pamuklu, parlayıcı gibi kimyasal maddelerin olması nedeniyle Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Bakırköy İtfaiye ekipleri başta olmak üzere çok sayıda ilçeden 35 araçla 95 personel yangına müdahale etti. İmalathanede çalışan personelin bayram tatili olması nedeniyle içerde olmaması can kaybını önledi.

Görüntü Dökümü

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-Fabrikadan görüntü

-Yangından görüntü

-itfaiye ekiplerinden görüntü

-Genel ve Detaylar 25.08.2018 - 18.36 Haber Kodu : 180825141

25.08.2018 - 18.07 Haber Kodu : 180825131

25.08.2018 - 18.02 Haber Kodu : 180825127

25.08.2018 - 19.37 Haber Kodu : 180825149

25.08.2018 - 19.43 Haber Kodu : 180825151

25.08.2018 - 20.07 Haber Kodu : 180825153

25.08.2018 - 20.52 Haber Kodu : 180825157

25.08.2018 - 20.54 Haber Kodu : 180825159 2- ABLASINI KURTARMAK İSTERKEN DENİZDE BOĞULAN GENÇ KIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

Şile'de boğulmak üzere olan ablasını kurtarmak için girdiği denizde hayatını kaybeden Kezban Kocalı ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kezban Kocalı geçtiğimiz perşembe günü babası ve kız kardeşi ile Şile'de denize girmiş, Kezban boğulmak üzere olan ablasını kurtarmak isterken denizde kaybolmuştu. Genç kızın cesedinin bulunmasının ardından bugün, ikindi vakti Şile'nin Şuayipli Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kezban'ın ailesi ve yakınları ile okul arkadaşları katıldı. Törende Kezban Kocalı'nın annesi ve babası taziyeleri kabul ederken, tabutun üzerine konulan gelinlik dikkat çekti. Genç kızın cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Şuayipli mezarlığına defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarılması

-Cenaze namazına gelenler

-Babasının taziyeleri kabul etmesi

-Tabutun üzerine konulan gelinlikten detay

-Annesinden görüntü

-Cenaze namazı

-Genel ve detaylar 25.08.2018 - 18.05 Haber Kodu : 180825128

25.08.2018 - 18.07 Haber Kodu : 180825130 3- DHA MUHABİRİNE, GÖREVİ SIRASINDA GAZLI MERMİLİ SALDIRI Haber-Kamera: İstanbul DHA

İstanbul Beyoğlu'nda Cumartesi Anneleri için düzenlenen eylemi takip eden Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Özgür Deniz Kaya, röportaj yaptığı sırada, bir polis memurunun ateşlediği tabancadan çıkan gazlı mermilerin hedefi oldu. Kaya, bacağına isabet eden 2 gazlı mermi ile yaralandı.

Bugün, Cumartesi Anneleri'nin İstiklal Caddesi'nde 700'üncü kez düzenlediği eylem sırasında görevini yapan DHA muhabiri Özgür Deniz Kaya, polisin gazlı mermisinin hedefi oldu. Eyleme müdahale sürerken, görevini yapan, röportajlar gerçekleştiren DHA muhabiri Özgür Deniz Kaya'ya doğru, bir polis memuru, hedef gözeterek gazlı mermi atan tabancasını peş peşe ateşledi. Kaya, sağ bacağına isabet eden 2 gazlı mermi ile yaralandı.

"BU SALDIRIYI KINIYORUM"

DHA Muhabiri Kaya, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Gazetecilik, kamu yararına yapılan bir meslektir. İstiklal Caddesi'nde Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü kez buluştuğu etkinliği takip etmek için Demirören Haber Ajansı tarafından görevlendirildim. Röportaj yaptığım esnada bir müdahaleye maruz kaldım. Arkamdan çok sayıda gazlı merminin geldiğini gördüm. 2 tanesi sağ bacağıma isabet etti. Hastaneye gidip, darp raporu aldım. Bacağımdaki morluklar sürüyor. Biz gazeteciler gerçeğin peşindeyiz. Kamu yararının peşindeyiz. Daha önce meslektaşlarıma bu tür saldırılar olmuştu. Ancak benim başıma ilk kez geliyor. Bu saldırıyı kınıyorum. Meslek örgütlerine ve meslektaşlarıma yanımda oldukları için çok teşekkür ediyorum. Bu tarz saldırıların, müdahalelerin gazetecilere bir daha yapılmamasını istiyorum" dedi.

