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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 09:01 | Son Güncelleme

  Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Türk ve Suudi ekipleri konsoloslukta inceleme yaptı.

1- SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA İNCELEMELER SONA ERDİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER--Ozan URAL-Cemil ÖZDEMİR-Ertan KILIÇ-İlkay DİKİCİ-Can EROK/ İstanbul,(DHA)
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Türk ve Suudi ekipleri konsoloslukta inceleme yaptı. 19.15'te başlayan aramalar saat 04.25'te sona erdi. Olay yeri inceleme ekipleri bina içinde, bahçesinde ve çatısında inceleme yaparken, ekipler bina içinde "Luminol" diye adlandırılan özel ışıkla Cemal Kaşıkçı'ya ait olabilecek DNA örneği araması yaptı.

Suudi Arabistanlı ve Türk yetkililerden oluşan heyet, gündüz İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ilgili birimlerle görüşme sağladıktan sonra Levent'te bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na geldi. İlk olarak 4 araç ve 9 kişiden oluşan Suudi heyet, saat 17.50'de başkonsolosluğa giriş yaptı. Suudi heyetin gelişinin ardından, Başkonsolosluk binası etrafına güvenlik şeridi çekildi.Ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarında gazeteciler, Başkonsolosluk binasından uzaklaştırılarak şeridin dışına çıkarıldı. Saat 19.15'te ise inceleme yapacak Türk heyet başkonsolosluk binasına giriş yaptı. Olay yeri inceleme ekip aracı da Türk heyet ile birlikte başkonsolosluk binasına geldi. Olay yeri inceleme ekipleri özel giysilerini giydikten sonra araç ve gereçlerini alarak, konsolosluk binasına girdi. Bir süre sonra ek ekipler de gelerek çalışmalara katıldı.

ÇEKİÇ VE BALYOZ SESLERİ
Olay yeri inceleme ekipleri bina içerisinde, binanın çatısında ve konsolosluğun bahçesinde arama ve incelemeler yaptı. Ekiplerin arama inceleme çalışmaları sırasında ara ara içeriden çekiç ve balyoz sesleri duyuldu.

LUMİNOL IŞIKLA ARAMA
Olay yeri inceleme ekiplerinin ayrıca "Luminol" diye adlandırılan özel ışıkla bina içerisinde DNA örneği aramaları yapmaları da görüntülendi.

BAHÇEDE KÖPEKLİ ARAMA
Arama ve incelemeler kapsamında "Melo" isimli polis köpeği konsolosluğun bahçesinde dolaştırıldı. Köpeğin bahçede gezdirilmesi kameralar tarafından kaydedildi.

İKİ TEMİZLİK KAMYONETİ İLE..
Yapılan incelemeler sonucunda toplananlar iki temizlik kamyonetine yüklenip brandayla örtüldükten sonra polis eskortluğunda konsolosluktan götürüldü.

Ayrıca Beşiktaş Belediyesi'ne ait iki çöp toplama aracı da konsolosluğa giriş yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından çöp toplama kamyonları da dolu bir şekilde üzerinde brandayla polis eskortunda konsolosluktan çıkarıldı.

İNCELEMELER 9 SAAT SÜRDÜ
19.30 sıralarında başlayan ekiplerin çalışmaları 04.25'te son buldu. Türk ve Suudi heyet çalışmaların ardından konsolosluktan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Çöp toplama araçlarından görüntü
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çıkışı
-Araçların bagajına konan torbalar
-Binadan çıkan Türk ve suud yetkililer
-Detaylar

16.10.2018 - 07.04 Haber Kodu : 181016010
16.10.2018 - 06.12 Haber Kodu : 181016009

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2- OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİNİN KONSOLOSLUKTAKİ İNCELEMESİ

Mehmet İlkay ÖZER - Yılmaz BEZGİN - Hasan YILDIRIM - Faruk KAHRAMAN - İlkay DİKİCİ - Ozan URAL / İstanbul (DHA) - Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Türk ve Suudi ekiplerin konsolosluktaki incelemeleri sürüyor. Olay yeri inceleme ekipleri bina içinde, bahçesinde ve çatısında inceleme yaparken görüntülendi.
Suudi Arabistanlı ve Türk yetkililerden oluşan heyet, gündüz İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ilgili birimlerle görüşme sağladıktan sonra Levent'te bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na geldi. İlk olarak 4 araç ve 9 kişiden oluşan Suudi heyet, saat 17.50 'de başkonsolosluğa giriş yaptı. Saat 19.15'te ise inceleme yapacak Türk heyet başkonsolosluk binasına giriş yaptı. Olay yeri inceleme ekip aracı da Türk heyet ile birlikte başkonsolosluk binasına geldi. Olay yeri inceleme ekipleri özel giysilerini giydikten sonra araç ve gereçlerini alarak konsolosluk binasına girdi. Bir süre sonra ek ekipler de gelerek çalışmalara katıldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin bina içerisindeki, binanın çatısındaki ve bahçedeki arama ve incelemeler yapmaları kameralara yansıdı. Ekiplerin, "Luminol" diye adlandırılan özel ışıkla bina içerisinde DNA örneği aramaları yapmaları da görüntülendi.
Bu arada, Suudi heyetin gelişinin ardından, Başkonsolosluk binası etrafına güvenlik şeridi çekildi. Ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarında gazeteciler, Başkonsolosluk binasından uzaklaştırılarak şeridin dışına çıkarıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin binanın tümünde yaptıkları detaylı inceleme ve aramalar sürüyor.

