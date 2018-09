DHA İSTANBUL BÜLTENİ -  1

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,(DHA) Kartal'da bir iç giyim mağazasını kundaklama olayına karışan 4 kişi polisin çalışması sonucu gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye Ş.T, eski sevgilisiyle ayrılmasının sebebi olduğunu düşündüğü eski sevgilisinin kız kardeşinin Kartal'daki iç giyim mağazasını 4 kez kundaklatmak istedi. Geçtiğimiz Ağustos ayında 3 ve Eylül'de 1 kez olmak üzere kundaklanmak istenen dükkanda saldırganlar amaçlarına ulaşamadı. Kundaklama girişimlerinin ardından polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Kartal Asayiş Büro ekipleri, şüphelileri yakalamak için özel bir ekip kurdu. Ekipler cadde ve civarında bulunan yaklaşık 300 güvenlik kamerasını saniye saniye izledi. Ve şüphelilerin izlerini buldu. 4 kişi polisin uzun uğraşları sonucu gözaltına alındı. S.B., A.T., N.B., B.O. adliyeye sevk edildi.

"CEHALETİMİN KURBANIYIM" S.B, adliyeye girerken basın mensuplarını karşısında görünce "Cehaletimin kurbanıyım cehaletimin. Kartal polisinden kaçamadım" dedi. Şüphelilerden S.B., A.T., B.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin azmettirici olduğu iddia edilen Ş.T.'yi arama çalışmalarına devam ediyor.

O dönemi yaşayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, tiyatro sanatçısı - yazar Müjdat Gezen ve İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu tanıklıklarını DHA'ya anlattı. O dönem Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin Genel Başkanlığı'nı yapan Doğu Perinçek, 12 Eylül darbesinin siyaseti doğrudan etkilediğini belirterek, "12 Eylül'de kayınpederin yazlığındaydık. Ama birkaç gün öncesinden askeri bir müdahale olacak diye bize bilgi geldi. Daha sonra 12 Eylül sabahı da darbe olduğunu radyodan öğrenmiş olduk. 12 Eylül hapishanelerinde 5 yıldan fazla yatmış olduk. O dönem siyasal partiler düzleminde bizim partimiz de hedef alındı. Hepimiz hapislere atıldık ve ben en ağır koşullarda 12 Eylül cezaevlerinde kaldım. Bir parti genel başkanı olarak, bütün terör suçluları ile aynı hücrelerde kaldım. Her gün 2 saatte bir dayak ve ağır baskılara maruz kaldık. Bir de o dönemdeki suçlamalar '12 Mart'takinden farklıydı. '12 Mart'ta yine gerçeğe dayanan suçlamalar vardı. Ancak 12 Eylül'de tamamen uydurma deliler ve düzmece davalar ile çok ağır zorbalıklarla karşılaştık. O dönem siyasi partilerin yanı sıra, sendikalar ve kitle örgütleri de kapatıldı. Hepsi hapishanelere dolduruldu. Sadece bizim partimizden bin 500 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı" dedi.

"HÜCREDEKİ SAĞCI VE SOLCU ÇOCUKLAR BİRBİRİLERİ İÇİN ELLERİNİ UZATIYORDU"

17 yaşındayken kemik yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren'in hücre komşusunun olduğunu söyleyen Perinçek, "Ben 42 numaralı hücrede kalıyordum. Hemen sol bitişiğimdeki hücrede Mahmut Zeren ve Erdal Eren kalıyordu. Mahmut ülkücüydü, Erdal da solcuydu. Sonraları artık Erdal Eren için idam kararı çıktı. O yüzden içinde lamba bulunmayan başka bir hücreye aldılar. Fakat ondan önce, hücrede her sabah bize süt dağıtılıyordu. Her sabah herkesin 1'er tane süt hakkı vardı. Tabi hücreler arası konuşmak yasaktı. Konuşan dayakla cezalandırılıyordu. Erdal bir sabah fısıltı ile 'Doğu ağabey, birkaç gün sütünü bana verir misin?' dedi. O dönem günde 2 kutu süt içerek vücut direncini güçlendirmeye çalışıyor diye düşündük. Sonra biz havalandırmaya çıkarken, onun o karanlık hücresinin önünden geçiyorduk. Biz her geçişimizde Erdal Eren, yüzünü hücrenin o küçük penceresinden bize gülerek gösterirdi. Orada da bize mesaj veriyordu aslında, ben ölüme gülerek başı dik gidiyorum diye. Hapishanede sağcı ve solcu çocuklar, birbirleri için ellerini uzatıyordu. Diyelim bir çocuk çok dövüldüyse eli çürüyor ve büyük acı veriyor, işte o zaman aynı hücrede bulunan sağcı veya solcu çocuk, hücre arkadaşının adına elini uzatıyordu.öşeklinde konuştu.