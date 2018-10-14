DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

1- ARDA TURAN'IN HASTANEDE SİLAHLA GÖRÜNTÜLERİ - Arda Turan'ın hastanede silahı masaya fırlatması da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İSTANBUL,(DHA)

BAŞAKŞEHİRLİ milli futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin'in bardaki kavgası ve ardından hastanede yaşananların görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde o gece yaşananlar saniye saniye görülüyor. Arda Turan'ın hastanede Berkay ile tartışırken silahı masaya fırlatması da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. HASTANEDE NELER YAŞANDI?

Arda hastaneye kardeşi Okan Turan ile geliyor. Kapıdan girişi sırasında Arda'nın belindeki kabarıklık dikkat çekiyor. Arda'nın bir eliyle silah olduğu sanılan kabarıklığı tuttuğu da görülüyor. Diğer eliyle de perdelemeye çalışıyor. İkili seri adımlarla içeri giriyor. Berkay Şahin ve Arda Turan hastanenin check-up servisinde kadraja giriyor. İkili bir koltuğa oturuyor sohbet etmeye başlıyor. Arda verdiği ifadeye göre, özür diliyor. Berkay'ın eşiyle ilgili bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. O sırada hastane personeli de içecek servisi yaptı.

SİLAH DEFALARCA EL DEĞİŞTİRDİ

Tam 18 dakika sonra, Berkay ve Arda arasındaki tartışma hararetleniyor. Arda ifadesinde belirttiği gibi yanında getirdiği silahı, namlusuna mermi sürerek sehpanın üstüne atıyor. "Bana inanmıyorsan bu silahla istediğini yapabilirsin" diyor.

Şarkıcı Berkay, o silahı sehpadan aldıktan sonra "Daha fazla rezilliğe gerek yok" diyerek yanlarındaki koltuğun üstüne atıyor. Silah defalarca koltukta yer değiştiriyor. Şarkıcı Berkay ifadesine göre Arda'ya hatalı olduğunu ve özür dilemesi gerektiğini söylüyor. Bunun üstüne Arda sinirleniyor. Silahı bir kez daha alıyor. Ve yere tek el ateş ediyor. İkili o sırada yalnız. Kameranın da kör noktasındalar. Yerden seken mermi hastane içindeki bir printer'e saplanıyor. Silah sesine rağmen odaya kimse gelmiyor. Ancak Berkay ile Arda arasındaki tartışma bir kez daha hararetleniyor. Yaklaşık 5 dakika boyunca tartışan ikili yine geldikleri yoldan birlikte yürüyerek hastanenin check-up servisinden çıkıyor. Arda bu kez kalabalık bir grupla birlikte hastanenin acil servis kapısında görülüyor. O grubun içinde olan şarkıcı Murat Dalkılıç da kolunu Arda Turan'ın omzuna atıyor. Hastaneden çıkış yapıyorlar. Berkay ise yanında koruması ve hastane görevlileri ile birlikte check-up servisine geri dönüyor. Arda'nın ateş ettiği yeri gösteriyor. Onlarla birlikte merminin kovanını arıyor. O kovan daha sonra polisin olay yerinde yaptığı incelemede bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Hastanedeki olaylar

-Arda Turan'ın silahı koltuğa atması

-Arda Turan'ın silahı sehpaya fırlatması

-Berkay'ın silahı alması

-Genel ve detaylar 13.10.2018 - 23.50 Haber Kodu : 181013190 2- BAĞCILAR'DA LOKANTADA PATLAMA SONRASI YANGIN Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Bağcılar'da sabaha karşı kapalı olan bir lokantada henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlama sonrası yangın çıktı. Lokantanın alev alev yanması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın Bağcılar Yenigün Mahallesinde sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar Caddesi üzerinde kapalı bulunan bir lokantada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası iş yerinde yangın çıktı. Gürültüye uyanan mahalle sakinleri iş yerinin alev alev yandığını görünce durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan iş yerine müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem alarak caddeyi her iki yönlü şerit çekerek kapattı. Sağlık ekiplerinin de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, ekipler önlem amaçlı doğalgazı kesti. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. Patlama sonrası iş yerinin kepenklerinin yolun karşısına fırladığı görüldü. Yangın çıkan lokantanın bulunduğu apartamanda oturanlar ise önlem amaçlı tahliye edildi.

ALEV ALEV YANDI

İş yerinde çıkan yangın bir vatandaşın cep telefonu kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde iş yerinin alev alev yandığı itfaiye ekiplerinin de olay yerine gelerek müdahale ettiği görülüyor. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından polis ekipleri olay yerinde detaylı çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Görüntü Dökümü:

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CEP TELEFONU KAMERASI

-Alev alev yanan lokanta AKTÜEL GÖRÜNTÜ

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- Olayın meydana geldiği yer

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Polis ekiplerinin çalışması

- Genel ve detaylar 14.10.2018 - 06.31 Haber Kodu : 181014003 3- ABD'Lİ ESKİ DİPLOMATTAN "KAŞIKÇI" AÇIKLAMASI Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN- Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Hayatına aktivist olarak devam eden ABD'li eski diplomat Ann Wright, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı için gece geç saatlerde Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelerek açıklamalarda bulundu. Wright, "Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne inanıyorum. Suudi Arabistan gazetecilerin öldürülmesine son vermeli" dedi.