Görüntü Dökümü:
--------------
-Suudi heyetin girişi
-Türk heyetin başkonsolosluğa gelişi
-Olay yeri inceleme ekip aracının girişi
-Olay yeri inceleme ekiplerinin araç gereçlerini alarak binaya girişi
-Olay yeri inceleme ekibinin konsolosluk içinde, bahçesinde ve çatısında arama ve inceleme yapması
-Ekiplerin özel ışıkla bina içerisinde DNA örneği aramaları
15.10.2018 - 21.10 Haber Kodu : 181015199

(yüksekten çekilen görüntü)
3- OLAY YERİ İNCELEME EKİBİ SUUDİ KONSOLOSLUĞUNA GELDİ

Haber-Kamera: Faruk KAHRAMAN- İstanbul (DHA)
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında inceleme yapacak Türk ekip, başkonsolosluğa geldi. Suudi Arabistanlı heyet, saat 17.50'de Levent'teki başkonsolosluğa gelmişti. Saat 19.15'te ise inceleme yapacak Türk heyet başkonsolosluk binasına giriş yaptı. Olay yeri inceleme ekip aracı da Türk heyet ile birlikte başkonsolosluk binasına geldi.

Görüntü Dökümü:
--------------
///AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-İnceleme yapacak Türk heyetin başkonsolosluğa gelişi
-Olay yeri inceleme ekip aracının girişi
-Detaylar

15.10.2018 -22.44 Haber Kodu : 181015205_

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4- OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ KONSOLOSLUK BAHÇESİNDE ARAMA YAPTI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - İlkay DİKİCİ - İSTANBUL DHA
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu içinde olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sürerken bahçede arama ve inceleme yapan polisler kameralara yansıdı.
Bu arada, kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşı olduğunu belirten bir kadın, polis güvenlik bariyerlerine bir demet karanfil bıraktı.

Görüntü Dökümü:
------------
-Olay yeri inceleme ekibinin konsolosluk bahçesinde arama ve inceleme yapması
-Bir kadının güvenlik bariyerlerine karanfil bırakması
16.10.2018 - 00.56 Haber Kodu : 181016001_I

5- OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ KONSOLOSLUK BİNASI ÇATISINDA

-Ekiplerin, bina içerisinde özel ışıkla DNA örneği aramaları da kameralara yansıdı.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - İlkay DİKİCİ - İSTANBUL DHA
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu içinde olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sürerken binanın çatısında arama ve inceleme yapan polisler kameralara yansıdı. Ekiplerin, "Luminol" diye adlandırılan özel ışıkla bina içerisinde DNA örneği aramaları yapmaları da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
------------
-Olay yeri inceleme ekibinin konsolosluk binası çatısında arama ve inceleme yapması
-Ekiplerin özel ışıkla bina içerisinde DNA örneği aramaları

15.10.2018 - 22.55 Haber Kodu : 181015209
15.10.2018 - 22.35 Haber Kodu : 181015204

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6-- BAŞKONSOLOSUN ODASINDA DA İNCELEME YAPILDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Ozan URAL-İlkay DİKİCİ / İstanbul DHA
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu içinde olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi 9 saat sürdü. Ekiplerin, Başkonsolosun makam odasında da inceleme yaptıkları kameralara yansıdı. Olay yeri inceleme ekipleri bir ara odanın perdelerini indirerek, içeride "Luminol" diye adlandırılan özel ışıkla DNA örneği aradılar.
Öte yandan arama yapılan bina içerisinden zaman zaman çekiç ve balyoz sesleri gelmesi dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:
------------
-Olay yeri inceleme ekibinin başkonsolosun odasında inceleme yapması
-Ekiplerin perdeleri indirmeleri
-Binadan gelen çekiç ve balyoz sesleri
-Detaylar

16.10.2018 - 00.56 Haber Kodu : 181016001
16.10.2018 - 02.33 Haber Kodu : 181016002

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7- KONSOLOSLUK BAHÇESİNDE KÖPEKLİ ARAMA

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA
Washington Post yazarı Suud gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Türk ve Suud temsilcileri ile Türk polisi, Suud Konsolosluğu'nda arama yaptı.

Arama ve incelemeler kapsamında "Melo" isimli polis köpeği konsolosluğun bahçesinde dolaştırıldı. Köpeğin bahçede gezdirilmesi kameralar tarafından kaydedildi.

Görüntü Dökümü:
------------------
-Ekiplerin bahçedeki görüntüsü
-Polis köpeğinden görüntüler
-Detaylar

16.10.2018 - 03.09 Haber Kodu : 181016004

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