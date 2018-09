DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA - BAYRAMPAŞA'da 0-3 Karayolu'nda bariyerlere çarpan otomobil ikiye bölündü. Kazada 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kaza, Bayrampaşa'da 0-3 Karayolu Bakırköy-Atatürk Havalimanı yol ayrımında saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametinde seyir halinde olan 34 UP 7897 plakalı otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir neden aracın kontrolünü kaybetti. Otomobil bunun üzerine yolu ayıran bariyerlere hızlı bir şekilde çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken araçtan kopan parçalar metrelerce uzağa savruldu. Kazada 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere götürdü. Yaralılardan ikisinin Hatice Rabia Elmas (24) ve Aydın Demirtaş isimli kişiler olduğu öğrenilirken, Elmas'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunan Elmas'a ait olduğu öğrenilen ayakkabı ise ikiye bölünen otomobilin bir parçasının yanında görüldü.

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, (DHA)

Hayvan hakları savunucuları, Büyükada'da eylem yaparak, atların çektiği fayton yerine elektronik faytonların kullanılmasını istedi.

Büyükada İskele Meydanı'nda buluşan grup "Susma haykır, yaşamak haktır", "Faytondan in, bisiklete bin" sloganları atan bazı göstericiler, at maskeleri taktı.

Daha sonra grup adına Esra Yıldırım, amaçlarının Büyükada'da atların yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek olduğunu söyleyerek basın açıklaması yaptı. Yıldırım, "Deniz atların cansız bedenleriyle dolu. Bugün buna dur demek için buradayız. At kullanmadan ulaşımı sağlamak mümkündür. Elektrikli faytondan, raylı sisteme ve bisiklete kadar birden fazla çözüm adalet duygusuna sahip kişilerin gündeminde yer almaktadır. Bizler faytonlara değil, faytonlarda atların kullanılmasına karşıyız" diye konuştu.

Eylem sırasında bazı göstericilerle faytoncular arasında kısa süreli tartışma da yaşandı. Grup, açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Büyükada'da faytonlardan detaylar

-Gösteriden detaylar

-Basın açıklaması

-Güvenlik önlemleri

-Detaylar