Davetli olduğu bir konferans için bir süredir İstanbul'da bulunan, ABD'li eski diplomat Ann Wright, ülkesine dönmeden önce gece geç saatlerde elinde Cemal Kaşıkçı'nın fotoğraflarının bulunduğu dövizlerle Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelerek, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ülkesi ABD'nin Irak'ı işgali nedeniyle 16 yıllık diplomatlık hayatını noktalayarak, aktivist olan Ann Wright, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetine dair Türk basınına değerlendirmelerde bulundu.

"ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE İNANIYORUM"

Ann Wright, Kaşıkçı'dan, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamamasının uluslararası bir rahatsızlık oluşturduğunu ve kayıp gazetecinin öldürüldüğüne inandığını ifade ederek, "Eski bir diplomat olarak bir konferans için İstanbul'a geldim. Değerli bir gazeteci olan Cemal Kaşıkçı için bu gece buradayım. Ona olanlardan bütün dünya rahatsız. Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne inanıyorum. Bu korkunç cinayet nedeniyle buraya gelip bunları söylemek istedim. Suudi Arabistan yönetimi, gazetecilerin öldürülmesine son vermeli, Yemen'de yüzlercesi gerçekleşen insan ölümlerine son vermeli" dedi. "SUUDİ YÖNETİMİ YAPTIKLARINA SON VERMELİ"

Wright, "Burada bir araştırma yapılıyor, tamamlanacak ve bize bir şeyler söylenecek. Burada görev yapan gazetecilerin taşıdığı genel kanı da onun öldürüldüğü yönünde. Yapılan araştırmalardan kesin bir sonuç çıkmadı, ancak şu ana ortaya çıkan tabloya göre Kaşıkçı'nın Konsolosluk'ta öldürüldüğünü düşünüyoruz. İnsan hakları savunucularının ayağa kalkması gerekiyor. Özgürlük için, gazetecilerin özgürlüğü için sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Suudi yönetimi yaptıklarına artık bir son vermeli" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Konsolosluk binasından görüntüler

- Ann Wright'ın açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler 14.10.2018 - 07.19 Haber Kodu : 181014004 4- NİŞANTAŞI'NDA GÜZELLİK SALONUNDA YANGIN PANİĞİ Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Nişantaşı'nda, bir güzellik merkezinde solaryum cihazının regülatörünün tutuşması sonucu çıkan yangında iki çalışan dumandan etkilendi. Yangın sırasında içerde bulunan müşteriler de panikle dışarı kaçtı. Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki bir güzellik salonunda dün saat 16.15 sıralarında meydana gelen olayda, solaryum cihazının regülatörü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın kısa sürede büyürken, güzellik merkezinde yoğun duman oluştu. Alevlere müdahale etmek isteyen iki çalışan dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen çalışanlar, çalışma arkadaşları tarafından dışarı çıkarıldı. Yangın sırasında içeride bulunan müşteriler de panikle dışarı kaçtı.

Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen çalışanlar ise olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Dumandan etkilenen kadından detay görüntü

-Dumandan etkilenen iş yeri sahibinden detay görüntü

-Dumandan etkilenenlerin ambulansa alınması

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Güzellik salonu müşterilerinden detay görüntü

-Güzellik salonu çalışanlarından detay görüntü

-Güzellik salonundan detay görüntü

-İtfaiye araçlarından detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar 13.10.2018 - 16.58 Haber Kodu : 181013131 5- BEYOĞLU'NDA, DEPODA ÇIKAN YANGINA BAHÇE HORTUMUYLA MÜDAHALE ETTİLER Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu'nda, antika eşyaların da bulunduğu depoda yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin yangın tüpü ve bahçe hortumuyla müdahale ettiği yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, dün saat 17.45 sıralarında, Tarlabaşı Bostan Mahallesi Yaya Köprüsü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, antika eşyaların da bulunduğu bir depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kapalı olan deponun kepenklerinin arasından duman çıktığını fark eden mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdikten sonra kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Mahalleli, kepengi kaldırdıktan sonra deponun içinden aldıkları yangın tüpü ve hortumla tavanı kaplayan alevlere müdahale etti. Mahalle sakinleri, tüm uğraşlarına rağmen yangını söndüremedi.

Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Müdahale sırasında mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine de yardım etti.

Alevlere hortumla müdahale ederek yangını söndürmeye çalışan Sinan Akay, sokakta otururken dumanı fark ettiklerini belirterek "Arkadaşlar yangın olduğunu söyledi. Koştuk geldik. Yangına müdahale ettik. Şu an itfaiyedeki arkadaşlar müdahale ediyor. Kepenkler kapalıydı, biz aştık. İçeride ne oldu ne bitti bilmiyoruz. Biz, yangın tüpü ve hortumla yangını söndürmeye çabaladık. Ama çabamız yetmedi" dedi.