DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Ozan URAL - Ertan KILIÇ - Hüseyin COŞKUN-İlkay DİKİCİ / İstanbul DHA Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na ait konutta yapılması planlanan arama çalışmaları iptal edildi. Konut önündeki polis bariyerleri kaldırılırken, arama heyetinde bulunan Suud yetkililere ulaşılamaması nedeniyle konsolosluğa ait konutta arama yapılamadığı öğrenildi. Washinton Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolamsının ardından başlatılan çalışmalar kapsamında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda dün gece 9 saat süren arama yapılmıştı. Görevli savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin konsolosluk binasında yaptıkları çalışmalar sonucunda deliller toplanarak emniyete götürülmüştü. Başkonsolosluk binasının ardından Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na ait konutta da aramalar yapılacağı açıklandı.Konut önünde gün boyu harekli anlar yaşanırken, Suudi Arabistan Başkonsolosu Muhammed Uteybi akşam saatlerinde Suudi Havayollarına ait bir uçak ile ülkesine gitti. Ardından aşkam saatlerinde Suud konsolosluğunda arama yapan heyetin konsolosluğa ait konutta da arama yapacağı duyuruldu. Polis konut çevresini bariyer ve emniyet şeridi çekerek kapattı. Ancak arama çalışmalarında yer alan Suudi heyete ulaşılamaması nedeniyle konut önünde arama yapılamadığı öğrenildi. 23.30 sıralarında konut önünde bulunan polis bariyerleri kaldırıldı.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nı kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Başkonsolosluk konutunda arama yapılacaktı. Arama yapacak polis ekipleri, Gayrettepe'den saat 18.15 sıralarında çıktı. Ancak konutta arama yapılamadı.

EPİTEL HÜCRE ÖRNEKLERİ TOPLANDI 'Luminol' diye adlandırılan bir yöntemle özel bir ışık tutulduktan sonra kullanılan bir kimyasal madde yardımıyla bina içerisinde çok sayıda epitel hücre örneği toplandı.

KONSOLOS GİTTİ, ÇALIŞMALAR DURMAYACAK Emniyet yetkilileri, bugün akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan kalkan Suudi Arabistan Havayolları'na ait uçakla Riyad'a giden Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin ülkesine dönmesinin polis ekiplerinin çalışmalarını tamamlanmasına engel olmadığını söyledi. Yetkililer, çalışmaların her koşulda yarım bırakmayarak, kısa sürede çözülmesi için çaba harcadıklarını ifade etti.

KANALİZASYON BİLE İNCELENİYOR

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, konsoloslukta ve konsolosluğun bağlandığı kanalizasyonda da geçtiğimiz günlerde ve dün akşam yapılan aramalarda numuneler aldı. Polis ekiplerinin, her türlü olasılığı tüm ayrıntılarıyla incelediği öğrenildi.

ÇÖP KUTULARI VE ÇÖPLER DE İNCELENECEK

Polis ekipleri ayrıca, konsolosluk binasının bahçesinden toprak numuneleri ile konsolosluk binasının çöplerini ve kutularını da incelemek üzere aldığı öğrenildi.

KRİMİNAL POLİS LABORATUARINDA İNCELENECEK

Elde edilen deliller, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı incelemelerinin yapılması için Halkalı'da bulunan Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne götürüldü.

ESKİ SU KUYUSU VE KAPALI GARAJ DETAYI...

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları araştırmanın en kritik noktasının ise konsolosluğun konutunda yapılacak araştırma olduğu ileri sürüldü. Polis ekiplerinin yaptığı ön çalışmalara göre, Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün garaja giriş yaptığı güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kapalı garaj ve geçmişte konsolosluk konutunun kullandığı su kuyusunun da titizlikle araştırılacağı iddia edildi.