Gazeteci Kaya, olay sonrasında gittiği Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden darp raporu da aldı. TGC: DHA MUHABİRİNE YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), İstanbul Beyoğlu'nda 'Cumartesi Anneleri' için düzenlenen eylemi takip eden Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Özgür Deniz Kaya'nın, röportaj yaptığı sırada, bir polis memurunun ateşlediği tabancadan çıkan gazlı mermilerin hedefi olup, yaralanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Gazeteci Özgür Deniz Kaya'ya yapılan saldırıyı kınayan TGC Yönetim Kurulu'nun yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı:

"Cumartesi Anneleri'nin 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Galatasaray'da yaptığı eyleme müdahale sürerken, röportaj yapan meslektaşımız DHA muhabiri Özgür Deniz Kaya bir polis memurunun gazlı mermi atan tabancasının hedefi oldu. Kaya, sağ bacağına isabet eden 2 gazlı mermi ile yaralandı. Meslektaşımız DHA Muhabiri Kaya, olay sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir milletvekili ile röportaj yapıyordum. Bu esnada bana doğru yönelen çok sayıda mermi sesleri duydum. İki tanesi de sağ bacağıma isabet etti' dedi. Meslektaşımız Özgür Deniz Kaya, olay sonrasında gittiği Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden darp raporu da aldı. Özgür Deniz Kaya'ya ve DHA'ya 'geçmiş olsun' diyoruz. Meslektaşımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Gazetecilere yönelik saldırılardaki cezasızlık uygulamasından artık vazgeçilmesini, meslektaşımıza yapılan saldırının sorumlularının bulunmasını bekliyoruz. Basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Gazetelerin ve gazetecilerin sürekli hedef gösterildiği bir ortamda toplumsal barış da sağlanamaz. Basına yönelik saldırıların direkt halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik saldırılar olduğunu unutmamalıyız."

DHA GENEL MÜDÜRÜ SARIDANİŞMET: GEREĞİNİN YAPILMASINI BEKLİYORUZ

DHA Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet de DHA muhabiri Özgür Deniz Kaya'ya yapılan saldırıyı kınadı. DHA Genel Müdürü Sarıdanişmet, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Polisin, kamu adına görevini yapan, elinde DHA logolu mikrofon ile bir milletvekiline soru sormakta olan muhabir arkadaşımızı hedef alarak art arda ateş etmesinin arkasındaki motivasyonu merak ediyoruz. Adli makamların gerekli incelemeleri yaparak sorumluluk zincirindekileri belirlemelerini ve gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Başta polis teşkilatımız olmak üzere herkese, gazetecilerin işlerini kanunla belirlenen çerçeve dahilinde ve kamu adına yaptıklarını hatırlatmak isteriz. DHA hangi şartlar altında olursa olsun, haberleriyle toplumu aydınlatmayı sürdürecektir." CHP'LİLERDEN, DHA MUHABİRİNE SALDIRIYA TEPKİ

CHP'nin TBMM Başkanvekili Levent Gök, İstanbul Beyoğlu'nda 'Cumartesi Anneleri' için düzenlenen eylemi takip eden Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Özgür Deniz Kaya'nın, röportaj yaptığı sırada, bir polis memurunun ateşlediği tabancadan çıkan gazlı mermilerin hedefi olarak bacağından yaralanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Son derece vahimdir. Kabul edilemez. Bu olayın sorumluları derhal yargı önünde hesap vermelidir" dedi. Levent Gök, şunları söyledi:

"Son derece vahimdir. Bu kabul edilemez. Böylesi ağır bir müdaheleyi haklı kılacak hiçbir gerekçe ortada yoktur. Aileler barışçıl bir ses duyurma eyleminde bulunmaktadır. Milletvekilleri ona destek vermektedir. İşi haber yapma ve kamuoyuna duyurma görevi olan gazetecilerin bu denli ağır bir şekilde engellenmesi, görev yapan gazetecilerin yaralanması Türkiye'nin içinde bulunduğu kötü tabloyu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Son derece üzüntü verici bir olaydır. Bu olayın sorumluları derhal yargı önünde hesap vermelidir."

