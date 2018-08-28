DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1 

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA Yalova-Yenikapı seferini yapan feribotta sebze-meyve yüklü bir kamyonet seyir sırasında yanında bulunan otomobilin üzerine devrildi. Yenikapı iskelesine yanaşan feribottaki kamyonet vinçle kaldırılırken, kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Yalova-Yenikapı seferi yapan İstanbul Deniz Otobüsleri'ne (İDO) ait feribotun arka bölümündeki kamyonet, seyir sırasında yanındaki otomobilin üzerine devrildi. Feribot, Yenikapı İskelesi'ne yanaştıktan sonra devrilen kamyoneti kaldırmak için çalışma başlatıldı. Diğer araçların çıkışı sağlanırken, devrilen kamyonet yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kaldırıldı. Kaza nedeniyle iskelede oluşan araç yoğunluğu tekrar normale döndü. Kaza sonucu yaralanan olmazken kamyonet ve üzerine devrildiği otomobilde maddi hasar meydana geldi.

OTOYOLDA CAN PAZARI YAŞANDI Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan 13 kişi için zamanla yarış başladı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra, olay yerine gelen 9 ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi ve Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA Ataşehir'de TIR'ın minibüse arkadan çarpması sonucu adeta can pazarı yaşandı. 13 kişinin yaralandığı kazada, polis şoka giren küçük kız çocuğunu teselli etmeye çalıştı. Kaza, Ataşehir-Ankara yol ayrımında saat 04:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Erzurum'a hasta ziyaretine giden Abdultalip İmre'nin kullandığı 25 HE 309 plakalı minibüs Ankara sapağını kaçırınca ani fren yaptı. Bu sırada Adem Güner'in kullandığı 34 KL 2285 plakalı TIR duramayarak minibüse arkadan çarptı.

Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA Maltepe'de otomobilini park etmek isteyen Sönmez Duman, fren yerine gaza basınca park halindeki bir otomobili de önüne alarak 3 metrelik istinat duvarından düştü. Duman başından hafif yaralanırken şans eseri 1.5 yaşındaki torunu kazadan yara almadan kurtuldu. Fındıklı Mahallesi Işık sokakta oturan Sönmez Duman, yakınlarının da içinde bulunduğu 34 NR 7597 plakalı otomobili evin girişinde bulunan otoparka park etmek istedi. Aile üyelerinden bazıları araçtan inerken Duman ve 1.5 yaşındaki torunu otomobilde kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------- -Kaza yeri -Yerde yatan yaralılar -Yaralıların ambulanslara bindirilmesi -Polisin küçük kızı teselli etmesi -Röportaj -Genel ve detay görüntüler

ŞOKA GİREN KÜÇÜK KIZI POLİS TESELLİ ETTİ Kaza anında minibüste bulanan 5 yaşlarındaki küçük kızın şoka girdiğini gören polis memuru küçük kızın yanına giderek onu teselli etti. Küçük kız daha sonra annesinin bindirildiği ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

FREN YERİNE GAZA BASTI

Yakınlarının inmesinin ardından Duman aracı park etmek için iki bina arasındaki alana doğru hareket etti. Ancak bir anda fren yerine gaza basınca olanlar oldu. Sönmez Duman'a ait otomobil bir anda ön tarafta bulunan ve kardeşi Şinasi Duman'a ait olan 34 NN 3843 plakalı otomoile çarptı.

3 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle iki otomobil büyük bir gürültüyle 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü. 4 binanın arasında gerçekleşen kazanın ardından bina sakinleri büyük bir panikle sokağa çıktı. İki otomobilin 3 metrelik istinat duvarından düştüğü görenler, hemen aracın içerisinde bulunan Sönmez Duman ve 1,5 yaşındaki torununu araçtan çıkardı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Mahalle sakinlerinin çabalarıyla otomobilden çıkarılan ve başından hafif yaralanan Sönmez Duman ve torunu hemen hastaneye kaldırıldı. Duman'ın başından hafif yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken 1.5 yaşındaki torunu ise şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Kazanın akşam saatlerinde olması ve otomobilde bulunanların araçtan inmesi büyük bir faciayı önledi. Öğle saatlerinde ise çocukların ve bina sakinlerin otomobillerin düştüğü alanda oturdukları öğrenildi.