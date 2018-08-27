DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1 

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA Ataşehir'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı. Polis saldırıyı gerçekleştiren ve beyaz bir otomobille olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Silahsı saldırı Kayışdağı Mahallesi Şenol Sokak'ta saat 00:30 sıralarında meydana geldi. Evine girmek üzere olan Gökhan Yağcı vücuduna isabet eden iki kurşun ile ağır yaralandı. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, hastaneye kaldırılan Yağcı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA Üsküdar'da Avrasya Tüneli girişinde bir otomobil devrildi. 3 gişe trafiğe kapatıldı. Kaza saat 08.00 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. Asya'dan Avrupa'ya gidiş istikametinde meydana gelen kazada bir otomobil gişeye çarparak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu. 3 gişe trafiğe kapatıldı. Avrupa'ya yönüne ulaşım tek şeritten sağlanıyor. İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Saldırının olduğu sokakta bulunan araçlar da saldırı sırasında isabet aldı. Bazı araçların camı kırılırken bazılarının da lastiklerinin isabet eden kurşunlar nedeniyle patladığı görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çevrede yaptığı araştırmada çok sayıda boş kovan olduğu görüldü.

POLİS OLAY YERİNDEN KAÇAN BEYAZ OTOMOBİLİN PEŞİNDE

Olay yerinde yapılan incelemelerde saldırının ardından saldırganların beyaz bir otomobille kaçtığını tespit etti. Polis, plakası tespit edilen beyaz renkli otomobilin ve saldırıyı gerçekleştiren zanlıların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Kurşun isabet eden araçlar

-Yerdeki boş kovanlar

-Genel ve detay görüntüler

27.08.2018 - 01.57 Haber Kodu : 180827009

3- AMBULANS İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Şişli'de özel bir şirkete ait ambulans, hafif ticari araç çarptı. Kazada ambulansta görevli bir sağlık memuru ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza Darülaceze Caddesi üzerinde dün saat 19:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Darülaceze Caddesi'nden Aslangazi Caddesi'ne dönen 01 BJC 75 hafif ticari araca, Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi istikametinden gelen 34 BF 2570 plakalı özel bir firmaya ait ambulans çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile ambulansta görevli bir sağlık memuru yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, hafif ticari aracın sürücüsü araçtan sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.