ÖZTRAK: SON DERECE ÜZÜCÜ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da görevini yapan DHA muhabirinin gazlı mermi ile yaralandığı saldırıyı kınayarak, şöyle konuştu:

"Gösteri vatandaşların en doğal hakkı. Bugün bu tür gösterilere sert müdahale edilmesi doğru bir şey değil. Hele hele bir basın mensubunun burada yaralanması da son derece üzücü. Öyle gözüküyor ki hükümet, giderek bu ekonomideki sıkıntılar arttıkça diğer alandaki gösteriler konusunda da sertleşme niyetinde." ÖZGÜR ÖZEL: KINIYORUZ

CHP'li Özgür Özel , DHA muhabiri Kaya'nın yaralanmasına ilişkin şöyle konuştu:

"Anaların göz yaşları dinecek diyenler 16 yıl sonunda 700 haftadır süren ve kimsenin ilişmediği bir eyleme bir nevi izin vermemeye ve gözü yaşlı anneleri yeniden ağlatmayı başardılar. Bu eylemler sırasında yapılan sert, gereksiz, luzümsüz, bence kanunsuz bu sert müdahelede de basın yayın organlarının elemanlarının yaralandığını duyduk. Bu ayrıca bir üzüntü kaynağı. Bu müdahaleyi kınıyoruz. Burada yaralanan gazeteci arkadaşa geçmiş olsun diyoruz."

BASIN KONSEYİ, DHA MUHABİRİNE YAPILAN SALDIRIYI KINADI

Basın Konseyi, İstanbul Beyoğlu'nda 'Cumartesi Anneleri' için düzenlenen eylemi takip eden Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Özgür Deniz Kaya'nın, röportaj yaptığı sırada, bir polis memurunun ateşlediği tabancadan çıkan gazlı mermilerin hedefi olup, yaralanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Gazeteci Özgür Deniz Kaya'ya yapılan saldırıyı kınayan Basın Konseyi'nin yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı:

"DHA muhabiri Özgür Deniz Kaya, bugün İstanbul Beyoğlu'nda 'Cumartesi Anneleri'nin eylemini takip ederken, bir polis memurunun tabancayla ateş açması sonucu bacağına isabet eden 2 gazlı mermiyle yaralanmıştır. Özgür Deniz Kaya, bir milletvekili ile röportaj yaparken polisin hedef gözeterek ateş ettiğini söylemektedir. Gazeteciler de güvenlik güçlerimiz de kamusal görev yapmaktadır, birbirini kollamakla yükümlüdür. Görevini yapan basın mensuplarının saldırıya uğraması, hele polis kurşununa hedef olması asla kabul edilemez. Bu saldırı meslektaşımızın nezdinde basın özgürlüğünü hedef almıştır. DHA muhabiri Özgür Deniz Kaya'ya acil şifa diliyor, saldırıyı nefretle kınıyoruz."

Görüntü Dökümü:

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-Özgür Deniz Kaya'nın açıklamaları

-Mermi isabet eden bacağından görüntüler

-Detaylar

-Kaya'nın fotoğrafı

-Olay sırasında çekilen görüntüler 25.08.2018 - 18.57 Haber Kodu : 180825145

25.08.2018 - 21.34 Haber Kodu : 180825164 4- BAŞINDAN VURUP İNTİHAR SÜSÜ VERDİLER İDDİASI Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Bayrampaşa'da kapalı kasa bir kamyonetin içinde silahla başından vurulan kişi, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Polis olayın intihar süsü verilmiş bir saldırı olabileceği üzerinde duruyor.

Olay, saat 23:00 sıralarında Bayrampaşa Yahya Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddaya göre; Murat Ö. kapalı kasa kamyonetiyle Yahya Kemal Caddesi üzerinde seyir halinde ilerlerken, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Aracını yol kenarına park eden Murat Ö. aracının içinde bir süre darp edildikten sonra kafasına silahla ateş edildi.

Olayı gören çevredeki sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kafasından silahla vurularak ağır yaralanan Murat Ö. Ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Kaldırıldı. Çevrede şerit çekerek delil araştırması yapan polis ekipleri, aracın içinde bir adet silah buldu. Polis, Murat Ö.'nün silahlı saldırıya uğradıktan sonra intihar süsü verilmiş olma ihtimali üzerinde duruyor. Murat Ö.'nün yoğum bakıma tedavisinin sürdüğü öğrenildi.